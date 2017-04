Fansen har sagt sitt – han är Sveriges bästa hockeyskribent: ”Högst oväntat”

Han är mest känd för sitt arbete i tv-rutan, men när hockeyfansen har fått rösta om vem som är Sveriges bästa hockeyskribent tog Sanny Lindström hem en jordskredsseger.

– Oj, det var som sjutton. Högst oväntat, utbrister C More-profilen och Expressen-bloggaren när han får beskedet.





Omröstningen stängdes i fredags och i dag kan vi presentera den första vinnaren. Då handlar det om pris till bästa hockeyskribent. Det går kanske lite oväntat till en man som vi egentligen är mest van vid att se i rutan. Men faktum är att Sanny Lindströms första kliv ut i medievärlden var som krönikör för Värmlands Folkblad medan han fortfarande var en SHL-spelare för Färjestad. Numera kombinerar 37-åringen sitt knäck som tv-expert för C More med att blogga om framför allt SHL för Expressen.



När vi når Sanny för att förkunna beskedet att han vunnit Fansens Pris är han på väg till Gävle för att jobba med kvällens semifinal mellan Brynäs och Frölunda. Han låter uppriktigt överraskad när han får veta att han har vunnit.

– Oj, det var högst oväntat, måste jag säga. Det är ju ruggigt smickrande och ingenting jag hade förväntat mig. I den här businessen är det ruggigt hård konkurrens och jag ser ju hur många det är som lägger ned sin själ och jobbar hårt i branschen.



Varför tror du att din blogg på Expressen har blivit så populär att du kan ta hem ett sådant här pris?

– Nummer ett är ju att Expressen är en stor plattform att ha bloggen på. Jag måste vara ödmjuk nog att säga att det påverkar en hel del. Jag märker ju själv hur det bidrar till att pusha mer trafik. Sedan handlar det nog mycket om trovärdighet. När jag skriver saker och är kritisk måste det vara saker som jag verkligen kan backa upp vare sig det är i morgon eller om två veckor. Det är folk jag träffar ute på arenorna som jag måste kunna se i ögonen. Så det är viktigt för mig att skriva på ett ärligt, men samtidigt trovärdigt sätt och inte vara ute efter effektsökeri.



Hur upplever du feedbacken från läsarna när du skriver?

– När man skriver om ett så känsligt ämne som hockey där folk är väldigt engagerade i sina lag så kommer de naturligtvis att ha åsikter. Jag vet ju själv hur jag blir när Tre Kronor eller fotbollslandslaget spelar, man blir ruggigt engagerad. Ibland får man skit för att man inte tycker som andra eller att man har tagit en kontroversiell ställning, då kan folk bli förbannade. Men om man inte kan ta det har man valt fel yrke. Med det sagt ska man inte behöva stå ut med hat eller hot, som vissa av mina kollegor fått. Själv har jag varit förskonad från sådant, tack och lov.

– Jag tror kanske att folk tycker att jag har blivit dryg eller kaxig för att jag tar ställning i olika frågor. Det är aldrig en bild jag har försökt förmedla av mig själv, utan jag upplever att jag alltid försöker ta tid för folk i min omgivning när jag träffar fans på arenorna.



Vad vill du uppnå med det du skriver?

– När jag började på Värmlands Folkblad var det mest för att ge en annan bild av mig själv och Färjestad, mer än det som folk såg av mig när jag åkte och hakade och tryckte omkull motståndare på isen tre gånger i veckan. Med bloggen har det här växt nu och blivit mer levande. Jag älskar hockeyn, SHL och Hockeyallsvenskan och allt runt omkring och jag hoppas att jag kan bidra till att marknadsföra sporten och ligorna på ett bra sätt. Min förhoppning är att jag ska kunna fortsätta att skriva.

Under de närmaste dagarna kommer vi att fortsätta presentera vinnarna i kategorierna Fansens ledare, Fansens tv-profil och Fansens domare. I omröstningen till Fansens spelare har tre finalister korats. De kommer att presenteras nästa vecka varpå det blir en omröstning kring vem som ska ta hand om det åtråvärda priset.



***



Mer om Fansens Pris hittar du Under mars månad har SvenskaFans.com, tillsammans med hockeysverige.se och eliteprospects.com anordnat tävlingen Fansens Pris. Här har hockeyfansen själva fått rösta fram sin favoritdomare, favoritskribent, favorit i tv-rutan, favoritledare och även favoritspelare utifrån kriterierna att det ska handla om en SHL-profil som hjälper till att lyfta ligan och fungera som en bra ambassadör för sporten.Omröstningen stängdes i fredags och i dag kan vi presentera den första vinnaren. Då handlar det om pris till bästa hockeyskribent. Det går kanske lite oväntat till en man som vi egentligen är mest van vid att se i rutan. Men faktum är att Sanny Lindströms första kliv ut i medievärlden var som krönikör för Värmlands Folkblad medan han fortfarande var en SHL-spelare för Färjestad. Numera kombinerar 37-åringen sitt knäck som tv-expert för C More med att blogga om framför allt SHL för Expressen.När vi når Sanny för att förkunna beskedet att han vunnit Fansens Pris är han på väg till Gävle för att jobba med kvällens semifinal mellan Brynäs och Frölunda. Han låter uppriktigt överraskad när han får veta att han har vunnit.– Oj, det var högst oväntat, måste jag säga. Det är ju ruggigt smickrande och ingenting jag hade förväntat mig. I den här businessen är det ruggigt hård konkurrens och jag ser ju hur många det är som lägger ned sin själ och jobbar hårt i branschen.– Nummer ett är ju att Expressen är en stor plattform att ha bloggen på. Jag måste vara ödmjuk nog att säga att det påverkar en hel del. Jag märker ju själv hur det bidrar till att pusha mer trafik. Sedan handlar det nog mycket om trovärdighet. När jag skriver saker och är kritisk måste det vara saker som jag verkligen kan backa upp vare sig det är i morgon eller om två veckor. Det är folk jag träffar ute på arenorna som jag måste kunna se i ögonen. Så det är viktigt för mig att skriva på ett ärligt, men samtidigt trovärdigt sätt och inte vara ute efter effektsökeri.– När man skriver om ett så känsligt ämne som hockey där folk är väldigt engagerade i sina lag så kommer de naturligtvis att ha åsikter. Jag vet ju själv hur jag blir när Tre Kronor eller fotbollslandslaget spelar, man blir ruggigt engagerad. Ibland får man skit för att man inte tycker som andra eller att man har tagit en kontroversiell ställning, då kan folk bli förbannade. Men om man inte kan ta det har man valt fel yrke. Med det sagt ska man inte behöva stå ut med hat eller hot, som vissa av mina kollegor fått. Själv har jag varit förskonad från sådant, tack och lov.– Jag tror kanske att folk tycker att jag har blivit dryg eller kaxig för att jag tar ställning i olika frågor. Det är aldrig en bild jag har försökt förmedla av mig själv, utan jag upplever att jag alltid försöker ta tid för folk i min omgivning när jag träffar fans på arenorna.– När jag började på Värmlands Folkblad var det mest för att ge en annan bild av mig själv och Färjestad, mer än det som folk såg av mig när jag åkte och hakade och tryckte omkull motståndare på isen tre gånger i veckan. Med bloggen har det här växt nu och blivit mer levande. Jag älskar hockeyn, SHL och Hockeyallsvenskan och allt runt omkring och jag hoppas att jag kan bidra till att marknadsföra sporten och ligorna på ett bra sätt. Min förhoppning är att jag ska kunna fortsätta att skriva.Under de närmaste dagarna kommer vi att fortsätta presentera vinnarna i kategorierna Fansens ledare, Fansens tv-profil och Fansens domare. I omröstningen till Fansens spelare har tre finalister korats. De kommer att presenteras nästa vecka varpå det blir en omröstning kring vem som ska ta hand om det åtråvärda priset.***Mer om Fansens Pris hittar du här.

0 KOMMENTARER 142 VISNINGAR 0 KOMMENTARER142 VISNINGAR SVENSKAFANS/HOCKEYSVERIGE/ELITEPROSPECTS

2017-04-05 11:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Hockeyzon

Hockeyzon

2017-04-05 11:00:00

Hockeyzon

2017-04-01 23:04:00

Hockeyzon

2017-03-31 16:57:30

Hockeyzon

2017-03-31 11:39:00

Hockeyzon

2017-03-29 17:02:48

Hockeyzon

2017-03-21 13:20:18

Hockeyzon

2017-03-17 12:58:42

Hockeyzon

2017-03-17 12:00:00

Hockeyzon

2017-03-16 14:00:00

Hockeyzon

2017-03-09 21:28:55

ANNONS:

Han är mest känd för sitt arbete i tv-rutan, men när hockeyfansen har fått rösta om vem som är Sveriges bästa hockeyskribent tog Sanny Lindström hem en jordskredsseger. – Oj, det var som sjutton. Högst oväntat, utbrister C More-profilen och Expressen-bloggaren när han får beskedet.Så fick slaget om Siljan sitt slut efter Moras överkörning mot ett Leksand som såg ut att vifta vit flagg halvvägs in i matchen. Dalarna har fått nya herrar att stoltsera sig med i svensk ishockeys finrum. Bara att välkomna Mora IK!Kan Malmö återigen skrälla mot förhandsfavoriterna?Den uppmärksammade crosscheckingen mot Malmös Jens Olsson blir kostsam för Jakob Lilja.Detta är en hyllningspost till Frölunda Indians Hejar du inte på Frölunda, kan du sluta läsa nu.Slutspelet går vidare med den tredje kvartsfinalen i Växjö respektive Göteborg.Ikväll inledes kvartsfinalerna och förhandsfavoriterna Växjö samt Frölunda går in i slutspelet.I år lanserar vi på SvenskaFans tillsammans med kollegorna på Hockeysverige och EliteProspects ett nytt pris – där fansen får säga sitt. Idag öppnar röstningen för Fansen Pris. Vilka är dina favoriter från säsongen 2016/17?Nu får du chans att utse dina egna favoritprofiler i SHL!52 omgångar är avklarade – nu vankas det ett spännande SM-slutspel.