Årets viktigaste match är här

Detta är en hyllningspost till Frölunda Indians

Hejar du inte på Frölunda, kan du sluta läsa nu.



Dagen D är här.Ikväll är det en sjunde match i Scandinavium mellan Frölunda Indians och Skellefteå AIK.Säsongen har varit upp och ner, vi började med förluster och experter som tippade oss som mellan-lag. Vi fick höra saker som ”Frölundas guldlag flyr till andra länder/lag” och att vi har tappat vår glöd.Men vi fortsatte kämpa, och vinsterna kom och med det kom fyllda arenor med guld-drömmar i april. Frölunda Indians kämpade på med känslan att ””.Sen kom vintern med CHL-vinst och nytt hopp, för att sedan bli raserade en gång till av långa svackor med dåliga resultat och skeptikerna visade sig igen.Sen började slutspelet.Frölunda Indians ställdes mot Skellefteå AIK och det pratades om super-kedjan i Skellefteå med Möller o Lindström. Allt verkade mot oss och när vi klev ut på vår första match i Scandinavium var nervositeten högst påtaglig i arenan. Men Frölunda vann, och hela arenan ställde sig upp och förkunnande att ””.Serien svängde upp till Skellefteå, och där förlorade vi och det gjorde vi även matchen efter det och hoppet började långsamt att försvinna igen.Måndagen den 27e mars var det dags för ett till möte. Ställningen i matchserien stod 2-3 till Skellefteå och det var vinna eller försvinna för Frölunda. Matchen slutade 1-1 och gick till sudden och då hände något i Frölunda.Från att vara slagpåsen på isen under flera perioder under serien, bestämde sig Frölunda för att aldrig ge sig. Matchen slutade genom att Nicklas Lasu skickade ett skott mot mål som träffade en klubba på isen och in i mål. Frölunda gav sig inte och förlängde serien med en match till.Frölunda gav Skellefteå AIK en tydlig signal: Ska ni vinna mot oss, ska ni göra det i Göteborg.Ikväll kommer 12 000 göteborgare att bege sig till Scandinavium för att se match 7. Ikväll spelar inget annat någon roll. Så jag vill bara säga: Grattis hockey-vänner, för det här är den viktigaste och mest sevärda matchen ni kommer att få uppleva på länge!Och till er som hejar på Skellefteå och tror att det ska bli lätt att vinna ikväll vill jag bara säga som Frölunda:29 mars 19.00 ScandinaviumFrölunda Indians – Skellefteå AIK