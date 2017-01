Finland räddade hedern – Lettland flyttas ner

Två snabba mål i tredje perioden säkrade fortsatt JVM-spel för de regerande mästarna.

Det finska JVM-laget räddade en liten del av sin heder när man besegrade Lettland i nedflyttningsmatcherna. Finland vann den första matchen med 2-1 och under natten säkrade man fortsatt JVM-spel genom en 4-1-seger.



Matchen började på sämsta möjliga sätt för Lettland. Innan en minut hade spelats hade man redan dragit på sig två utvisningar – och Finland utnyttjade givetvis det två man starka numerära överläget när Eeli Tolvanen skickade in ett skott strax under ribban.



Lettland kvitterade, men tidigt i den tredje perioden drog Finland ifrån tack vare backarna Vili Saarijärvi och Juuso Välimäki. Med en minuts mellanrum gick man upp till 2-1 och 3-1 och i slutminuterna punkterade Välimäki matchen med sitt andra mål för dagen.



Finland får alltså medverka i nästa JVM medan Lettland flyttas ner i Division 1-gruppen. Deras plats tas av Vitryssland, som tog hem Division 1-gruppen i december.



JVM 2017 blev annars ett stort fiasko för Finland. Som regerande mästare fick de kvalspela för att säkra spel i nästa mästerskap och sparkade förbundskaptenen mitt under turneringen. Nio spelare kan medverka även i Buffalo, går det bättre då?



---



Matchfakta:



Lettland-Finland 1-4



Första perioden:



0-1 (01:31) Eeli Tolvanen (A. Räsänen, J. Nättinen) PP

1-1 (16:23) Renars Krastenbergs (K. Cukste, M. Ponomarenko) PP



Andra perioden:



-



Tredje perioden:



1-2 (41:28) Vili Saarijärvi (E. Tolvanen, O. Juolevi) PP

1-3 (42:33) Juuso Välimäki (K. Björkqvist, J. Kuokkanen)

1-4 (57:26) Juuso Välimäki (A. Räsänen, V. Saarijärvi)

0 KOMMENTARER 68 VISNINGAR

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-01-04 13:41:06

