Bekväm svensk seger inför kvarten

Sverige hade inga större problem med att besegra Tjeckien.

I den betydelselösa avslutningsmatchen mot Tjeckien gick det enkelt för Sverige. Man hade stuvat om lite i laget – Filip Gustavsson ersatte exempelvis Felix Sandström och Gabriel Carlsson vilade – men det höll inte direkt tillbaka svenskarna.



Slutresultatet skrevs till 5-2 efter ett hattrick av Jonathan Dahlén. Nu laddar Sverige inför kvartsfinal mot Ryssland eller Slovakien under måndagskvällen.



Drömstart



Det tog bara en dryg halvminut innan Sverige hade tagit kommandot i matchen. Då gjorde man nämligen 1-0 när Rasmus Asplund stötte in en målvaktsretur. Inledningen i övrigt var annars rätt tight och Tjeckien visade en härlig intensitet.



Motståndarna var långt ifrån ofarliga och var nära en kvittering, men ett svensk numerärt överläge resulterade istället i 2-0 – och det var ett fint mål. Alexander Nylander hittade Rasmus Asplund med en hård passning genom slotet. Asplund skickade sedan pucken vidare till Jonathan Dahlén framför målburen och Sverige hade dubblat sin ledning.



Sverige stod emot och utökade



Framför slutskedet av den första perioden blev det ett nytt svenskt mål, men den här gången var det Lukas Jasek som råkade stöta in pucken i eget mål.



Sverige inledde den andra perioden svagt. Tjeckien hade några powerplays och var nära att komma in i matchen, men Filip Gustavsson övertygade mellan stolparna. Sakta men säkert tog också sig också Sverige tillbaka in i övertaget.



Med bara några minuter kvar av mittenakten dödade Sverige det lilla hopp om comeback som Tjeckien kanske hade. Fredrik Karlström skickade iväg Jonathan Dahlén i ett friläge med en fin passning. Trots en tjeck på ryggen lyckades Dahlén trä in pucken mellan benskydden på målvakten.



Dahléns hattrick



Den tredje perioden inleddes som den andra slutade – med ett svenskt mål. Med en man mer på isen tog sig Jonathan Dahlén in på mål och, lite turligt, trixade han in sitt tredje mål för dagen.



Avslutningen var till stor del en transportsträcka mot slutsignalen, men det var ju inte händelsefattigt. Tjeckien fick bland annat 47 sekunders spel i fem-mot-tre men det enda farliga där var Carl Grundströms friläge direkt från utvisningsbåset när den första utvisningen tog slut.



Det kom två tjeckiska tröstmål i tredje. Efter lite kaos vid ena stolpen forcerade man in pucken med sju minuter kvar. I ett sent powerplay sköt man sedan in 2-5 från blålinjen.



Det blev alltså slutresultatet och för Sveriges del väntar nu kvartsfinal mot förloraren av Ryssland-Slovakien, som spelas senare under nyårsafton. Kvartsfinalen spelas på måndag kväll.



---



Matchfakta:



Sverige-Tjeckien 5-2



Första perioden:



1-0 (00:37) Rasmus Asplund (F. Ahl, E. Pettersson)

2-0 (08:56) Jonathan Dahlén (R. Asplund, A. Nylander) PP

3-0 (16:46) Jens Lööke (F. Karlström, D. Bernhardt)



Andra perioden:



4-0 (37:09) Jonathan Dahlén (F. Karlström)



Tredje perioden:



5-0 (43:34) Jonathan Dahlén (A. Nylander, O. Kylington) PP

5-1 (53:09) David Kase (D. Kurovsky)

5-2 (57:28) Filip Hronek (D. Kase, F. Chlapik) PP

0 KOMMENTARER 607 VISNINGAR

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2016-12-31 21:21:39

