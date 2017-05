Hammarby Hockey har nästan fullsatt!

Det börjar närma sig slutet av Maj och även om somaren närmar sig med stormsteg,så ligger inte Hammarby Hockey på latsidan.



Det var ett tag sedan jag skrev en krönika här och även om det stundtals kan finnas en och annan som önskat mig till varmare ställen så är jag fortfarande kvar och ligger inte på latsidan vare sig det gäller Hammarby hockey eller fotbollen som jag också följer.Bara för en liten stund sedan så ringde jag Tränaren Johan Sundin för att höra om läget i laget och hur truppen ser ut och det känns otroligt spännande och inspirerande att prata med honom och han sprudlar så väldigt mycket av energi, det är svårt att inte bli smittad och det är när han just avklarat ett gympass själv.Vi har nästan full bemanning på alla positioner och dom som lämnat oss har inte gått till andra klubbar, utan har velat följa med mig på den här resan för att bli bättre hockeyspelare och nå nya höjder.-På ett sätt så var vi nöjda med prestationen men inte med resultatet och vi kan ju tydligt se vad en sämre inställning till vissa matcher gjort, sedan får du själv räkna ut vilka det kan ha varit.-Det är inget som jag själv har valt, utan det är nog snarare tidsbrist ifrån Hammarby Hockeys sida som gjort att det ser ut på det sättet.-Jag är oerhört nöjd över hur ödmjuka, hårt jobbande och fokuserade dom här spelarna är och med vilken kraft vi kommer att ha i serien. Vi kör stenhårt och min ambition är att vi ska ha kört hårdast av alla lag så att vi inte går på knäna i matcherna. Det var absurdt mycket skador förra säsongen, vilket gjorde att vi gick på tre femmor under större delen av säsongen. Nu har vi till fyra femmor plus ett par spelare som antagligen kommer att behöva roteras, men någon back och forward som kan tillföra det här laget något är väl dom platserna som är kvar.Det känns onekligen spännande och jag kommer dessutom köra vidare med min pod " ingen ko på isen " med några program fram tills säsongsstart.Det kan dessutom bli något mer i mediaväg framöver, men dom bitarna har jag inte riktigt på plats så där får ni spekulera och fundera på själva vad det kan vara.Men jag ser med tillförikt emot den nya säsongen och det känns verkligen som att det är mer gediget i år. Hammarby hockey har dessutom släppt säsongskorten, så dom är det bara att ni slår till på med en gång.hittar ni dom, det är dessutom rabatterat pris fram till midsommar.Forza Hammarby, nu börjar vi ladda för den nya säsongen.Hammarby Hockey, av supportrar , för supportrar