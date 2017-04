Fansens favorit – han är SHL:s bästa domare: ”Man blir nästan tårögd”

Det får oftast utstå spott och spe. Men när Fansens Pris skulle delas ut ville vi ge fansens möjligheten att hylla domarkåren. I dag kan vi presentera Mikael Nord som vinnare av utmärkelsen som bästa domare i SHL.

– Man blir nästan tårögd när fansen röstar fram en liten arbogapojk till ett sådant här pris, säger Nord om utmärkelsen.

Mikael Nord har just avslutat ett gympass hemma i Arboga när han får beskedet att fansen har röstat fram honom till den bästa domaren i tävlingen Fansens Pris, som initierats av hockeysverige.se, Svenska Fans och Elite Prospects.

– Helt otroligt, fantastiskt kul, säger domaren som gör sin sjunde säsong i SHL.

– Man blir nästan tårögd när fansen röstar fram en liten arbogapojk till ett sådant här pris. Jag är stolt, lycklig och glad.



Vad säger du om att det är just fansen som har röstat fram dig?

– Det är ju någonstans det som gör mig så glad. Att folk ute i Sverige, som kan tycka att man är den sämsta domaren vissa kvällar, ändå röstar på dig som individ i en sådan här omröstning. För mig är det stort.



Mikael Nord är en av våra mest dekorerade domare just nu. Vid tre tillfällen har han röstats fram till ligans bästa domare och tagit emot Guldpipan.

– Det är också ett jättefint pris. Där är det spelarna som gör sin röst hörd, så det är otroligt att ha fått den tre gånger. Det är samma typ av pris och jag är lika glad för båda. Man blir rörd.



För den som bara beskådar domarkåren på avstånd kan det ibland vara svårt att förstå hur man orkar fortsätta när man får så mycket konstant kritik utifrån. Mikael Nord har förståelse för det, men menar att det finns andra sidor av yrket som inte bara gör det uthärdligt utan till och med till en ynnest.

– Jag kan förstå att det kan verka jobbigt utifrån sett, men alla som håller på med det här älskar sporten så oerhört mycket att man är villig att uppleva bra mycket konstiga saker för att få vara en del av det här, säger han.

– För mig har det livet bestått av hockey, hockey, hockey och lite fotboll. Sporten har varit min passion och när man ser att man har chansen att ta sig någonstans, även om det inte är som spelare, så tar man den.



Vad är charmen med domaryrket?

– Nervpressen. Att man inte vet vad som kommer att hända mer än att det är två lag som gör upp om en seger under 60 minuter och att min uppgift är att göra att det blir så rättvist som möjligt. Alla kommer inte att vara nöjda efteråt, men är de hyfsat nöjda är det ett kvitto på att man har gjort något bra.

– Sedan finns det en kamratskap i domargruppen, precis som spelarna har i sina lag. Hela domarsverige har en väldigt speciell gemenskap och man finner ofta gemensamma nämnare när man är ute och träffar folk i landet.



Vad är det som gör Mikael Nord till en bra domare?

– Oj, oj, oj, svår fråga att bedöma sig själv… Jag tror att folk upplever mig som ärlig. Jag kan erkänna att jag gjort fel, men om jag känner att jag har gjort rätt står på mig. Sedan tycker jag om att prata och jobba med människor, ha en dialog. Man kanske inte är jätteöverens jämt, men om jag respekterar vad du säger och du respekterar vad jag säger kommer vi ändå att hitta förståelse. Det gäller fansen också. De kan komma fram och fråga ”hur fan kan du göra så?”. Om jag då förklarar utifrån mitt perspektiv brukar de gå därifrån och säga ”jaha, var det så! Då förstår jag”. Jag tror att det har bidragit till att jag är där jag är i dag.



Som spelare är det lätt att sätta upp målsättningar, hur långt man vill nå i hockeyvärlden. Men hur är det för en domare, vad har ni för mål?

– Man skulle ju absolut vilja döma ett OS. Jag har dömt VM, JVM och SM-finaler, men ett OS är ett mål jag har satt upp.

– Samtidigt trivs jag väldigt bra i SHL, det är en väldigt rolig liga att vara i. Jag tycker inte man ska sikta utomlands, mot NHL eller vad det kan tänkas vara, utan jag är jättenöjd med att vara i SHL för det är en fantastisk liga. Bara att få vara del av den sporrar att bli en bättre domare.



Mikael Nord är den fjärde vinnaren av Fansens Pris. Sedan tidigare har Sanny Lindström röstats fram till den bästa skribenten, Niklas WIkegård till den bästa tv-profilen och Sam Hallam till den bästa ledaren i SHL. Nästa vecka kommer vi att presentera de tre SHL-spelare som är finalister i Fansens Pris som profilstarkaste spelaren. Därefter startar vi en omröstning för att utse vinnaren

2017-04-07 15:15:00

