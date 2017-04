Brynäs slitvarg nominerad till Fansens Pris: ”Duktig på att förmedla sitt budskap ut till samhället”

Tre finalister i Fansens Pris-kategorin årets SHL-profil är framröstade. I dag presenterar vi den första av dessa SHL-spelare: nämligen Brynäs energiske forward Johan Alcén.

– Han har alltid ett leende på läpparna och sprider massor med positiv energi, säger Kristian Nervik Nilsen som jobbar med Alcén inom projektet En Bra Start.

Förra veckan presenterade hockeysverige.se, SvenskaFans och eliteprospects.com de fyra första vinnarna i vår Fansens Pris-omröstning. Sanny Lindström tog hem priset som bästa skribent, Niklas Wikegård utsågs till främsta tv-profil medan Sam Hallam prisades som bästa ledare och Mikael Nord som bästa domare.



Den här veckan går vi in i nästa skede av Fansens Pris-utnämningen. I spelarkategorin har ni genom era röster tagit fram tre finalister som vi kommer att presentera under de närmaste tre dagarna. När alla tre har presenterats på fredag startar vi sedan finalomröstningen för att kora den slutgiltiga vinnaren.



Den första finalkandidaten är en spelare som kommer att finnas på isen i Gävle i kväll när semifinal sex spelas mellan Brynäs och Frölunda. Det handlar om Brynäs hårt jobbade forward Johan Alcén. Han är inte den poängstarkaste spelaren i SHL, men en profil vars personlighet, sociala förmåga och uppoffrande spelstil har gjort honom till en stor favorit bland fansen, något som givetvis speglas av att han har tagit sig ända till final i en omröstning som instiftades just för att prisa SHL-spelare som är en bra ambassadör för sporten, sin klubb och SHL som liga.



Kristian Nervik Nilsen, aktivitetsansvarig för projektet En Bra Start som Brynäs är involverat i, beskriver Alcén som ”en ödmjuk och inkluderande person”.

– Han vill alltid det bästa för sin omgivning och visar det tydligt genom sitt sätt att agera på både på och utanför isen. Han har alltid ett leende på läpparna och sprider massor med positiv energi, säger Nervik Nilsen.



”HAN SER ALLA OCH TAR SIG TID TILL ALLA”

Han säger också att Alcén gärna ställer upp på aktiviteter utanför isen och försöker vara ett bra föredöme genom att åka ut till skolor, träffa unga hockeyspelare och prata om vikten av att vara en bra kompis.

– Vi i Brynäs har ju stort fokus på hur våra spelare är goda förebilder ute i samhället. I det här arbetet har vi grupper på fem spelare som är ute på en fast skola varje måndag som en av många aktiviteter vi gör. Johan är en stor drivkraft i sin grupp för att få detta att fungera och utvecklas.

– På sin lediga dag åkte han till Ockelbo för att säga hej till alla barnen på deras hockeyskola, vilket blev otroligt uppskattat. Det är så Johan är. Han kräver inget tillbaka. Det vet han att han får genom barnens uppskattning. En av Johans bästa egenskaper är att han ser alla och tar sig tid till alla. Oavsett vilka som är på besök så har Johan tid.



På vilket sätt är han en bra ambassadör för sporten ishockey?

– Johan är en kille som visar respekt och naturliga känslor. Han lever in sig i sin kärlek till klubben och hockeyn. Han är en grym förebild på isen och de viktigaste av allt tycker jag Johan är duktig på att förmedla sitt budskap ut till samhället. Genom sociala medier förmedlar han ett budskap som jag tror påverkar flera personers tankesätt på ett positivt sätt.



Varför tror du att Johan Alcén är en av finalisterna till Fansens Pris?

– Jag tror han är nominerad för hans öppenhet och sina stora kärlek till Brynäs. Han är en fantastisk förebild och ambassadör för Brynäs, Gävle och sporten. Han uppskattar det han får och ger så otroligt mycket tillbaka.



FAKTA: FANSENS PRIS

Precis som det ska vara är det fokus på prestationer, mål och poäng när vi inom svensk ishockey prisar våra främsta SHL-spelare på olika sätt. Men det finns även andra perspektiv att ta hänsyn till när man värderar spelarna. Nämligen hur bra ambassadör man är för sporten genom sin personlighet och sätt att uppträda utanför isen lika mycket som på densamma.

Därför bjuder Everysport Media Group-sajterna EliteProspects, SvenskaFans och hockeysverige.se nu in er fans att hjälpa oss att prisa en sådan SHL-profil.

Fokus ska alltså inte bara ligga på prestation eller resultat, utan snarare på vad som framkallar kärlek och värme hos er som supportrar. Rösterna ska läggas på den spelare man tycker gör mest för att väcka intresse för SHL som liga på olika sätt. Det kan vara genom att vara intressant i sociala medier, ge bra intervjuer, bidra i samhället eller vara ett bra föredöme för unga spelare.

2017-04-12 12:00:00

