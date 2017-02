Scandinavium, 2017-02-05 16:00

Frölunda - Färjestad



Ryno, lagets poängkung. Nygren lagets Kapten. Låt oss se hur de båda storspelarna kan hantera ett hemmastarkt Frölunda.

Västderby i Scandinavium

För tredje gången denna säsong vankas det västderby när Frölunda tar emot gästande Färjestad. Senast lagen möttes var Färjestad hårt sjukdoms drabbade medan Frölunda var i sitt livs form. Matchen sluade 5-0 till Göteborgarna, men låt oss se hur dom axlar ett friskt Färjestad med revansch i blick.







Det är återigen dags för ett rykande hett västderby när Frölunda och Färjestad drabbar samman i eftermiddag.



Det är två lag som genom historien har mötts i avgörande matcher, och man kan väl utan att ta i säa att denna match är avgörande ur två olika aspekter från lagens sida.



För regerande mästarna Frölundas del, gäller det att haka på Växjö Lakers i toppen efter smålänningarnas lilla ryck i och med gårdagens seger över



För Färjestad då? Ja, här är målet inställt på en topp 6 - plats och skall det vara möjligt så krävs en seger i dagens match. Man har visat att det går att rubba Frölunda från deras tron en gång tidigare under säsongen då man slog de i övertid. Övertid är dock något som man vill undvika. Värmlänningarna behöver få med sig alla tre poängen om man skall klättra förbi Malmö samt ifatt Brynäs som båda vann sina matcher igår. Brynäs positionerar på 6:e platsen med endast tre poäng före Malmö och inte minst Färjestad.



Om man ser till de senaste 5 matcherna så är det Färjestad som har ett övertag, poängmässigt sett. Man vann senast mot



Frölunda däremot, kommer närmast från en förlust borta mot Växjö. Det krävdes visserligen straffar för att skilja lagen åt. Spelet har dock sett lite knaggligt ut, då man med nöd och näppe kunde roffa åt sig alla tre poängen mot Rögle i och med 4-3 målet med två min kvar av matchen.





För tre spelare i Färjestad är detta första gången av flera inom en snar framtid som man besöker Scandinavium. Joel Eriksson Ek,





Skadelägena i lagen



Frölunda saknade senast :







Färjestad saknade senast: och Ole-Kristan Tollefsen.



Laguppställning



Johansson-Ryno-Nygård

Åslund-Eriksson Ek- Gulas

Thorell-Enqvist-Nilsson

Jämtin-Persson-J.Persson



Skogs-Nygren

Erixon-Holös

Grundel- Wikstrand

Enock



Stefan Steen

Lars Haugen







Frölunda HC – Färjestad BK

Kl. 16:00 Cmore Sport

Scandinavium, Göteborg





Det är återigen dags för ett rykande hett västderby när Frölunda och Färjestad drabbar samman i eftermiddag.Det är två lag som genom historien har mötts i avgörande matcher, och man kan väl utan att ta i säa att denna match är avgörande ur två olika aspekter från lagens sida.För regerande mästarna Frölundas del, gäller det att haka på Växjö Lakers i toppen efter smålänningarnas lilla ryck i och med gårdagens seger över Karlskrona med 0-4. En vinst här vore oerhört viktigt då man knappar in tre av de fem poäng som skiljer lagen åt. Frölunda har visserligen två matcher mindre spelade, men poängen är ack så viktiga ändå.För Färjestad då? Ja, här är målet inställt på en topp 6 - plats och skall det vara möjligt så krävs en seger i dagens match. Man har visat att det går att rubba Frölunda från deras tron en gång tidigare under säsongen då man slog de i övertid. Övertid är dock något som man vill undvika. Värmlänningarna behöver få med sig alla tre poängen om man skall klättra förbi Malmö samt ifatt Brynäs som båda vann sina matcher igår. Brynäs positionerar på 6:e platsen med endast tre poäng före Malmö och inte minst Färjestad.Om man ser till de senaste 5 matcherna så är det Färjestad som har ett övertag, poängmässigt sett. Man vann senast mot Leksand med klara 5-2 då kapten Nygren med sina två mål öppnade och stängde matchen. Med nio gjorda mål ligger han i toppen av Backarnas poängliga.Frölunda däremot, kommer närmast från en förlust borta mot Växjö. Det krävdes visserligen straffar för att skilja lagen åt. Spelet har dock sett lite knaggligt ut, då man med nöd och näppe kunde roffa åt sig alla tre poängen mot Rögle i och med 4-3 målet med två min kvar av matchen.För tre spelare i Färjestad är detta första gången av flera inom en snar framtid som man besöker Scandinavium. Joel Eriksson Ek, Johan Ryno och Magnus Nygren är alla uttagna till Swedish Hockey Games kommande helg som äger rum i just Göteborg, Scandinavium. Joel Lundqvist , Filip Westerlund, Rasmus Dahlin och Oliwer Fjällström Rasmus Asplund och Ole-Kristan Tollefsen.

2017-02-05 14:38:00

