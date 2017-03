Kan Växjö och Frölunda ta kommandot?

Slutspelet går vidare med den tredje kvartsfinalen i Växjö respektive Göteborg.

Inför Växjö-Malmö (1-1)

Malmö trodde att de hade avgjort mot Växjö 9 sekunder in i förlängningen men målet dömdes bort. Rätt beslut? Växjö vann matchen. #twittpuck pic.twitter.com/ez5nlpnALt — C More Sport (@cmoresport) March 19, 2017

Inför Frölunda-Skellefteå (1-1)

0 KOMMENTARER 242 VISNINGAR 0 KOMMENTARER242 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-03-21 13:20:18 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-03-21 13:20:18

Malmö har övertygat i slutspelet. Först besegrades Luleå i åttondelsfinalen och i kvartsfinalen har man pressat grundseriemästarna Växjö. Malmö tog hem den första matchen i Vida Arena innan man föll knappt hemma i Skåne.Båda matcherna har gått till förlängning – och avgörandet senast blev lite uppseendeväckande. Bara några sekunder in i förlängningen nätade nämligen Malmö. Men målet dömdes bort, till mångas protest, och två minuter senare avgjorde Emil Pettersson för Växjö.I Malmö har ett gäng nyckelspelare kommit igång med sin produktion. Nichlas Hardt toppar slutspelets poängliga – även om den blir lite snedvinklad med tanke på att åttondelsfinalerna inkluderas – medan Rhett Rakhshani och Andreas Thuresson har nätat två gånger om.Hos Växjö är det Emil Petterssons två mål som står ut, medan exempelvis Robert Rosén fortfarande står utan poäng.Växjö tog en livsviktig seger när man kvitterade senast – kan man ta kommandot hemma i Småland?---Frölunda och Skellefteå har tagit en klar seger vardera och det står således 1-1 när matchserien återvänder till Göteborg. I den första matchen tog Frölunda en 3-0-seger efter två mål i den tredje perioden.Även i den senaste matchen var det Frölunda som inledde målskyttet, via Joel Lundqvist, men därefter var det bara Skellefteå. Axel Holmström vaknade till liv och kvitterade innan han dessutom spelade fram till såväl 2-1 som 3-1.Skellefteå fick även se Joakim Lindström, grundseriens poängligavinnare, göra sitt första mål när han fastställde slutresultatet till 4-1. Det var förmodligen inte helt oviktigt att få in ett gäng puckar bakom Johan Gustafsson efter nollan i den första matchen. Däremot väntar såväl Jimmie Ericsson som Oscar Möller på sina första poäng.I Frölunda har Simon Hjalmarsson klivit fram med två mål på lika många matcher – men Johan Sundström, förra årets MVP i slutspelet, går fortfarande poänglös. Dessutom saknas fortfarande Sean Bergenheim på grund av avstängning.---Kvällens båda matcher visas på C More med nedsläpp strax efter 19.00.Slutspelet går vidare med den tredje kvartsfinalen i Växjö respektive Göteborg.Ikväll inledes kvartsfinalerna och förhandsfavoriterna Växjö samt Frölunda går in i slutspelet.I år lanserar vi på SvenskaFans tillsammans med kollegorna på Hockeysverige och EliteProspects ett nytt pris – där fansen får säga sitt. Idag öppnar röstningen för Fansen Pris. Vilka är dina favoriter från säsongen 2016/17?Nu får du chans att utse dina egna favoritprofiler i SHL!52 omgångar är avklarade – nu vankas det ett spännande SM-slutspel.I ”Beijerskottet” har SHL och Beijer Byggmaterial utsett vem som skjuter hårdast i SHL.Frölunda ligger visserligen kvar i toppen av SHL men det är mycket som inte stämmer för Göteborgarna. För att kunna utmana på allvar om guldet så behöver laget kliva upp flera nivåer.Inledningen av SHL bjöd på en hel del oväntade resultat, men nu när halva serien snart är spelad så börjar resultaten bli lite mer som vi väntat oss.Viktor Alner, Gustav Bergholm Hansson, Christian Olsson och Niclas Viberg om hockey i allmänhet och svensk hockey i synnerhet.