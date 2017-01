Behrn Arena, 2017-01-31 19:00

Örebro - Färjestad

0-1



Nilsson gratuleras och kramas om efter sitt avgörande mål

Tre nya poäng inkasserade

Efter en ganska trög match så lyckades Färjestad ta ännu en viktig trepoängare i kampen om sjätteplatsen. "Lilliz" mål i powerplay visade sig bli avgörande.

Första perioden

Andreas Jämtin fortsätter sin vana trogen att få sätta sig på botbänken efter en hakning då dryga två minuter gått. Örebro spelar riktigt bra i PP och får fram två-tre riktigt bra lägen där Tollefsen hjälper till att rädda målet från påhälsning. FBK tar över spelmässigt efter



Mot slutet av perioden får vi några fler heta chanser att spräcka målnollan där Hudacek har ett i princip gratisläge framför mål men Haugen är med bra och istället gör Eriksson-Ek bort sin gubbe och missar precis att träffa krysset som han siktade på. Därefter tappar FBK i markeringen och



Andra perioden

Denna perioden börjar som första med en FBK-utvisning då Holös skickar pucken över sarg. Även nu spelar Örebro ganska bra och man har ett rejält läge när Olsson skjuter från slottet, pucken dimper ner bakom Haugen och rensas bort från målgården av Skogs. FBK får sitt första powerplay och skapar där inget som ställer till det för Hudacek eller Örebro. Annars är det precis samma visa som i första där Färjestad för spelet och får till fler långa anfall än hemmalaget men man fortsätter ha svårt att ta sig in på mål.



Mot slutet av perioden visar sig detta mer när Örebro tar två raka utvisningar där FBK också har bra lägen att ta ledningen i matchen när först Alexander Johansson dribblar igenom hela hemmaförsvaret men blir hakad och backhanden går utanför mål.



Tredje perioden

Färjestad lyckas utnyttja powerplayet när Marcus "Lilliz" Nilsson på Ryno-manér skjuter ett skott från tekningscirkeln som Hudacek inte ser alls för John Persson skymmer föredömligt honom. Man får spela boxplay när Linus Persson visas ut för en hakning men där spelar man riktigt bra och fredar sitt mål utan problem. Man fortsätter också att anfalla en hel del men likt tidigare i matchen smäller det inte så mycket framför målen. Med 51:38 på klockan får vi se en open-ice från Tollefsen, armarna längs sidan och bra kraft men Wandell är låg med huvudet och åker i backen. Femman låter inte vänta på sig och Wandell spelar vidare utan problem efteråt. Man släpper in ett mål i boxplay, men det är enda gången det är farligt i boxplayet och det visar sig att det är en solklar interference på målvakten så målet döms helt korrekt bort. I slutet tar Örebro ut Hudacek men det hjälper inte och man kommer inte nära att kvittera utan istället tar Färjestad med sig tre poäng och Haugen får hålla nollan efter en mindre lyckad insats senast.



Färjestads tre stjärnor:

1. Lars Haugen. Fick inte göra alltför många kvalificerade räddningar men håller man nollan förtjänar man förstaplatsen här.

2. Marcus Nilsson. Gör målet som tar tre poäng med hem till Karlstad och har fått en rejäl uppryckning sen värvningen av Thorell.

3. Joel Eriksson-Ek. Landslagsuttagen och han visar stor pondus på isen. Gör assisten till det avgörande målet och har flera egna lägen där han borde sätta pucken.



Örebro HK - Färjestad BK 0 - 1 (0-0, 0-1, 0-0)



Period 1

Inga mål



Period 2

Inga mål



Period 3

0-1 (41:29) Marcus Nilsson (J. Eriksson-Ek, J. Holös) PP1



Skott: 23-27

Utvisningar: ÖHK: 3x2 FBK: 3x2, 1x5, 1x20

