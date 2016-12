Inför Finland-Sverige: Kryddat rivalmöte?

Sverige går upp mot antagonisterna från öst i JVM:s tredje gruppspelsmatch.

Sverige har vunnit två raka matcher. Finland å sin sida har förlorat två raka matcher. Sverige går för gruppseger. Finland går för att undvika kvalspel. Det är minst sagt olika förutsättningar inför torsdagens match – och det ökar bara dramatiken i ett ständigt underhållande möte.



Nedsläpp sker i Montreal klockan 23:30, svensk tid.



Sverige kan fortfarande höja sig



Två segrar och etta i Grupp A är så klart ett fint facit. Sverige körde över Danmark i premiären, men redan där visade man tendenser till att det fortfarande finns en hel del att jobba vidare med – och det fortsatte under onsdagens match mot Schweiz.



Nu lämnade svenskarna isen med tre nya poäng och givetvis är det en styrka att vinna när man inte spelar på topp – men under långa stunder såg det direkt svagt ut och Schweiz kunde mycket väl petat in en puck eller två.



Sverige har fått gräddfil till kvartsfinalen med de tre andra stora nationerna i Grupp B, så någon större oro bör man inte känna över gruppspelet. Det finns fortfarande gott om tid för att förbättras inför slutspelet, men såg det skakigt ut mot Schweiz kan det definitivt göra det mot ett Finland som har hamnat i trubbel.



Ett desperat Finland



Finland är illa ute. De regerande mästarna kom in i JVM rejält försvagade jämfört med för ett år sedan, så en inledande uddamålsförlust mot Tjeckien var kanske inte allt för överraskande.



Men nederlaget mot Danmark var desto mer chockartat. Visst kan allt hända i en enstaka match och danskarna pressade trots allt Ryssland i kvartsfinalen 2016 – men Finland ska vara storleken större. Den förlusten kan också komma att bli kostsam för Finland.



Nu spelar man nämligen för att slippa kvalspel. Skulle man förlora mot Sverige under ordinarie tid samtidigt som Schweiz besegrar Danmark under fredagen väntar det förrädiska kvalspelet. Nu bör man givetvis klara av Slovakien eller Lettland – som förmodligen får kvala från Grupp B – men kan man förlora mot Danmark kan man förlora mot andra lag…



Sverige-Finland engagerar alltid på båda sidor om Östersjön, men det har ofta handlat om ett toppmöte. Nu har dessutom de finska spelarna haft ett eget möte och låtit meddela coacherna att man vill spela mer aktivt. Kanske kan den nuvarande situationen ge extra krydda till rivalmötet?



---



Håll ett öga på:



Eeli Tolvanen, Finland



En intressant spelare som förväntas gå tidigt i sommarens draft. Eeli Tolvanen är en sniper som kan göra mål på alla möjliga sätt. En spelare Sverige måste se upp med.



Oliver Kylington, Sverige



Vågar göra det kreativa och det uppseendeväckande. Oliver Kylington har fortfarande en nivå till i sig – och förhoppningsvis uppmuntras han att använda sin kreativitet ännu mer för att nå den nivån.



---



FINLAND-SVERIGE

Vad? JVM, gruppspelet

Var? Montreal, Kanada

När? 29/12 23:30

Hur? SVT

