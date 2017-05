Törngren spelar nästa säsong i Färjestads gröna tröja

Två nya spelare in i laget

Två nya spelare har presenterats till Färjestads trupp säsongen 17/18





Spelaren som presenterades i onsdags var Alexander Leandersson, backen som faktiskt gjorde några matcher i A-laget redan den gånga säsongen. Nu är det alltså tänkt att han ska vara med och slåss om en plats ifrån start. Det blev totalt 12 matcher i A-laget förra säsongen, några poäng blev det dock inte. Större delen av säsongen spenderade Leandersson i Färjestads J20 lag, där blev det totalt 34 matcher och 20 poäng, notera även att han var kapten i J20 laget.

Leandersson föddes 1997, är 192 cm lång och väger 96 kg så det är onekligen en stor pjäs. Moderklubben är Bofors IK men han har tillhört Färjestad sedan säsongen 2013/2014.



Den andre spelaren som har presenterats är forwarden Christoffer Törngren, detta blev offentligt tidigare idag. Törngren kommer ifrån den stora rivalen



Törngren spelade 47 grundseriematcher för HV där det blev 17 poäng, fördelat på 5 mål och 12 assist. Under slutspelet så spelade han totalt 9 matcher där det blev 2 mål från hans klubba. Törngren är född 1994, mäter 178 cm och väger 77 kg, en liten men snabb lirare helt enkelt. Moderklubben är



Vi välkomnar både Leandersson och Törngren samtidigt som vi önskar dem ett stort lycka till. Färjestad har sedan i onsdags hunnit med att presentera två nya spelare som har skrivit på kontrakt för den kommande säsongen, en back ifrån de egna leden och en forward ifrån en stor rival.Spelaren som presenterades i onsdags var Alexander Leandersson, backen som faktiskt gjorde några matcher i A-laget redan den gånga säsongen. Nu är det alltså tänkt att han ska vara med och slåss om en plats ifrån start. Det blev totalt 12 matcher i A-laget förra säsongen, några poäng blev det dock inte. Större delen av säsongen spenderade Leandersson i Färjestads J20 lag, där blev det totalt 34 matcher och 20 poäng, notera även att han var kapten i J20 laget.Leandersson föddes 1997, är 192 cm lång och väger 96 kg så det är onekligen en stor pjäs. Moderklubben är Bofors IK men han har tillhört Färjestad sedan säsongen 2013/2014.Den andre spelaren som har presenterats är forwarden Christoffer Törngren, detta blev offentligt tidigare idag. Törngren kommer ifrån den stora rivalen HV71 och är därmed nybliven svenskmästare, i det guldlaget var han onekligen med och bidrog. Det var nämligen han som satte den så viktiga 1-1 pucken i inledningen av tredje perioden, hade inte det kommit så hade guldet kunnat hamna i Gävle istället.Törngren spelade 47 grundseriematcher för HV där det blev 17 poäng, fördelat på 5 mål och 12 assist. Under slutspelet så spelade han totalt 9 matcher där det blev 2 mål från hans klubba. Törngren är född 1994, mäter 178 cm och väger 77 kg, en liten men snabb lirare helt enkelt. Moderklubben är Tingsryd och hela karriären har tillbringats i Småland, det blir nu ändring på det med andra ord.Vi välkomnar både Leandersson och Törngren samtidigt som vi önskar dem ett stort lycka till.

0 KOMMENTARER 191 VISNINGAR 0 KOMMENTARER191 VISNINGAR SIMON SCHYTZER

simon_schytzer@hotmail.com

På Twitter: @Schytzeer

2017-05-04 18:43:50 simon_schytzer@hotmail.comPå Twitter: @Schytzeer2017-05-04 18:43:50

ANNONS:

Fler artiklar om Färjestad

Färjestad

2017-05-04 18:43:50

Färjestad

2017-05-02 17:35:24

Färjestad

2017-05-02 16:33:18

Färjestad

2017-04-26 15:35:03

Färjestad

2017-04-12 19:03:52

Färjestad

2017-04-11 17:47:45

Färjestad

2017-04-01 10:57:44

Färjestad

2017-03-31 14:50:39

Färjestad

2017-03-31 14:47:00

Färjestad

2017-03-30 16:39:29

ANNONS:

Två nya spelare har presenterats till Färjestads trupp säsongen 17/18Det kom ut via mrmadhawk bara för några timmar sedan. Nu är det officiellt att Luleåfansens publikfavorit byter Norrland mot Värmland och kommer spela för Färjestad nästa säsong!Det blir som det spekulerats kring. Vid en presskonferens idag klockan 15:00 gick FBK ut med vilka tränare som kommer styra nästa säsong.Färjestad presenterade under onsdagen ett spännande nyförvärv i form utav backen Jesse VirtanenDet som många fans har hoppats på är nu verklighet, publikfavoriten Dick Axelsson återvänder till Karlstad.Under tisdagen meddelade Färjestad att Magnus Nygren lämnar klubben för denna gångUnder fredagen presenterades två nyförvärv och under lördagsförmiddagen presenterades ytterligare ett i form av en back.Det händer mycket på fredagseftermiddagen. Först blev Lennström officiellt klar och nu är det nyförvärv nummer tre som är klart.Enligt hockeybladet.nu kan vi med säkerhet gå ut med uppgifterna att backen från BIK Karlskoga är klar för Färjestad.För en halvtimme sen gick Färjestad ut med sitt första nyförvärv inför nästa säsong. Som mrmadhawk avslöjade är det en "hemvändare" vi får se.