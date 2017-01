Inställningen visade bajens möjligheter

Som det tidigare skrivits här, så blev siffrorna mot Tumba 8-1 och då ska väl jag vara nöjd? Men jag tycker att siffrorna var i underkant och ett utmärkt tillfälle att förbättra målskillnaden.

Det var lite hoppsan hejsan resultat den här omgången och hade bara Sollentuna också förlorat övertiden så hade det sett ännu bättre ut för Hammarby s del. Överraskningarna var att Valbo slog Arlanda wings med 5-2 och att Nacka hade ett bra häng på Sollentuna och gott kunde ha vunnit.På ett sätt så visar det också hur pass jämt det kan vara och att inställningen i varje match är viktig.Hammarby tog tag i matchen direkt från start mot tumba och även om det såg trögt ut att få in pucken så var det ett frenetiskt skjutande och mer brunkande bajen som gjorde att födelsedagsbarnet #10 Anton Molnar fick in den första pucken och sedan var det proppen ur. Drygt fyra minuter senare så stod det 4-0 på den miserabla och disfunktionella resultattavlan ( nåja, MB bytte iallafall ut några dåliga lampor i den efter ett par års betänketid) .Målen formligen ramlade in och ett självmål gjordes av Tumba själva, det var inte deras kväll. Men sedan så började det slarvas och Hammarby bjöd in tumba till dans och vips så var det 4-1, där började jag formligen tugga fradga av ursinne.Den andra perioden är något av det sämsta jag har sett i år och det var bara Tumbas uselhet som hindrade dom från att gå ikapp,Tumba spelar ful skogshuggarhockey och jobbar mer med munnarna än med klubborna som dom använder till allt utom att vidröra pucken.Domaren för dagen Kim Selguson hade ingen bra dag och tappade tidigt i den andra perioden, det blev för svårt att försöka hålla reda på kompesationsutvisningar mot riktiga beslut. Ni som dömer, jag förstår att man kan ha en dålig dag men kompensera inte ett dåligt beslut med ett annat och sluta försöka jämna ut matchen med hittepåutvisningar,Den tredje perioden så är det #93 Johannes Yucel och #13 Robert Sterlig-Berglund som har intern catfight om att vara bäst i målprotokollet, men det är hela laget som ska ha credit för att inställningen är en annan än den föregående perioden. När tutan således ljöd över SDC-Hallen för sista gången den kvällen så var det 2-2 i internboxet och 8-1 på den berömda tavlan.Innan jag går vidare i resonemanget om inställning så vill jag lyfta #7 August Lindberg som gjorde en formidabel arbetsinsats, han är snabb, pigg och mogen i sina beslut. Han är född 2000 och jag tror att hans hockeybana kan gå väldigt långt om han fortsätter på det här viset.Inställnnigen då?Ja, i den första perioden fram till 4-0 målet så är det bra men spelarna tappar fokus och tar inte vara på den här möjligheten att utöka målskillnaden, utan börjar leka och tappa positioner. Jag kan verkligen förstå det på ett sätt när målen trillar in så lätt, men om vi missar ett kval för att fokuset bara är framför näsan....ja då är det oacceptabelt!!!Man måste dessutom tänka på att om det varit varit Sollentuna istället för Tumba , då hade vi förlorat.I övrigt så är jag ganska nöjd även om jag skulle vilja att alla spelare tar ett djupt andetag innan dom tar en onödig utvisning, man vinner inga matcher i utvisningsbåset.Jag älskar verkligen Hammarby Hockey när vi vinner och alla andra gånger också fast det är jobbigare.Köp biljetter till Bajenkvällenoch tjata på era polare om att dom måste köpa biljetter .Forza