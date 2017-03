Favoritskapet på Växjö och Frölunda

Ikväll inledes kvartsfinalerna och förhandsfavoriterna Växjö samt Frölunda går in i slutspelet.

Inför Växjö-Malmö

Inför Frölunda-Skellefteå

Växjö och Frölunda kom etta respektive trea i SHL-tabellen. De har under en lång period målats upp som två av de stora förhandsfavoriterna inför slutspelet – och under fredagskvällen går de in i kvartsfinalspelet.För Växjös del väntar Malmö hemma i Vida Arena medan Frölunda tar emot Skellefteå i Scandinavium.---Malmö gör sin andra SHL-säsong sedan avancemanget – och för första gången sedan början av 00-talet spelar man nu SM-slutspel. I Oscar Alsenfelt har man SHL:s bästa målvakt sett till räddningsprocent (94,46), medan veteranen och Växjös guldhjälte Cristopher Nihlstorp inte riktigt har nått väntad nivå i comebacken hos Malmö.Men Växjö-kopplingarna stannar inte vid Nihlstorp. Även Noah Welch (slutspelets MVP när Växjö vann) och Rhett Rakhshani (åtta mål när Växjö vann) lirar numera i Malmö.I toppen av den interna poängligan hittar vi annars Ilari Filppula och Andreas Thuresson på 33 poäng vardera. I åttondelsfinalen mot Luleå klev Nichlas Hardt fram med fem poäng (2+3) och Fredrik Händemark stod för fyra poäng (1+3).SHL:s grundserievinnare Växjö avslutade säsongen med två raka förluster, bland 4-5 hemma mot just Malmö, men är i grunden ett starkt lag. Olli Palola slutade trea i poängligan och trea i skytteligan, och bakom honom får man även se upp med Dennis Everberg och Emil Pettersson.---Det blev ingen förstaplats den här säsongen heller, men de regerande mästarna har fortfarande favoritskapet hängande över sig – och givetvis blir de att räkna med.Man stoltserar med SHL:s bästa back i form av Henrik Tömmernes – 39 poäng på 49 matcher är en mycket fin notering – och det finns en fin bredd i forwardsbesättningen. Fem forwards kom upp i tvåsiffrigt antal mål och Frölunda har ett djupt värdigt en mästare. Men det finns orosmoln över målvaktsspelet.Efter många års dominans – och fyra raka seriesegrar – har Skellefteå kanske tagit ett steg tillbaka. Årets sjätteplats är den sämsta placeringen på många år och spelet har inte riktigt klaffat i som tidigare.Men Skellefteå har fortfarande en toppspelare i Joakim Lindström, grundseriens poängligavinnare, och laget består trots allt av många respektingivande namn. Det är kanske inte helt befängt att påstå att Skellefteå är lite giftigare än vad en vanlig sexa skulle vara?---Kvällens matcher inleds klockan 19:00 och kan ses på C More!Ikväll inledes kvartsfinalerna och förhandsfavoriterna Växjö samt Frölunda går in i slutspelet.I år lanserar vi på SvenskaFans tillsammans med kollegorna på Hockeysverige och EliteProspects ett nytt pris – där fansen får säga sitt. Idag öppnar röstningen för Fansen Pris. Vilka är dina favoriter från säsongen 2016/17?Nu får du chans att utse dina egna favoritprofiler i SHL!52 omgångar är avklarade – nu vankas det ett spännande SM-slutspel.I ”Beijerskottet” har SHL och Beijer Byggmaterial utsett vem som skjuter hårdast i SHL.Frölunda ligger visserligen kvar i toppen av SHL men det är mycket som inte stämmer för Göteborgarna. För att kunna utmana på allvar om guldet så behöver laget kliva upp flera nivåer.Inledningen av SHL bjöd på en hel del oväntade resultat, men nu när halva serien snart är spelad så börjar resultaten bli lite mer som vi väntat oss.Viktor Alner, Gustav Bergholm Hansson, Christian Olsson och Niclas Viberg om hockey i allmänhet och svensk hockey i synnerhet.Viktor Alner, Gustav Bergholm Hansson, Christian Olsson och Niclas Viberg om hockey i allmänhet och svensk hockey i synnerhet.