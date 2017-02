Vinst mot Djurgården

Efter att ha åkt på två raka förluster mot Rögle så klev Färjestad återigen upp på vinnarspåret när de bortaslog Djurgården på tisdagskvällen.

Hemmalaget började matchen bäst, de hade mest puck och spenderade mer tid i anfallszonen, några större farligheter skapades dock inte.Matchens första utvisning är det Färjestad som drar på sig efter drygt 5 minuter när Anton Grundel utvisas i två minuter efter en hakning. I detta numerära överläge är det nära att Djurgården tar ledningen när Emil Johansson drar iväg ett direktskott, detta lyckas dock Haugen i Färjestadkassen få stopp på.Färjestad kom in i matchen ju längre in på perioden vi kom och spelet jämnade ut sig allt mer. Anton Gustavsson hade en fin chans att ge Färjestad ledningen när han fick ett fint skottläge i slottet, detta klarade dock stockholmarnas målvakt Adam Reideborn.I slutet av perioden kom Joel Eriksson Ek fri med Reideborn och fick sånär in pucken, Reideborn fick dock ut ett benskydd och lyckas stoppa pucken. Lagen gick därmed till första pausvila med likaläge på noll.Färjestad börjar andra perioden klart bäst, de spenderar de inledande minuterna i anfallszon nästan helt utan avbrott. John Persson och Milan Gulas får de bästa chanserna men lyckas inte få in pucken bakom Reideborn. Djurgården blir såpass tillbakapressade att de tvingas ta en utvisning när klockan står på 04:27, detta boxplay klarar dock hemmalaget av utan några som helst problem.Djurgården kommer mer in i perioden efter utvisningen och skapar några riktigt farliga chanser. Den farligaste möjligheten är när puck går mellan benen på Haugen för att sedan gå i stolpen och ut i banan igen, oerhört nära.Med drygt halva matchen spelad får vi se matchens första mål, det är Färjestad som tar ledningen när Joakim Nygård sätter pucken i nät. Johan Ryno spelar fram till Nygård som står ensam framför mål och direktskjuter in pucken mellan benen på Reideborn. Direkt efter 0-1 målet är Djurgården Patrik Lundh nära att kvittera när ha slänger en puck mot mål som tar i utsidan av ena stolpen.Hemmalaget får till en fin sekvens i detta skede, de pressar tillbaka Färjestad ordentlig och är nära att få in en kvittering. Med drygt 8 minuter kvar av perioden får Djurgården chansen i powerplay när gästernas Tomas Skogs utvisas i 2 minuter. Djurgården får inte spelet att stämma alls i detta powerplay, deras press kommer snarare av sig och de har stora problem med att ta sin in i anfallszon.När klockan står på 16:51 får Färjestad chansen i powerplay för andra gången, denna gång går det också betydligt bättre. Gästerna utökar nämligen till 2-0 under detta powerplay när Joel Eriksson Ek sätter pucken i nät. Per Åslund spelar fram till Joel som står placerad i slottet och sätter pucken strax över Reideborns plockhandske.Några mer mål blir det inte i denna period utan Färjestad går till pausvila med en 2-0 ledning.Djurgården startar sin reduceringsjakt så fort pucken släpps i tredje perioden och de skapar en riktigt bra målchans när Niclas Bergfors så när lyckas slå in pucken på volley, pucken går dock strax utanför.Tiden tickar på i rask fart och det händer inte speciellt mycket, Färjestad försvarar sin ledning på ett bra sätt och lyckas hålla djurgårdarna på utsidan. Med drygt 5 minuter kvar av matchen lyckas Djurgården pressa tillbaka Färjestad, Mikael Ahlén har en riktigt bra målchans men då kommer Haugen upp stort och gör en riktigt vass benparad.När det återstår 3:35 av matchen så plockar Djurgården ut målvakten och plockar in en extra utespelare i jakten på först och främst en reducering. Precis efter detta så är de nära att få in en puck men återigen så tar pucken i stolpen och ut i sarghörnet. Efter detta lyckas inte Djurgården skapa något mer, matchen slutar därmed 2-0 till Färjestad som tar 3 viktiga poäng.Håller nollan och gör några riktigt fina räddningar, hade också god hjälp av sina stolpar.Fin framspelning till första målet och skapade en del utöver det.Gjort mycket poäng på slutet, ikväll satte han en puck i nät och hade bud på fler.(29:50) Joakim Nygård (J. Ryno, M. Nygren)(38:26) Joel Eriksson Ek (P. Åslund, J. Holös) PP130-21DIF: 2x2 FBK: 2x26576