Dags att vakna nu Bajen

Jag börjar på allvar bli riktigt orolig när det som skulle vara raka vägen till en vinst av fortsättningsserien, ser ut att hamna i ett ingemansland om det inte börjar hända något drastiskt i laget.

Nu har det gått tre matcher sedan fortsättningsserien drog igång och även om jag bara sett en av dessa tre, så har jag fått in rapporter på hur det sett ut i dom övriga matcherna och då kan jag inte vara annat än orolig.Den första matchen mot Vallentuna borta (4-1) är en match som jag inte förstår på annat sätt än att det var en kombination av ointresse och nonchalans. Vi ska inte förlora den matchen då jag anser att vi är ett mycket bättre lag alla dagar i veckan även om vi spelat jämt mot dom ibland.Den andra matchen mot Sollentuna ( 1-5) är mer förståelig även om siffrorna rasslade iväg lite väl, dom lurar i vassen och i det föregående mötet i SDC-Hallen slutade det 2-6 , så kom inte och säg att dom inte var beredda på en tuff match. Men det går inte Hammarby s väg med pucken, det krånglas och enligt mitt tycke så är detta en match där Bajen rentutav är lata! Kan det verkligen vara så eller är orsaken att underskottet av spelare i truppen til slut tagit ut sin tribut och att man helt enkelt inte orkar? det var inte många spelare som jag tyckte gjorde bra ifrån sig men jag ska faktiskt nämna två som iallafall försökte i delar av matchen. #13 Robert Sterling-Berglund och #93 Johannes Yucel , det blev inte rättt alla gånger men det kändes som att dom försökte.Den tredje match så mötte vi Arlanda Wings (4-3) , som kan betecknas som Hammarby hockeys motsvarighet till Råsundaspöket. Det kändes som att det skulle kunna gå vägen den här gången men när spelarna slappnar av när 2-3 rasslar in och sedan släpper in Arlanda i matchen så att dom får göra en kvittering ja då är det inte mycket annat än att svära förbannelser över norrlandsbönderna. Slutet är ju givet, Wings gör 4-3 på övertid och ridå igen.Ni som vill sitta och självplåga er lite kan ju titta in på Hammarbyhockey.se och läsa fullständiga matchrapporter.Vad är det då som felar?det något som felar?Jag vill gärna tro att det är något som jag har missat och att vi i morgondagens match mot Tumba i SDC-Hallen kl 19.00 kommer att få se ett helt annat lag! Det är tvunget, tåget har redan börjat rulla och för att hinna kasta sig på det så måstelaget lägga på en rem för att hinna med.Det finns dom som menar att den första åtgärden borde vara att sparka Benny Rönnelöw, men jag är ytterst skeptisk till att det just är Benny som är orsaken/felet!!!-Har jag verkligen gjort allt i min makt för att ta till mig instruktionerna från Benny-Har jag verkligen tagit varje situation på allvar?-Kan jag se mig i spegeln efter matchen och med hög stämma säga, jag försökte iallafall!!Om det är så att någon inte vill spela för Hammarby så kan ni packa väskan på en gång.Jag är trött på att se när spelare åker runt som i slow-motion och ser ut att ha tagit valium.Hårda ord från mig, men jag står för det i alla lägen.Om vi ska ta oss i mål på den här resan så måste alla göra sitt yttersta för att det ska gå vägen, det gäller mig också!Jag måste se till att göra det jag kan för att sprida Hammarbys gospel och jag tror att hårt arbete ger utdelning.Hammarby hockey för ochsupportrar, glöm aldrig det!Vi ses i SDC-Hallen i matchen mot Tumba imorgon 11/1 kl 19.00p.s göm inte att köpa biljetter till Bajenkvällen den 28/1