Förstakedjan tog Ryssland vidare

Ryssland säkrade spel i semifinalen utan att förta sig allt för mycket.

För ett år sedan var Danmark 44 sekunder från att slå ut just Ryssland i kvartsfinalen, men en sen kvittering och efterföljande avgörande i förlängningen tog ryssarna vidare. Riktigt så nära var inte Danmark den här gången, men gav ändå Ryssland lite problem under matchens gång.



I slutändan var dock Ryssland storleken större. Ilya Samsonov höll nollan, förstakedjan gjorde nya poäng och en semifinalplats säkrades tack vare 4-0.



Mål från mittzon



Danmark fick en bra öppning på matchen och efter fem och en halv minut fick man sin första möjlighet i powerplay. Danskarna lyckades få till ett bra tryck i den ryska zonen och tvingade Ilya Samsonov till två bra räddningar. Något mål blev det däremot inte.



Istället rasslade det till i det danska nätet några minuter senare… och som det gjorde det. Alexander Polunin flippade in pucken mot mål från mittzonen, till synes för att försöka få till en tekning efter målvaktsblockering. Men Lasse Petersen, den danska målvakten, missade pucken med sin plock och den flög helt enkelt in i bortre delen av målburen.



Under slutsekunderna utökade Ryssland sin ledning. Med en man mer placerade sig Mikhail Vorobyov bakom den danska målburen och flippade fram pucken till Kirill Kaprizov. Den ryska stjärnan stötte sedan in 2-0.



Ryssland dödade matchen



Stackars Petersen fick lämna matchen inför den andra perioden och ersattes av Kasper Krog. Han testades tidigt när Mikhail Sergachev skar in på mål tidigt i perioden.



En stor del av mittenakten kom att handla om powerplay. Lagen fick med sig två numerära överlägen vardera, varav Rysslands ena pågick i fyra minuter efter en hög klubba. Det osade hett i båda zonerna, men något mål såg vi aldrig.



Den tredje perioden var mestadels en transportsträcka mot slutsignalen. Ryssland spelade av matchen samtidigt som Danmark inte riktigt lyckades omgruppera och sätta press. Det blev, föga förvånande, än mer tydligt efter Pavel Karnaukhovs 3-0-mål. Denis Guryanov stod för ett fint förarbete när han tog sig förbi på kanten och skar in i slotet, men tappade pucken. Karnaukhov lyckades dock snappa upp den och snärtade in 3-0.



Danmark fick en chans att ta sig in i matchen tack vare två powerplay, som överlappade varandra med 16 sekunder, men Samsonov höll tätt. Tätt efter kom istället 4-0 när Kirill Kaprizov tryckte in slutresultatet med rejäl snärt.



Nu väntar en semifinal mot antingen USA eller Schweiz. Semifinalerna spelas på onsdag.



---



Matchfakta:



Danmark-Ryssland 0-4



Första perioden:



0-1 (08:45) Alexander Polunin (M. Vorobyov)

0-2 (19:49) Kirill Kaprizov (M. Vorobyov, Y. Trenin) PP



Andra perioden:



-



Tredje perioden:



0-3 (47:12) Pavel Karnaukhov (D. Guryanov, D. Kvartalnov)

0-4 (55:35) Kirill Kaprizov (A. Polunin)

