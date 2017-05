Zetterlund får a-lagskontrakt

Den blått 17 år gamle Fabian Zetterlund har skrivit a-lagskontrakt med Färjestad BK

Under måndagen presenterade Färjestad ytterligare en spelare som kommer vara en del utav a-laget säsongen 17/18.

Denna gång var det forwarden Fabian Zetterlund som skrev på ett kontrakt som sträcker sig över nästa säsong, detta var Fabians första a-lagskontrakt och något som han har drömt om sedan han började spela hockey.



Så här säger Fabian efter att ha skrivit på kontraktet, saxat från Färjestads hemsida:

"– Det har ju alltid varit drömmen, att komma med i a-laget. Fick ju testa lite fjol men nu är det på riktigt"



Fabian har Färjestad som moderklubb och är född i Karlstad, han är 17 år gammal, väger 89 kg och är 180 cm lång.

Under säsongen som gick spelade han 14 matcher för a-laget, några poäng blev det dock inte. Större delen utav säsongen tillbringade Fabian annars i Färjestads J20-lag, där spelade han 40 matcher och noterades för 36 poäng fördelat på 16 mål och 20 assist.



Sammanfattningsvis är detta en ung och väldigt lovande spelare som spås en ljus framtid, tar han inte en ordinarie plats i truppen redan den kommande säsongen så kan vi räkna med att vi kommer få se Zetterlund någon gång framöver ändå.

simon_schytzer@hotmail.com

På Twitter: @Schytzeer

