Rösta på Fansens Pris – SHL 2017

I år lanserar vi på SvenskaFans tillsammans med kollegorna på Hockeysverige och EliteProspects ett nytt pris – där fansen får säga sitt. Idag öppnar röstningen för Fansen Pris. Vilka är dina favoriter från säsongen 2016/17?

2017-03-17 12:00:00

Upplägget är enkelt. Du känner efter i hjärtat och magen och bestämmer vilken SHL-spelare du tycker passar bäst in på ett eller flera av kriterierna nedan. Priset ska gå till någon som framkallar värme och kärlek hos fansen. Vi har inte tagit ut några kandidater i förväg, utan du kan rösta på precis vem du vill.» Någon som ger det där lilla extra till fansen och bjuder på sig själv, till exempel i sociala medier eller i intervjuer.» En person som engagerar sig i samhället och stora frågor.» Någon som är en bra ambassadör för ishockeyn och en förebild för unga.» En person som är ett bra ansikte utåt för SHL.När du röstat på din favoritspelare kan du dessutom rösta på ett gäng andra profiler i ligan. Kanske är Sanny Lindström din favorit i tv-rutan, eller Stephan ”Lillis” Lundh din favoritledare i båset? Och vem är egentligen din favoritdomare? Vems hockeytexter läser du helst? Nu har du chansen att dela med dig!Då utses vinnare i kategorierna domare, ledare, skribent och tv-profil. Tre finalister bland spelarfavoriterna går vidare till en slutomröstning under april. Därefter koras vinnaren av Fansens Pris 2017.Ikväll inledes kvartsfinalerna och förhandsfavoriterna Växjö samt Frölunda går in i slutspelet.I år lanserar vi på SvenskaFans tillsammans med kollegorna på Hockeysverige och EliteProspects ett nytt pris – där fansen får säga sitt. Idag öppnar röstningen för Fansen Pris. Vilka är dina favoriter från säsongen 2016/17?Nu får du chans att utse dina egna favoritprofiler i SHL!52 omgångar är avklarade – nu vankas det ett spännande SM-slutspel.I ”Beijerskottet” har SHL och Beijer Byggmaterial utsett vem som skjuter hårdast i SHL.Frölunda ligger visserligen kvar i toppen av SHL men det är mycket som inte stämmer för Göteborgarna. För att kunna utmana på allvar om guldet så behöver laget kliva upp flera nivåer.Inledningen av SHL bjöd på en hel del oväntade resultat, men nu när halva serien snart är spelad så börjar resultaten bli lite mer som vi väntat oss.Viktor Alner, Gustav Bergholm Hansson, Christian Olsson och Niclas Viberg om hockey i allmänhet och svensk hockey i synnerhet.Viktor Alner, Gustav Bergholm Hansson, Christian Olsson och Niclas Viberg om hockey i allmänhet och svensk hockey i synnerhet.