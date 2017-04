Han är fansens stora favorit i tv-rutan: ”Jag är jäkligt stolt”

I elva säsonger har Niklas Wikegård varit en av de mest färgstarka hockeypersonligheterna i tv-rutan. Och populariteten har inte falnat. I omröstningen till Fansens pris tog han en jordskredsseger i kategorin årets tv-profil.

– Fasiken vad roligt, det där är någonting som värmer i hjärtat när man gnuggar på, säger Niklas Wikegård.

I går kunde vi presentera Sanny Lindström som vinnare av Fansens pris till bästa hockeyskribent. När det i dag är dags att presentera vinnaren av Fansens pris till bästa tv-profil är det en av hans kollegor på C More som får utmärkelsen, nämligen Niklas Wikegård.– Fasiken vad roligt! utbrister han när han nås av beskedet om att fansen har röstat fram honom som årets tv-profil i omröstningen som hockeysverige.se har anordnat i samarbete med Elite Prospects och Svenska Fans.– Det där är någonting som värmer i hjärtat när man gnuggar på. Det är för de som älskar hockey och älskar att följa sina lag, det är de man jobbar för. Det är de man vill informera, underhålla och interagera med. Riktigt kul!Niklas Wikegård har funnits i tv-rutan så länge att vissa kanske inte ens är medvetna om att det var som tränare han en gång i tiden kom fram i rampljuset. Efter elva hockeysäsonger i SVT och C More/TV4 har han via starka och ibland kontroversiella åsikter byggt sig ett starkt varumärke. I sann hockeyanda är han noggrann med att påpeka att det är ”laget” som gör honom bra.– På C More har vi ett starkt gäng framför och bakom kameran. Att jag blivit populär beror inte bara på mig, utan att vi har ett väloljat maskineri, att kollegor som Sanny (Lindström) och Petter (Rönnqvist) gör ett bra jobb i sina roller och att programledare, redaktörer och alla andra bidrar till att skapa en snyggt paketerad produkt. Det är ett lagjobb hela tiden och jag är en pusselbit i ett stort pussel, säger Niklas Wikegård.– Jag är jäkligt stolt att för att jag får ta emot det här priset, men också stolt för laget. De är alla väldigt delaktiga i det här.– Jag tror det är viktigt att orka fortsätta vara sig själv, det gör att man över tid blir trovärdig. Jag får några ”pajas” hit och dit för att jag är lekfull och försöker vara underhållande. Men det är så himla mycket allvar i hockeyn, i SHL och Hockeyallsvenskan i dag, då tycker jag att man måste vara sig själv och bjuda på sig själv. Är jag bara hundra procent Niklas, kan jag bara se mig i spegeln och känna att det här kan jag stå för, då är jag trygg i mig själv och gör ett bättre jobb.Niklas Wikegård har hunnit bli 53 år och har en hel del andra projekt som han kultiverar utanför tv-rutan. Han trivs fortfarande med tv-jobbet, men hur länge han blir kvar i sin roll på C More är högst oklart.– Man börjar bli äldre och jag har lite andra grejer jag jobbar med, har startat en träningsanläggning i Sigtuna och jobbar med mitt ett nytt varumärke, CCCP. Det är saker gör livet lite mer intressant, så jag bara inte behöver tänka på ishockey hela tiden. Vad som händer framöver vet jag inte. Mitt avtal med TV4 går ut i maj, så vi får se vad som händer efter det.– Tack, först och främst. Men sedan har jag något jag verkligen vill trycka på… Jag tycker det blir viktigare och viktigare med människor som brinner för ishockeyn, fansen, att de ska bevara det hockeyn ska vara. Hur man förhåller sig till saker som att spelare förstärker på isen till hur seriesystemet i Sverige ska se ut. Jag tror att det är fansen som har makten över hur hockey ska spelas genom att hålla i gång bubblet. Det är fansen som gör det. Så tvivla aldrig på kraften hos er som älskar hockey.***