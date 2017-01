Löfbergs Arena, 2017-01-19 19:00

Färjestad - Luleå



Det blev två poäng till slut, sett till spelet borde man kanske haft tre

Två poäng som borde varit tre

Jämn första, spelmässig dominans i andra och tredje. En hel drös med uppoffrande Luleåspelare gjorde att FBK aldrig lyckades få med sig tre poäng. Man fick nöja sig med två efter två mål av Jonas Holös.

Första perioden

Färjestad börjar helt okej i den här matchen och det är framförallt kedjan med Gulas som skapar oreda, när han är framme köksvägen en gång och sen skjuter ett skymt skott som Gustavsson får problem med men räddar bra. Före det så har Sweatt ett bra läge nära Haugens kasse med benskydden är i vägen och dessutom har Nygren ett riktigt bra skott som styrs i utsidan av stolpen. Luleå tar över lite mer efter cirka halva perioden och då får man till fina lägen där först Mastomäki kommer fri men blir störd av Erixon i skottögonblicket, dessutom har Forsberg fritt läge från slottet där även han blir störd och skottet blir misslyckat men ändå farligt.



Efter dom två chanserna får ett av Färjestads lite längre anfall utdelning när man stressar Luleåförsvaret som lägger pucken rakt i gapet på "Lilliz" bakom mål, han får tid på sig och hittar Holös i slottet som skjuter ett skott som går in mellan benen på Gustavsson. Det ska dock bli kvitterat när Jaros kommer fram i offensiv zon, skjuter på en täckande Nygren och skjuter direkt igen så att Haugen tappat position och blir överraskad, pucken glider retfullt sakta in över mållinjen bakom honom. FBK något bättre sista minuterna med lägen via Ryno och "Lilliz" men det absolut finaste läget i hela perioden kommer i sista sekunden när Melart blir helt ren nära mål men skottet räddas snyggt med plocken av Haugen.



Andra perioden

Om Färjestad började något bättre i första perioden så var det inget mot vad man visade upp i den andra rakt igenom. Man skapar ett flertal chanser där Eriksson-Ek, "Lilliz" och framförallt Nygård är ruggigt nära när hans direktskott stryker stolpen. Wikstrand får dessutom två rejäla chanser där det ena missar målet och det andra, likt väldigt, väldigt många andra skott blir täckta av Luleåspelare. Första utvisningen i matchen blir en billig sådan när Skogs åker ut och då kommer Luleå upp i offensiven mer såklart. Inte nog med det, man spelar snyggt fram till Melart som får öppet skottfält och skjuter in pucken bakom en skymd Haugen. Innan dess hade han ett skott i ribban via Grundels klubba med.



FBK ökar pressen ännu mer efter detta och då får man fler utvisningar med sig,



Tredje perioden

Färjestad för matchen spelmässigt även i tredje men det dröjer innan första rejäla läget kommer och då är det i en kontring som Luleå är giftiga på. Mastomäki är framme igen men Haugen räddar med benskyddet. Luleå blockar helt otroligt många bra skottlägen som FBK tar sig fram till och när man väl kontrar så gör man det riktigt bra. Man har sitt första anfall när Jaros som är gästernas klart bäste offensive spelare idag är framme med en styrning och sen kontrar han själv på en felpass och får till ett bra skott. Med halva tiden kvar trycker hemmalaget i en växel till och skapar ett gäng med lägen men återigen så blockas minst hälften om inte mer av dom.



Istället för ett hemmamål så får Luleå ett gyllene läge när Sweatt kommer fri, får ett slag över handskarna och det döms straff med 5:13 kvar. Straffen lyckas han lägga över med en backhand. Det blir ingen trepoängare trots rejält tryck på slutet från FBK och matchen går till förlängning.



Fjärde perioden

Som vanligt med det underbara tre mot tre-spelet blir det giftigt i varje anfall. Lundeström har första skottet i två mot etta, Wikstrand fyller på i tre mot tvåa men Gustavsson räddar och håller. Tekning och Gulas skott från slottet räddas med plocken trots skymning. Anfall efteråt där Mouillierat är fri men Haugen räddar, spelet vänder och Asplund hittar fram till Holös som inte gör något misstag och avgör matchen snyggt, och rättvist.



Fotnot: 33-19 i skott, 6-27 i blockade skott.



Färjestads tre stjärnor:

1. Rasmus Asplund. Planens gigant med två assist, grymt spel över hela isen och borde ha gjort en kasse eller två också.

2. Jonas Holös. Tvåmålsskytt, för första gången i FBK? Femte matchavgörande målet av sina 8 sammanlagt. Spelar alltid grymt stabilt.

3. Marcus Nilsson. Har fått ett uppsving sen värvningen av Thorell och gör 1+1 idag som bevis på det, fin kedja man fått till där.



Färjestad BK - Luleå HF 3 - 2 (1-1, 1-1, 0-0, 1-0)



Period 1

1-0 (11:49) Jonas Holös (M. Nilsson)

1-1 (15:20)



Period 2

1-2 (26:30) Ilari Melart (J. Harju, D. Todd) PP1

2-2 (37:21) Marcus Nilsson (R. Asplund, A. Grundel)



Period 3

Inga mål



Period 4

3-2 (61:35) Jonas Holös (R. Asplund, L. Haugen)



Skott: 33-19

Utvisningar: FBK: 1x2 LHF: 3x2

Publik: 6874



Höjdpunkter:

Jämn första, spelmässig dominans i andra och tredje. En hel drös med uppoffrande Luleåspelare gjorde att FBK aldrig lyckades få med sig tre poäng. Man fick nöja sig med två efter två mål av Jonas Holös.Efter en veckas speluppehåll är det återigen dags för match när Färjestad tar emot Luleå på hemmaplan.Färjestad presenterade ytterligare en nyhet under onsdagsmiddagen, denna gång handlade det om Lars Haugen.Färjestad meddelade under tisdagseftermiddagen att de har förlängt kontraktet med Sebastian Erixon.Färjestad meddelade under måndagseftermiddagen att nuvarande sportchef och general manager Håkan Loob lämnar klubben efter säsongen.Efter att inte ha tagit en trepoängare på bortaplan sen mot Leksand den 30 oktober så var den här vändningen guld värd för ett Färjestad som gått riktigt tungt senaste tiden.Björn Svensson lämnar Färjestad med omedelbar verkan.Kan Färjestad vända på den negativa trenden? Fyra raka förluster och rejäl sjukstuga en längre tid ska bytas till vinst med överfullt lag.Sjukdomarna fortsätter att härja i Färjestad och man vet inte vilket lag man kommer kunna ställa upp med under morgondagens match mot Skellefteå.Efter den stora frånvaron i truppen så var det inte överraskande att det blev förlust mot Brynäs. De som spelade gjorde dock en riktig kämpainsats och bar upp skölden fint.