Inför Danmark-Ryssland: Kan Danmark ta sig vidare i år?

För ett år sedan var danskarna nära en jätteskräll. Tar man sig förbi Ryssland den här gången?

Många ser Danmarks framfart som en stor skräll, och nog för att danskarna har överraskat – men faktum är att de nu gör sin tredje raka kvartsfinal.



I kvartsfinalen för ett år sedan ställdes man också mot Ryssland – och ryssarna blev rejält skakade. Danmark gick upp i ledning med drygt fem minuter kvar av den tredje perioden, men man orkade inte stå emot. Med 44 sekunder kvar av ordinarie tid kom kvitteringen och halvvägs in i förlängningen avgjorde Ryssland matchen.



I det här mästerskapet har Danmark besegrat såväl Finland som Tjeckien – två stora hockeynationer – och lyckades med bedriften att komma tvåa i Grupp A. På papperet kan det tyckas att Ryssland, trea i Grupp B, fick en enklare lottning än andraplacerade Kanada – men danskarna har varit småluriga.



Joachim Blichfeld – den näst sista spelaren som gick i sommarens draft – har övertygat och stått för flera fina prestationer. Även Mathias From har, precis som för ett år sedan, sett pigg ut och är ett hot med sin finurlighet.



Men det är trots allt Ryssland som är stora favoriter inför den här kvartsfinalen. Gruppspelet lämnade visserligen en del övrigt att önska, men det är också aningen hårt att kritisera att lag allt för mycket för att man kom bakom USA och Kanada.



Ryssland hade förmodligen hoppats på mer än en tredjeplats, men man är nog inte allt för missnöjda med den här kvartsfinalmotståndaren.



Även om gruppspelet ses som en liten missräkning har ryssarna faktiskt imponerat stort här och där. Förstakedjan med Kirill Kaprizov, Mikhail Vorobyov och Alexander Polunin ser väldigt spännande ut och Kaprizov har kanske varit JVM:s giftigaste spelare. De har dessutom ett litet sparkapital i Ilya Samsonov, den normalt sett så duktiga målvakten.



---



Håll ett öga på:



Mathias From, Danmark



En tekniskt mycket skicklig spelare som har bjudit på några riktiga höjdpunkter under JVM. Ska Danmark kunna vinna mot Ryssland lär de behöva individuella prestationer på hög nivå, och det kan Mathias From bidra med.



Kirill Kaprizov, Ryssland



En toppspelare i KHL och förmodligen den farligaste spelaren i JVM. Kirill Kaprizov är frontmannen i ryssarnas fruktade förstakedja och kan avgöra en match på egen hand, även om laget inte når upp i normal nivå.



---



DANMARK-RYSSLAND

Vad? JVM, kvartsfinal

Var? Toronto, Kanada

När? 2/1 19:00

Hur? SVT2, SVT Play

0 KOMMENTARER 86 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-01-01 15:05:59

