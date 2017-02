Med Bajens fans kan vi komma mycket längre nästa säsong!!!

Idag så spelas sista matchen på den här säsongen och jag kommer tyvärr inte vara på plats i Nacka för att se avslutningen.

Risken idag är väl att det inte kommer att bli någon riktig klang och jubelföreställning direkt och Nacka förbereder sig tillsammans med Tumba för ett kval nedåt.Då inställer sig nästa fråga, har den här säsongen gått så åt pipsvängen som vissa här på forumet velat ha det till? Är det inte dags att vi slåss om en plats upp till Allsvenskan ? Så skulle man kunna se det hela och jag är för en satsning uppåt men tycker samtidigt att det är idiotiskt att kasta bort det vi åstadkommit hittills för att göra en toksatsning som sedan kanske inte lyckas.Det första skälet är förstås pengar och det som skulle behövas är att en storsponsor går in med rimliga pengar för en satsning uppåt, men det tar inte stopp där.En egen ishall där vi kan styra över försäljningen av mat/dryck/souvenirer är ett måste och jag är övertygad om att vi skulle få ett riktigt bra snurr på det så att det skulle kunna finnas pengar till att satsa.Det är svårt att sia om eftersom Stockholms stad är den mestidrottsfientliga kommunen som finns i den här delen av landet och mest verkar se oss som något som den skulle vilja bli av med. För min egen del så skulle jag vilja ha en ny hall som är belägen på Zinkensdamm, men det skulle nog vara svårt att få till med den utrymmesbristen som det är redan.Ett alternativ som jag ser det är fullt möjligt men nog tyvärr alldeles för dyrt att få till.Riv den ena eller den andra bensinmacken ( eller båda ) som är belägen söder om Nya Söderstadion och bygg en mellanstor ishall där med plats för ca 3-4000 åskådare. Det skulle vara en perfekt arena vad det gäller storlek och placering, dessutom så får staden ett litet sportkluster med goda kommunikationer.Ett annat alternativ är att hockeyn får plats på Gubbängsfältet brevid Hammarby Bandys träningshall eller integreat på något sätt i samma hall.Det knepiga i dessa processer är att det tar en så väldigt lång tid och jag är väldigt orolig för att Hammarby Hockey inte har den tiden.Titta på hur det ser ut för Hammarby Bandy, som har varit "lovade" en ny bandyhall och gång på gång så har det blivit förhalat och förkastat i olika turer. bara den senaste veckan så verkar det som att det ska dras i långbänk än en gång alltmedan Hammarby Bandys verksamhet slåss för sin överlevnad. Det är inte en rimlig situation för varken Bandyn eller Hockeyn.I andra kommuner så högaktar man verksamheten med Hockeyn och ger rimliga förutsättningar för dom att överleva och utvecklas. Dom är stolta över att ha lag i Division ett medans i Stockholm så ses vi bara som ett problem.Hur ska vi som jobbar med verksamheterna i Stockholm få tron tillbaka och kunna ge våra ungdomar chans att utvecklas till idrottare, istället för att ägna sig år droger och bränna upp bilar?Nu kom jag bort ifrån det jag egentligen började att skriva om men det finns ändå ett samband.Vi som älskar vårt Hammarby hockey går på knäna och är dessutom utsatta för en kampanj mer eller mindre som går ut på att vi inte är äkta, det som hette Bajen Fans hockey är det äkta .Hammarby hockeys namn var det namnet som var i karantän i fem år innan vi kunde byta till det och det är det namnet som vi rimligen ska ha. Min förhoppning är att det kommer folk som fyller upp vår lada ute i sätra till säsongen 2017-18, när det kommer folk så kommer det in pengar som kan läggas på verksamheten som gör att vi till slut en dag kan ta ytterligare kliv. Ni som säger att det är för långt att åka säger jag, det är inte för långt att åka till nyköping en februarilördag och då borde det rimligtvis inte vara för långt att åka till sätra en Onsdag eller söndag. Tänk om ni alla skulle kunna komma två, tre gånger per säsong och kolla match, då fylller vi snabbt upp hallen och vi kan börja ställa krav på våra politiker.Forza Bajen, tack för den här säsongen och välkommen åter till nästa.p.s "Ingen ko på isen" släpper ett Damspecialavsnitt under nästa vecka och kommer dessutom fortsätta släppa sporadiska avsnitt ända fram tills det är säsongsstart igen. Väl möttTillsammans är vi Hammarby