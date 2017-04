Trotjänaren sista finalisten till Fansens Pris: ”Ishockeyns svar på Francesco Totti”

Johan Alcén och Joakim Lindström har redan presenterats. I dag inleder vi omröstningen till Fansens Pris genom att presentera den tredje och sista finalisten: Luleås trotjänare och veteran Jan Sandström.

– Jan Allan Sandström är ishockeyns svar på fotbollens Francesco Totti, helt enkelt klubbhjärtat personifierat, säger Luleåsupportern Mattias Sehlberg om kultbacken.

Han kom till Luleå Hockey 2001. Sedan dess har Jan Sandström gjort 16 raka säsonger i klubben och spelat 782 grundseriematcher i lagets tröja. Denna sällsynta form av lojalitet har gjort den nu 39-årige backen till husgud hos Luleå Hockey-fansen, en symbol för den norrbottniska stoltheten och identiteten.



Att han nu är en av finalisterna till Fansens Pris tillsammans med Johan Alcén, Brynäs, och Joakim Lindström, Skellefteå, kommer med andra ord som allt annat än en överraskning.

– Jag tror att Janne är en av finalisterna till fansens pris för att Jan Allan Sandström har det alla supportrar vill se i sitt eget lag. En kille från trakten som blivit erbjuden större pengar i andra klubbar men ändå valt att stanna i klubben han älskar, säger Luleåsupportern Mattias Sehlberg om Sandström.



Kultstatusen som han har fått i Luleå bygger mycket på hans personlighet och den kärlek han har visat upp genom åren. Det tilltalar fansen mer än någonting annat.

– Med uttalande som ”Sedan jag flyttade hem 2001 har jag inte haft en tanke spela för någon annan klubb än Luleå” visar Janne det alla fans oavsett klubbtillhörighet älskar, nämligen ett enormt klubbhjärta, säger Sehlberg.

– När en spelare väljer att tatuera in klubbmärket så säger det det mesta om kärleken han har till föreningen. Jan Allan Sandström är ishockeyns svar på fotbollens Francesco Totti, helt enkelt klubbhjärtat personifierat.



När Sandström efter förra säsongen såg ut att bli utan nytt kontrakt skapade det upprorsstämning bland fansen. Pressen på klubbledningen blev i slutändan så stor att man valde att förlänga kontraktet. Nu står det dessutom klart att det även blir en 17:e säsong i klubben för Sandström.

– Janne är en person som alltid har nära till humor och svar på tal när det kommer till att skämta. Han har ett stort hjärta och det han brinner för går han in 100 procent för. Det speglar även hans prestationer på isen. Inte bara att han har spelat på absolut elitnivå väldigt länge eller att han spelat i samma klubb så länge, tycker jag det är hans prestation på isen dagligen som imponerar mest.

– Skottäckningar i mängder, han gör andra spelare bättre och hans uppoffrande spelstil för laget är det jag tycker imponerar mest. Han gör verkligen allt för att Luleå Hockey ska vinna och därför är han en bra ambassadör för sporten.



I och med presentationen av Sandström, Alcén och Lindström startar hockeysverige.se, SvenskaFans och eliteprospects.com härmed omröstningen som avgör vem som tar hem Fansens Pris 2017. Omröstningen pågår till och med 30 april.

<a data-cke-saved-href="//esmg2016.polldaddy.com/s/favoritspelare16-18" href="//esmg2016.polldaddy.com/s/favoritspelare16-18">View Survey</a>



FAKTA: FANSENS PRIS

Precis som det ska vara är det fokus på prestationer, mål och poäng när vi inom svensk ishockey prisar våra främsta SHL-spelare på olika sätt. Men det finns även andra perspektiv att ta hänsyn till när man värderar spelarna. Nämligen hur bra ambassadör man är för sporten genom sin personlighet och sätt att uppträda utanför isen lika mycket som på densamma.

Därför bjuder Everysport Media Group-sajterna EliteProspects, Svenska Fans och hockeysverige.se nu in er fans att hjälpa oss att prisa en sådan SHL-profil.

Fokus ska alltså inte bara ligga på prestation eller resultat, utan snarare på vad som framkallar kärlek och värme hos er som supportrar. Rösterna ska läggas på den spelare man tycker gör mest för att väcka intresse för SHL som liga på olika sätt. Det kan vara genom att vara intressant i sociala medier, ge bra intervjuer, bidra i samhället eller vara ett bra föredöme för unga spelare.

2017-04-14 12:00:00

Under de senaste dagarna har vi presenterat de tre finalisterna till Fansens Pris: Brynäs Johan Alcén, Skellefteås Joakim Lindström och Luleås Janne Sandström. Nu är det dags för er att rösta fram vinnaren!Johan Alcén och Joakim Lindström har redan presenterats. I dag inleder vi omröstningen till Fansens Pris genom att presentera den tredje och sista finalisten: Luleås trotjänare och veteran Jan Sandström. – Jan Allan Sandström är ishockeyns svar på fotbollens Francesco Totti, helt enkelt klubbhjärtat personifierat, säger Luleåsupportern Mattias Sehlberg om kultbacken.Skärtorsdagen till ära passar vi på att presentera den andra finalisten i kampen om Fansens Pris. Den framröstade spelaren är Joakim Lindström, Skellefteå AIK:s poängkung och storstjärna. – Det är nog få spelare i SHL som för sådan respekt med sig, säger Tomas Nordström, Skellefteå AIK-supporter.Tre finalister i Fansens Pris-kategorin årets SHL-profil är framröstade. I dag presenterar vi den första av dessa SHL-spelare: nämligen Brynäs energiske forward Johan Alcén. – Han har alltid ett leende på läpparna och sprider massor med positiv energi, säger Kristian Nervik Nilsen som jobbar med Alcén inom projektet En Bra Start.Tack vare dagens 4-2-seger tog sig HV71 förbi Malmö och säkrade en finalplats.Det får oftast utstå spott och spe. Men när Fansens Pris skulle delas ut ville vi ge fansens möjligheten att hylla domarkåren. I dag kan vi presentera Mikael Nord som vinnare av utmärkelsen som bästa domare i SHL. – Man blir nästan tårögd när fansen röstar fram en liten arbogapojk till ett sådant här pris, säger Nord om utmärkelsen.Säsongen tog slut tidigare än väntat för Sam Hallam och hans Växjö Lakers. Nu får tränaren i alla fall lite plåster på såren. Ni har nämligen röstat fram honom som bästa ledare i Fansens Pris. – Jag är otroligt hedrad, stolt och glad och det här är ju något som spiller över till laget och vår ledarstab, säger Hallam.I elva säsonger har Niklas Wikegård varit en av de mest färgstarka hockeypersonligheterna i tv-rutan. Och populariteten har inte falnat. I omröstningen till Fansens pris tog han en jordskredsseger i kategorin årets tv-profil. – Fasiken vad roligt, det där är någonting som värmer i hjärtat när man gnuggar på, säger Niklas Wikegård.Han är mest känd för sitt arbete i tv-rutan, men när hockeyfansen har fått rösta om vem som är Sveriges bästa hockeyskribent tog Sanny Lindström hem en jordskredsseger. – Oj, det var som sjutton. Högst oväntat, utbrister C More-profilen och Expressen-bloggaren när han får beskedet.Så fick slaget om Siljan sitt slut efter Moras överkörning mot ett Leksand som såg ut att vifta vit flagg halvvägs in i matchen. Dalarna har fått nya herrar att stoltsera sig med i svensk ishockeys finrum. Bara att välkomna Mora IK!