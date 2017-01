IIHF skämde ut sig själva

En regelförändring som inte kommunicerats ut korrekt ställde till det.

Det rådde stor förvirring när det krävdes straffläggning för att skilja USA och Ryssland åt i semifinalen. Efter tre omgångar stod Ryssland som segrare och hoppade in på isen av glädje.Problemet? Lagen skulle lägga fem straffar vardera innan en vinnare koras.Förvirringen var total när domarna signalerade om en fortsättning. Det stod tydligt på IIHF:s hemsida att tre straffar vardera skulle läggas – och samma information hade gått ut till tv-bolagen.Men i realiteten hade IIHF, det internationella hockeyförbundet, bytt upplägg under våren 2016. Förändringen hade skrivits in i regelboken, men inte uppdaterats på hemsidan och således inte heller den utskickade informationen.Det är ett misstag som givetvis inte får ske och IIHF har skämt ut sig något enormt. Man måste så klart säkerställa och trippelkolla att korrekt information går ut till fans och media, i synnerhet som en relativt stor förändring har skett sedan det förra mästerskapet. Men även Ryssland måste få sig en känga – har man till exempel satt sig in i regelboken på ett korrekt sätt?---Hur det gick i matchen? USA vann så småningom straffläggningen med 4-3 efter sju omgångar. Troy Terry blev stor hjälte med totalt tre straffmål.