Hovet, Johanneshov, 2017-01-26 19:00

Djurgården - Färjestad

1-3



Vinst i Stockholm

Färjestad besegrade under torsdagskvällen Djurgården på bortaplan efter ett sent avgörande.

Första perioden:

Båda lagen skapar chanser i inledningen av matchen, framförallt Färjestads Johans Ryno har en fin möjlighet som dock inte resulterar i mål.



Matchens första utvisning kommer efter drygt 3 minuter när Djurgårdens Alexander Urbom åker ut i 2 minuter för en interference. I detta numerära överläge skapar Färjestad en del chanser men lyckas inte få in pucken,



Ju längre in i perioden vi kommer desto mer tar Färjestad över, de pressar Djurgården högt upp i banan och stressar därmed fram misstag från stockholmarnas sida. Djurgårdens backar ger bort pucken gång på gång och bjuder Färjestad på chans efter chans,



När klockan står på 16:17 tar Djurgården timeout, tränare Robert Ohlsson vill antagligen lugna ned sina mannar så att de inte ska fortsätta att bjuda Färjestad på målchanser. Denna timeout gav också effekt för de avslutande minuterna får vi se ett lugnare Djurgården som faktiskt har kontroll på vad de gör. Perioden slutat mållös men Färjestad borde nog haft med sig en ledning.



Andra perioden:

Mittenperioden börjar med ett spel som svänger fram och tillbaka där båda lagen skapar målchanser. Tate chanserna är det Färjestad som skapar, först har



Drygt 6 minuter in på perioden får vi se matchens första mål när Djurgården tar ledningen med 1-0. Patrik Lundh lägger en puck på mål som Haugen släpper en dålig retur på, pucken går rakt ut till en framrusande



Färjestad behöver dock inte jaga en kvittering speciellt länge, det tar nämligen endast 41 sekunder innan det står 1-1. Johan Ryno spelar fram pucken till Alexander Johansson som kommer med fart, Johansson skickar sedan i väg ett backhandskott som sitter högt bakom Tellqvist.

Tempot fortsätter att vara högt även efter de båda målen och båda lagen skapar än mer farliga chanser.



Under de avslutande minuterna går intensiteten ned, det skapas inte något av större rang och perioden slutar 1-1.



Tredje perioden:

Vi får se ett betydligt mer avvaktande spel under den tredje perioden. Det syns tydligt att båda lagen är medvetna om hur oerhört viktiga poängen som står på spel är, så de vill inte bjuda motståndarna på någonting.



Den avvaktande matchbilden står sig så gott som hela perioden och det ser ut som att vi kommer ha 1-1 efter 60 minuter. Så blir det dock inte för med drygt 3 minuter kvar av ordinarie tid så gör Färjestad 2-1 när Alexander Johansson får in pucken i nät efter en tilltrasslad situation framför målet.



Djurgården chansar sedan med att plocka ut målvakten i hopp om att få in en kvittering, men som det brukar bli så blir det istället ett mål i egen kasse.



Färjestads tre stjärnor:

1. Alexander Johansson. Färjestads klart bäste spelare ikväll. Satte den viktiga kvitteringen och avgjorde sedan matchen med det sena 2-1 målet, grym insats!

2. Johan Ryno. Även Ryno gjorde en bra insats ikväll, inblandat i mycket framåt. Borde kanske ha satt dit en puck dock.

3. Sebastian Erixon. Kanske inte är den spelare som syns mest men gör det oftast bra. Ikväll var han stabil rakt igenom och även inblandad i offensiven, nära att göra mål.



Matchstatistik:

Djurgården IF – Färjestad BK 1 – 3 (0-0, 1-1, 0-2)



Period 1

-



Period 2

1-0 (25:57) Daniel Brodin (P. Lundh)

1-1 (26:38) Alexander Johansson (J. Ryno, J. Nygård)



Period 3

1-2 (56:33) Alexander Johansson

1-3 (58:38) Joel Eriksson-Ek





Skott: 28-24

Utvisningar: DIF: 3x2 FBK: 6x2

0 KOMMENTARER 130 VISNINGAR

simon_schytzer@hotmail.com

På Twitter: @Schytzeer

2017-01-26 21:42:33

