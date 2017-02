Skellefteå Kraft Arena, 2017-02-28 19:00

Skellefteå - Färjestad

0-3



Vinst i Västerbotten

Färjestad tog för en imponerande insats under tisdagen och tog en stabil seger i Skellefteå

Första perioden:

Det är en jämn inledning på matchen som vi får se, båda lagen åker mycket skridskor och pressar varandra högt upp i banan. De hetaste chanserna är det hemmalaget Skellefteå som skapar, framförallt är det duon Lindström/Holloway som ligger bakom mycket. Stefan Stéen som för kvällen vaktar Färjestadsmålet kommer upp stort några gånger och gör några bra räddningar.



Med drygt halva perioden spelad får Joakim Nygård tag i pucken och sätter fart på skridskorna, han drar sig förbi de två Skellefteå backarna och blir fri med Ortio i hemmakassen. I samband med detta blir Nygård dock upphakad utav en Skellefteå back och får inte till något avslut, istället döms det straff till bortalaget. Straffen tar Milas Gulas hand om men det är ett rätt så tamt försök vi får se, inga som helst problem för Ortio som räddar.

Färjestad tar tag i spelet allt mer efter straffslaget och skapar en del målchanser som dock inte resulterar inte något mål.



När det återstår drygt 6 minuter av första perioden får vi se matchens första utvisning när Färjestads Hugo Enock utvisas 2 minuter för holding. Detta boxplay klarar Färjestad av utan några större problem, det är först med några sekunder kvar av utvisningen som det blir farligt när Joakim Lindström har en puck som går strax över ribban.



Den första perioden tar slut och det är nog en period som framförallt Färjestad är rätt så nöjda med.



Andra perioden:

Färjestad fortsätter på den inslagna vägen och börjar även den andra perioden på ett fint sätt. Bortalaget är också mycket nära att ta ledningen när Linus Persson sånär lägger in pucken i öppen kasse efter att Ortio hamnat långt utanför kassen. Direkt efter denna situation är Färjestad återigen nära att göra mål, denna gång styrs pucken över Ortio och dimper ned precis bakom ribban för att sedan hamna på nättaket.



Värmlänningarna fortsätter att vara det spelmässigt bättre laget, de skapar chans efter chans men lyckas inte få in pucken bakom en storspelande Ortio.



Mittenperioden ser länge ut att bli mållös men med 4:16 kvar av perioden så ger Joakim Nygård Färjestad ledningen. Nygård kommer fri med Ortio och sätter pucken rätt upp i nättaket med en backhand, en mycket välförtjänt ledning för bortalaget.



Färjestad hinner även utöka ledningen innan perioden är över, den annars så storspelade Ortio åker ut för att spela ut en puck men misslyckas med detta. Pucken hamnar istället hos Färjestads Alexander Johansson som lägger in pucken i öppet mål. Det ska även sägas att strax innan detta så hade Joakim Nygård återigen ett friläge, den situationen vann dock Ortio.



Tredje perioden:

Färjestad är ytterst nära att utöka ledningen till 3-0 direkt i tredje perioden.



När klockan står på 5:12 så ådrar sig Skellefteå sin första utvisning i matchen när Jesper Olofsson utvisas i 2 minuter för en tripping. Färjestad får aldrig till något ordentligt



Direkt efter att Skellefteå blivit fulltaliga så får istället en Färjestadsspelare åka och sätta sig i utvisningsbåset. Hemmalaget får till ett ordentligt tryck i detta powerplay och är nära att reducera när de bland annat har en puck i Stéens högra stolpe. Färjestad klarar det numerära underläget med nöd och näppe och har en fortsatt ledning på 2 mål med 10 minuter kvar av ordinarie matchtid.



Mitt i Skellefteås reducerings jakt så tappar en Skellefteå spelare balansen i egen zon och tappar pucken. Johan Ryno tar vara på pucken, spelar den till Nygård som direkt spelar tillbaka till Ryno som sedan kan lägga in pucken i en öppen kasse.



Skellefteås forcering kom av sig helt i samband med 0-3 målet, under de sista minuterna händer det egentligen ingenting. Färjestad tar med sig 3 poäng hem till Karlstad och Stefan Stéen får hålla säsongens första nolla.



Färjestads tre stjärnor:

1. Joakim Nygård. Gjorde en helgjuten insats, var inblandad i så gott som allt framåt och gjorde ett riktigt fint mål.

2. Stefan Stéen. Håller säsongens första nolla och gjorde några viktiga räddningar i framförallt inledningen av matchen.

3. Oscar Steen. Har gjort några fina insatser på slutet och fortsatte på den vägen idag. Visar upp en fin skridskoåkning många gånger, värd att göra ett mål.



Matchstatistik:

Skellefteå AIK – Färjestad BK 0-3 (0-0, 0-2, 0-1)



Period 1

-



Period 2

0-1 (35:44) Joakim Nygård (M. Gulas, J. Eriksson Ek)

0-2 (38:42) Alexander Johansson



Period 3

0-3 (52:58) Johan Ryno (J. Nygård)



Skott: 32-37

Utvisningar: SAIK: 1X2 FBK: 2X2

Publik: 5111 Det är en jämn inledning på matchen som vi får se, båda lagen åker mycket skridskor och pressar varandra högt upp i banan. De hetaste chanserna är det hemmalaget Skellefteå som skapar, framförallt är det duon Lindström/Holloway som ligger bakom mycket. Stefan Stéen som för kvällen vaktar Färjestadsmålet kommer upp stort några gånger och gör några bra räddningar.Med drygt halva perioden spelad får Joakim Nygård tag i pucken och sätter fart på skridskorna, han drar sig förbi de två Skellefteå backarna och blir fri med Ortio i hemmakassen. I samband med detta blir Nygård dock upphakad utav en Skellefteå back och får inte till något avslut, istället döms det straff till bortalaget. Straffen tar Milas Gulas hand om men det är ett rätt så tamt försök vi får se, inga som helst problem för Ortio som räddar.Färjestad tar tag i spelet allt mer efter straffslaget och skapar en del målchanser som dock inte resulterar inte något mål.När det återstår drygt 6 minuter av första perioden får vi se matchens första utvisning när Färjestads Hugo Enock utvisas 2 minuter för holding. Detta boxplay klarar Färjestad av utan några större problem, det är först med några sekunder kvar av utvisningen som det blir farligt när Joakim Lindström har en puck som går strax över ribban.Den första perioden tar slut och det är nog en period som framförallt Färjestad är rätt så nöjda med.Färjestad fortsätter på den inslagna vägen och börjar även den andra perioden på ett fint sätt. Bortalaget är också mycket nära att ta ledningen när Linus Persson sånär lägger in pucken i öppen kasse efter att Ortio hamnat långt utanför kassen. Direkt efter denna situation är Färjestad återigen nära att göra mål, denna gång styrs pucken över Ortio och dimper ned precis bakom ribban för att sedan hamna på nättaket.Värmlänningarna fortsätter att vara det spelmässigt bättre laget, de skapar chans efter chans men lyckas inte få in pucken bakom en storspelande Ortio.Mittenperioden ser länge ut att bli mållös men med 4:16 kvar av perioden så ger Joakim Nygård Färjestad ledningen. Nygård kommer fri med Ortio och sätter pucken rätt upp i nättaket med en backhand, en mycket välförtjänt ledning för bortalaget.Färjestad hinner även utöka ledningen innan perioden är över, den annars så storspelade Ortio åker ut för att spela ut en puck men misslyckas med detta. Pucken hamnar istället hos Färjestads Alexander Johansson som lägger in pucken i öppet mål. Det ska även sägas att strax innan detta så hade Joakim Nygård återigen ett friläge, den situationen vann dock Ortio.Färjestad är ytterst nära att utöka ledningen till 3-0 direkt i tredje perioden. Johan Ryno spelar över till Alexander Johansson som direktskjuter pucken i sidan utav målet, hade pucken varit på rätt sida stolpen så hade den suttit.När klockan står på 5:12 så ådrar sig Skellefteå sin första utvisning i matchen när Jesper Olofsson utvisas i 2 minuter för en tripping. Färjestad får aldrig till något ordentligt powerplay spel och skapar inte några chanser.Direkt efter att Skellefteå blivit fulltaliga så får istället en Färjestadsspelare åka och sätta sig i utvisningsbåset. Hemmalaget får till ett ordentligt tryck i detta powerplay och är nära att reducera när de bland annat har en puck i Stéens högra stolpe. Färjestad klarar det numerära underläget med nöd och näppe och har en fortsatt ledning på 2 mål med 10 minuter kvar av ordinarie matchtid.Mitt i Skellefteås reducerings jakt så tappar en Skellefteå spelare balansen i egen zon och tappar pucken. Johan Ryno tar vara på pucken, spelar den till Nygård som direkt spelar tillbaka till Ryno som sedan kan lägga in pucken i en öppen kasse.Skellefteås forcering kom av sig helt i samband med 0-3 målet, under de sista minuterna händer det egentligen ingenting. Färjestad tar med sig 3 poäng hem till Karlstad och Stefan Stéen får hålla säsongens första nolla.Gjorde en helgjuten insats, var inblandad i så gott som allt framåt och gjorde ett riktigt fint mål.Håller säsongens första nolla och gjorde några viktiga räddningar i framförallt inledningen av matchen.Har gjort några fina insatser på slutet och fortsatte på den vägen idag. Visar upp en fin skridskoåkning många gånger, värd att göra ett mål.(35:44) Joakim Nygård (M. Gulas, J. Eriksson Ek)(38:42) Alexander Johansson(52:58) Johan Ryno (J. Nygård)32-37SAIK: 1X2 FBK: 2X25111

0 KOMMENTARER 252 VISNINGAR 0 KOMMENTARER252 VISNINGAR SIMON SCHYTZER

simon_schytzer@hotmail.com

På Twitter: @Schytzeer

2017-02-28 21:25:59 simon_schytzer@hotmail.comPå Twitter: @Schytzeer2017-02-28 21:25:59

ANNONS:

Fler artiklar om Färjestad

Färjestad

2017-02-28 21:25:59

Färjestad

2017-02-27 19:42:35

Färjestad

2017-02-24 20:11:22

Färjestad

2017-02-23 21:36:00

Färjestad

2017-02-22 16:02:27

Färjestad

2017-02-21 21:28:06

Färjestad

2017-02-20 15:32:54

Färjestad

2017-02-18 22:17:01

Färjestad

2017-02-18 16:57:00

Färjestad

2017-02-17 21:49:55

ANNONS:

Färjestad tog för en imponerande insats under tisdagen och tog en stabil seger i SkellefteåOm inte topp-6 tåget redan har gått så är det nu Färjestads sista chans att haka på lagen som har de sista kvartsfinalplatserna.Båda lagen vann sin senaste match, men när det kommer till inbördes möten, har matcherna denna säsongen varit i tydlig Färjestadfavör. 3 av 3 matcher har värmlänningarna knipit åt sig, men om det blir en fjärde seger imorgon kan bara hockeygudarna sia om. en sak är dock säker, det blir en publikfest av högsta rang.Det blev en knapp men trots det stabil seger mot Karlskrona. Nygren visade vägen med mål i första bytet och Asplund avgjorde i tom kasse. Haugen håller sin sjätte nolla för säsongen och har hållt tätt i 120 minuter i sträck.Efter två raka förluster mot jumbon Rögle i helgen där man hade rejäl chans att rycka närmare en plats till topp sex men misslyckades så vann man mot Djurgården under tisdagen och studsade tillbaka till vinnarspåret.Efter att ha åkt på två raka förluster mot Rögle så klev Färjestad återigen upp på vinnarspåret när de bortaslog Djurgården på tisdagskvällen.Vid en presskonferens i löfbergs Arena som startade 15:00 idag så tillkännagavs det att Peter Jakobsson tar över rollen som sportchef när Håkan Loob väljer att avsluta sin roll efter säsongen.Fjärde gången gillt var ett uttalande som Färjestad levde på, när man under lördagkvällen gästade Rögle på bortaplan. Men kvällen blev allt annat en vad man hade hoppats på, trots positiva skeden under matchens gång.Det blev att slänga sig på bussen direkt efter match och bege sig ner mot skåne där andra matchen av Back to Back ska äga rum. Rögle fick med sig 3 friska poäng i bagaget, men man får räkna med ett par rejält hungriga vargar som ikväll står som motståndare i Ängelholm.Det tidgare två mötena lagen emellan, hade slutat i idel Röglefavör, så Färjestad var verkligen sugna på att trycka till skåningarna en gång för alla. Att man dessutom jagade efter en direktplats till det stundande slutspelet gjorde inte åtron efter 3 poäng än mer lockande.