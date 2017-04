HV71 klara för SM-final

Tack vare dagens 4-2-seger tog sig HV71 förbi Malmö och säkrade en finalplats.

Matchfakta:

HV71 är klart för SM-final. Passande då att Filip Sandberg fick avsluta målskyttet i serien mot Malmö med ett riktigt supermål. #twittpuck pic.twitter.com/E6bn4vjCpv — C More Sport (@cmoresport) April 9, 2017

För första gången sedan 2010 – då det blev guld – är HV71 tillbaka i SM-finalen. Man säkrade finalplatsen efter 4-2 mot Malmö – och totalt 4-1 i matcher.Framför sin hemmapublik gick HV71 upp till 1-0 halvvägs in i den första perioden när Kevin Stenlund gjorde slutspelets andra mål. Malmö kom tillbaka direkt i mittenperioden, men det dröjde bara några minuter innan HV71 återigen tog ledningen och dessutom gick upp i en tvåmålsledning – Simon Önerud nätade två gånger om.En reducering följde sent i mittenakten, men efter periodvilan återtog HV71 sin tvåmålsledning när Filip Sandberg stod för sitt sjätte slutspelsmål.Malmö pressade på, men någon ytterligare reducering blev det aldrig. HV71 tog sin favoritseger och är alltså tillbaka i finalen för första gången sedan 2010. Efter ett imponerande slutspel gör man det förmodligen som favoriter oavsett om det blir Frölunda eller Brynäs som står på andra sidan.- Vi gör det hårda jobbet hela tiden och har en bra individuell skicklighet i laget. Det är fantastiskt, sa Filip Sandberg till C More efter matchen, enligt SHL.se.---Första perioden:1-0 (10:04) Kevin Stenlund (M. Lehtonen)Andra perioden:1-1 (21:09) Lukas Haudum (R. Alvarez, I. Filppula)2-1 (26:31) Simon Önerud (C. Persson)3-1 (30:22) Simon Önerud (C. Abbott, A. Borgman)3-2 (38:45) Fredrik Händemark (A. Benoit, I. Filppula) PPTredje perioden:4-2 (42:19) Filip Sandberg (M. Lehtonen, C. Abbott) SH