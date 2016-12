Inför JVM 26/12: Matchernas match direkt

JVM inleds under annandagen – och det blir ett enormt prestigemöte redan under premiärdagen.

Inför USA-Lettland



Det är ingen riktig hockeyturnering utan att USA tar några konstiga beslut numera. Man satte tonen inför, och under, World Cup och nu tar JVM-laget rygg. Inför mästerskapet petade man nämligen Alex DeBrincat och Logan Brown. Den sistnämnde har dragits med skadeproblem, men gick trots allt tidigt i förstarundan i sommarens draft.



Det anmärkningsvärda är DeBrincat. 19-åringen har gjort 30 mål och lika många assist på 28 matcher, men är liten till växten och sägs inte ha imponerat under campen. Men nog kommer jänkarna att någon gång under mästerskapet vara i en sits där de behöver mål? Kanske kan en spelare med målgaranti göra nytta då?



Men de märkliga besluten till trots så kommer USA med en stark trupp. Den där stora stjärnan saknas – Auston Matthews, Matt Tkachuk, Zach Werenski och Noah Hanifin lirar som bekant i NHL – men forwardsbesättningen har många potentiella matchvinnare och Charlie McAvoy är en värdig förstaback.



Lettland kommer med all säkerhet att hamna på jumboplatsen i Grupp B, som får ses som jobbig värre. I konkurrens med Kanada, Ryssland, USA och Slovakien är allt annat en enorm skräll.



Några få spelare kan vara värda att följa, om man nu vill engagera sig kring Lettland. Rudolfs Balcers, Martins Dzierkals och Karlis Cukste kan alla hitta på farligheter här och där.



USA-Lettland

Grupp B

26/12 21:30

TV: TV12/Cmore



---



Inför Tjeckien-Finland



Sverige är stora favoriter till gruppsegern, så Tjeckien-Finland kan bli en viktig drabbning i kampen om andraplatsen.



Tjeckien går som alltid inte att räkna bort och laget har en hel del intressanta NHL-prospects. Libor Hajek, Filip Hronek och Jakob Zboril bör se bra ut i försvaret och bland forwards är Filip Chlapik, Adam Musil, Martin Necas och Michael Spacek spännande krafter.



En säkrad kvartsfinalplats bör man klara av relativt smärtfritt, men därefter kan tjeckerna inte räkna med allt för långt avancemang.



Något liknande kan sägas om Finland, de regerande mästarna. Man är rejält försvagade jämfört med mästerskapet på hemmaplan för ett år sedan. Patrik Laine, Sebastian Aho och Jesse Puljujärvi härjar i NHL, Mikko Rantanen och Kasperi Kapanen är för gamla och Aleksi Saarela har stannat hemma.



Men det saknas inte kvaliteter i Finland. Olli Juolevi är en utomordentligt duktig försvarare som har alla chanser i världen att bli mästerskapets toppback. Bland forwards är Kasper Björkqvist och Henrik Borgström intressanta medan Eeli Tolvanen förmodligen går tidigt i sommarens draft.



Tjeckien-Finland

Grupp A

26/12 23:00

TV: TV12/Cmore



---



Inför Kanada-Ryssland



Kanada-Ryssland får det att vattnas i munnen, oavsett om det rör sig om OS, World Cup, VM eller JVM. Det är hockeyvärldens i särklass största match och drar alltid mycket publik och många tittare. Nu inleder man JVM och mycket tyder, i vanlig ordning, på att det här blir en viktig batalj i kampen om gruppsegern.



Värdnationen Kanada brukar komma med en stjärnfylld trupp och JVM 2017 utgör inget undantag. Connor McDavid och Mitch Marner gör succé i NHL och Nolan Patrick, spelaren som förväntas gå som etta i sommarens draft, missar JVM på grund av skada. Trots det finns det kvalitet så det nästan räcker och blir över.



Dylan Strome kunde inte övertyga i Arizona under säsongsinledningen men ska vara en dominant spelare på juniornivå. Något liknande kan sägas om Mathew Barzal. Dessutom blir Pierre-Luc Dubois, Julien Gauthier och Tyson Jost intressanta att följa. I försvaret är Thomas Chabot en toppback och Carter Hart är en mycket skicklig målvakt.



Kanada blir, kort och gott, att räkna med även den här gången.



Premiärmotståndarna Ryssland framstår kanske som något profillösa, men kvaliteterna är påtagliga. Ilya Samsonov är världens bästa juniormålvakt och sköter sig finfint i KHL. Når han bara normal nivå är ryssarna utan tvekan den största guldfavoriten tillsammans med Kanada.



Mikhail Sergachev är en av mästerskapets mest intressanta försvarare och kan vara dominant i alla tre zoner. Med honom i gott slag har Ryssland ett fint försvar.



Bland forwards finns det flera spelare som redan nu har framträdande roller i KHL. Exempelvis lär Kirill Kaprizov, Minnesota-talangen, bilda en giftig toppduo med lagkamraten Mikhail Vorobyov, draftad av Philadelphia.



Håll ögonen på:



Dylan Strome, Kanada



Dylan Strome må ha en problematisk säsong bakom sig och hans rykte fick sig en törn när han misslyckades i Arizona – men 19-åringen kan mycket väl blir JVM:s mest dominanta spelare. Nu ska den offensiva katalysatorn leda sitt Kanada till JVM-guld på hemmaplan, och man kan onekligen ha sämre spelare i den rollen.



Kirill Kaprizov, Ryssland



Det finns flera ryssar som imponerar i KHL och Kirill Kaprizov står kanske längst fram i den kön. 30 poäng på 37 matcher är ett fint facit för vem som helst, och i synnerhet för en junior. Han har till exempel samma poängsnitt som en viss Pavel Datsyuk…



Kanada-Ryssland

Grupp B

26/12 02:00

TV: TV12/Cmore



---



NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2016-12-25 23:49:29

