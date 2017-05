Han är fansens favoritspelare i SHL: ”Det är oerhört kul och hedrande”

Han är inte den som syns i powerplay, och han slutade på plats 225 i SHL:s poängliga. När fansen får säga sitt är det dock inget snack om saken. Johan Alcén tog en storseger i Fansens Pris-omröstningen, för sin inställning på isen och sitt engagemang kring samhällsfrågor.

- Jag lever min dröm - och det är det jag försöker visa, säger vinnaren när han får ta emot statyetten.

När Brynäs är ute i trakterna kring Gävle och besöker skolor är han där. När Brynäs slår upp en kampanj mot kvinnovåld är han där. När fansen samlade ihop pengar till ett årskort till den autistiske supporten Johan var det hans namne som engagerade sig i situationen. Det är med andra ord inte svårt att förstå varför fansen tagit Johan Alcén till sina hjärtan.Sandvikenskillen slog igenom i Brynäs redan för tio år sedan, och via en krokig väg i allsvenskan tog han sig tillbaka till klubben till säsongen 2014/2015. I år var han ytterst nära att vara med och föra Brynäs till sitt fjortonde SM-guld. Det slutade som bekant med silver, men ett pris kan han åtminstone glädja sig åt. Den 29-årige forwarden är SHL:s populäraste spelare, och den första vinnaren av 'Fansens Pris' som hockeysverige.se delar ut i samarbete med SvenskaFans och Eliteprospects.com.Det är en stolt vinnare som tar emot statyetten.- Det här känns ju kul naturligtvis. Att vi kan hålla på med det här är ju tack vare fansen. Och att dom tycker Johan Alcén gör något bra och något extra, det värmer ju såklart. Det är oerhört kul och hedrande. Det är lätt att rösta på Jocke Lindström eller Oskar Lindblom, de bästa spelarna, så det är häftigt att folk värderar andra saker också än 50 poäng i poängkolumnen.- Den här kommer stå någonstans där den syns hemma, definitivt, fortsätter han och tittar på priset.- Det är ju jättesvårt att svara på. Det blir ju konstigt att prata om, nästan. Men jag vill tro att det är för att jag är en glad och sprallig kille som sprider någon form av härlig energi. Och någonstans...Jag lever min dröm och det försöker jag förmedla, om det så är på isen eller via sociala kanaler eller på något annat sätt.- Jag försöker sprida en skön stämning, även om jag kan säga saker som sticker i ögonen på folk också, haha. Jag lever min dröm och det försöker jag visa.Via projektet 'En bra start' har Brynäs som klubb engagerat sig i samhällsfrågor för att barn ska få en bättre framtid. Ett projekt som Johan Alcén verkligen gillar - och som han närmast ser som ett ansvar att lägga ned sin energi i.- Vi spelare har privileger överallt. Men det finns skyldigheter också, och det är några av de här grejerna. Vi måste göra mer än att bara synas klockan sju på fredagskvällarna och det är kanske därför jag oftast syns i de andra sammanhangen. Jag menar, vi är förebilder. Oavsett om du bor i Gävle eller Karlstad så känner folk igen spelare i laget om det är Oskar Lindblom, Magnus Nygren eller vem som helst. Jag tycker det är viktigt att vi syns på andra forum också och gör rätt saker i samhället.- Jag tycker generellt att hela den grejen i Sverige de senaste tio åren har gått åt rätt håll. Det har ju hänt så mycket grejer i världen också och Sverige är ändå i framkant när det gäller såna här saker, det måste man säga. Idrottsklubbar gör det de kan. Det är svårt att veta vilken väg man ska gå. Man kan inte göra allting för fokuset måste ändå vara att vinna matcher. Men jag tycker ändå att klubbar, framför allt Brynäs, tagit många steg i rätt riktning. Det är många klubbar som gör bra saker.Johan Alcén är inte den som syns i poängprotokollet speciellt ofta. Visserligen gjorde han ett urstarkt slutspel, med tio poäng på 19 matcher som facit, men i SHL stannade det vid 5+2. Det är i stället hans inställning och arbetsinsats som står i centrum.- Ja, och det tror jag också kan spela in i att folk har röstat på mig. Det kanske är lättare att ta till sig en spelare som man ser att han kämpar hela tiden, än en spelare som gör 30 mål. Jag ska inte säga att man sitter och irriterar sig på den där 30-målskillen, men man förväntar sig liksom hela tiden att han ska göra mål. En spelare som mig ser man att 'Jäklar vad han kämpar. Han kör, kör kör'. Det är min tes.Slutligen passar 'Fansens Pris'-vinnaren på att skicka en ödmjuk hälsning till de övriga finalisterna.- Att ens få nämnas med Janne Sandström, jag vet inte hur många matcher han gjort men det är ju över 1000, och Joakim Lindström som har x antal 50- och 60-poängssäonger och har spelat i NHL...Det känns faktiskt lite overkligt oavsett vilket sammanhang det är. Det är mycket som känns kul med det här priset.- Jag skulle vilja tacka alla som har röstat på mig.