Han är fansens favoritledare: ”Otroligt hedrad, stolt och glad”

Säsongen tog slut tidigare än väntat för Sam Hallam och hans Växjö Lakers. Nu får tränaren i alla fall lite plåster på såren. Ni har nämligen röstat fram honom som bästa ledare i Fansens Pris.

– Jag är otroligt hedrad, stolt och glad och det här är ju något som spiller över till laget och vår ledarstab, säger Hallam.





Under fredagen kommer vi att presentera vilken SHL-domare som har tagit hem Fansens Pris och nästa vecka kommer de tre finalister bland spelarna som ni har röstat fram att presenteras. Vinnaren bland dessa tre kommer att avgöras med en ny omröstning. När SvenskaFans, hockeysverige.se och Elite Prospects tog fram kriterierna för Fansens Pris ville vi premiera individer inom sporten som genom sitt sätt att agera och uppträda främjar SHL som liga och ishockey som sport. Det var därför vi överlät åt fansen att avgöra vilka spelare, ledare, medieprofiler etcetera som får sådan genomslagskraft.Vinnaren på ledarsidan gör det genom alltid vara tillgänglig, ärlig och öppen i sina möten med media, något som går igenom tv-rutan, radion och spalterna till fansen baserat på resultatet i vår omröstning.– Jag försöker i alla fall, säger Växjö Lakers tränare Sam Hallam som tog hem utmärkelsen i mycket hård konkurrens med flera andra populära SHL-tränare.– Sedan har jag också mina dåliga dagar när jag faller in i klyschor, när jag är irriterad och gör dåliga intervjuer. Men regel nummer ett när man gör media är att det inte är journalisten i sig man pratar med, utan de som är intresserade av resultatet, av en händelse som skedde eller vad det än kan vara.– Jag blir lika less som många andra när jag tittar på sport och ser intervjuer där det inte sägs någonting över huvud taget. Jag försöker alltid vara ärlig utan att för den sakens skull såga laget.I likhet med de tidigare två vinnarna, bästa skribent ) och bästa tv-profil ), är Sam Hallam noggrann med att påpeka att han inte är ensam om att vinna det den här utmärkelsen, utan att det finns en omgivning som har bidragit.– Det här är ju en lagsport och så fort det kommer in individuella priser i bilden har jag lite svårt att förhålla mig till det. Samtidigt är jag otroligt hedrad, stolt och glad och det här är ju något som spiller över till laget och vår ledarstab.Växjös säsong tog som bekant slut tidigare än förväntat då uppstickaren Malmö slog ut seriesegrarna redan i kvartsfinalspelet. Sam Hallam erkänner att han inte har kommit över nederlaget ännu.– Den processen är inte över än. Det är otroligt frustrerande att vakna och inte ha matchdag eller en dag inför match, där man får förbereda sig själv och spelarna på match. Jag har inte varit varit ledig en påsk på ett par år, så det tar lite tid att smälta det här, samtidigt som det är bra bränsle inför kommande säsong.Under fredagen kommer vi att presentera vilken SHL-domare som har tagit hem Fansens Pris och nästa vecka kommer de tre finalister bland spelarna som ni har röstat fram att presenteras. Vinnaren bland dessa tre kommer att avgöras med en ny omröstning.

2017-04-06 17:00:00

