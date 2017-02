Tre poäng in på kontot och förlängning av "Maskens" kontrakt.

Vinst i GBG och Masken förlänger

Färjestad tog en riktigt stark trepoängare under söndagen när man lät Frölunda sätta sina omtalade flingor i halsen efter vinst med 3-2.





Under dagen kom dessutom två nyheter, en dålig och en bra. Alexander Johansson tacklade nämligen Jonathan Sigalet vid saregn där han fick upp armen i ansiktet på densamme. Avstängningen lät inte vänta på sig, men att det skulle bli 5 matcher var nog mer än vad många förväntade sig. Det påverkar dock inte hans landslagsspel i Sweden Hockey Games. Han blev uttagen när man fick återbud och det gör att han får åka till Göteborg igen tillsammans med lagkamraterna Nygren, Ryno och Eriksson-Ek. Vi hoppas på bra spel och inga skador tack!



