Hockeyklassiker – VM 2014: Tre Kronors rekordbrons

SvenskaFans och Falcon presenterar ”Hockeyklassiker” – en artikelserie om klassiska ögonblick i svensk hockey.

De två senaste VM-turneringarna har inte varit helt framgångsrika för Tre Kronor, men dessförinnan var man inne i en klart godkänd svit. Under sex säsonger tog man ett guld, ett silver och tre brons – det senaste 2014.



Faktum är att bronset 2014 var speciellt.



Sverige fick inte ihop det mest profilstarka laget, NHL-förstärkningarna bestod till exempel bara av Mattias Ekholm, Erik Gustafsson, Mikael Backlund och Gustav Nyquist. Ett VM i Vitryssland verkade helt enkelt inte attrahera NHL-spelarna…



Gruppspelet gick ungefär som väntat. Knappa med pliktskyldiga segrar mot de mindre nationerna och varierande resultat mot de andra stora nationerna. I slutändan blev det en andraplats och i kvartsfinalen väntade värdnationen Vitryssland.



Väl där blev det återigen en knapp seger mot mediokert motstånd, men nu vankades det allvar när Ryssland stod för motståndet i semifinalen. Ett i vanlig ordning stjärntätt ryskt lag viftade undan svenskarna med 3-1 trots en tidig svensk ledning. Matchen är annars mest ihågkommen för bråket mellan Oleg Znarok och Rikard Grönborg.



Efter nederlaget mot Ryssland var det dags för bronsmatch mot Tjeckien, som kom med ett bra lag. Man hade mötts redan i gruppspelet, med svensk seger efter straffar. I bronsmatchen blev det en ny seger, men den här gången med klara 3-0.



Joakim Lindström inledde målskyttet när hans passningsförsök styrdes in i mål via en tjeckisk klubba. Simon Hjalmarsson utökade efter en fin passning från Nicklas Danielsson. I den tredje perioden fastställde sedan Mikael Backlund slutresultatet.



Det svenska landslaget reste sig efter semifinalförlusten och spelade hem bronset, vilket får ses som ett gott resultat med tanke på återbuden från NHL.



Bronset 2014 var alltså speciellt. Det var det 17:e i ordningen, vilket är mest genom tiderna. Tidigare delade man förstaplatsen med Tjeckoslovakien, men är alltså numera ensamma i bronstoppen.



---





0 KOMMENTARER 218 VISNINGAR 0 KOMMENTARER218 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2016-12-22 14:00:00 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2016-12-22 14:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Hockeyklassiker

Hockeyklassiker

2016-12-22 14:00:00

Hockeyklassiker

2016-12-14 14:00:00

Hockeyklassiker

2016-12-06 14:00:00

Hockeyklassiker

2016-11-28 14:00:00

Hockeyklassiker

2016-11-15 15:00:00

Hockeyklassiker

2016-10-01 14:00:00

Hockeyklassiker

2016-09-29 14:00:00

Hockeyklassiker

2016-09-24 14:00:00

Hockeyklassiker

2016-09-21 14:00:00

Hockeyklassiker

2016-09-15 15:00:00

ANNONS:

SvenskaFans och Falcon presenterar ”Hockeyklassiker” – en artikelserie om klassiska ögonblick i svensk hockey.SvenskaFans och Falcon presenterar ”Hockeyklassiker” – en artikelserie om klassiska ögonblick i svensk hockey.SvenskaFans och Falcon presenterar ”Hockeyklassiker” – en artikelserie om klassiska ögonblick i svensk hockey.SvenskaFans och Falcon presenterar ”Hockeyklassiker” – en artikelserie om klassiska ögonblick i svensk hockey.SvenskaFans och Falcon presenterar ”Hockeyklassiker” – en artikelserie om klassiska ögonblick i svensk hockey.SvenskaFans och Falcon presenterar ”Hockeyklassiker” – en artikelserie om klassiska ögonblick i svensk hockey.SvenskaFans och Falcon presenterar ”Hockeyklassiker” – en artikelserie om klassiska ögonblick i svensk hockey.SvenskaFans och Falcon presenterar ”Hockeyklassiker” – en artikelserie om klassiska ögonblick i svensk hockey.SvenskaFans och Falcon presenterar ”Hockeyklassiker” – en artikelserie om klassiska ögonblick i svensk hockey.SvenskaFans och Falcon presenterar ”Hockeyklassiker” – en artikelserie om klassiska ögonblick i svensk hockey.