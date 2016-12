Inför JVM 27/12: Ryssland ska upp i sadeln igen

Efter en underhållande inledning på turneringen, med flertalet målrika matcher, så är det dags för matchdag nummer två. Det är fyra matcher på schemat, och regerande mästarna Finland är ute efter revansch efter att ha förlorat öppningsmatchen mot Tjeckien.

Grupp A:



Tjeckien - Schweiz



Tjeckerna plockade lite överraskande en 2-1 seger över Finland i deras öppningsmatch på måndagen efter att Daniel Krenzelok och Michael Spacek stått för målen. Spacek gjorde det avgörande målet med 1:18 kvar av tredje perioden. Tjeckerna hade 30 skott på mål, och man stod för den största överraskningen under öppningsdagen.



Tjeckien har haft det svårt i JVM under många år, och det är 15 år sedan man vann ett JVM guld (man vann både 2000 och 2001), och den senaste gången man plockade en medalj var 2005 då man plockade med sig en bronsmedalj från turneringen i USA.



För Schweiz så är det första matchen i turneringen, och förhoppningarna är att man skall fortsätta att ta kliv framåt och säkra en så hög plats som möjligt i gruppen och sedan ha lite flyt i kvartsfinalen. Förra året så var man tvungna att spela nedflyttningsmatcher mot Vitryssland, men man hoppas att kunna undvika samma öde i år och se till att det blir Danmark som får hålla till i botten av gruppen.



Håll ögonen på:



Martin Necas, Tjeckien



Necas är en spelare som kan bryta mönstret, och är en av få tjecker med spetskvalitéer. Han är den enda tjeckiska spelaren som förväntas gå i förstarundan i sommarens draft, och med 13 poäng på 29 matcher för Kometa Brno i den tjeckiska högstaligan så har 17-åringen från Nove Mesto na Morave visat att han är en spännande talang.



Nico Hischier, Schweiz



Hischier har pumpat in poäng för Halifax Mooseheads i QMJHL. Med 23 mål och 25 assists på 31 matcher så är det inte förvånande att han anses vara en av de bättre spelarna i den uppkommande draften, och han kan komma att gå riktigt högt. Spelade i förra JVM som 16-åring och stod för ett par assists.



Tjeckien - Schweiz

Grupp A

27/12 19:00

TV: TV4 Sport/C More Hockey



---



Danmark - Finland



Finland siktar på att studsa tillbaka med en övertygande vinst över Danmark efter att man gått på pumpen mot Tjeckien. De regerande mästarna saknar ett antal stjärnor som Patrik Laine och Jesse Puljujärvi som redan tagit klivet över till NHL. Men trots att man saknar dessa spelarna så siktar finnarna på att gå långt även i år. Kaptenen Olli Juolevi sa efter förlusten mot tjeckerna att man skall ladda om snabbt och slå danskarna. Skall man lyckats att vinna gruppen så gäller det att man vinner samtliga matcher man har kvar och hoppas på att Tjeckien tappar poäng mot Sverige.



Danmark förlorade med 6-1 mot Sverige i deras öppningsmatch, och det var inget snack om saken att man fortfarande har en lång väg att gå innan man är på samma nivå som ett lag som Sverige. Man försökte att hänga med, och så länge som det stod 0-0 så spelade man bra, och man skapade en hel del chanser. Men så fort som Sverige fick in ledningspucken så kändes det som att luften gick ur danskarna och det blev mer och mer uppenbart för varje mål man släppte till. Kan man undvika sistaplatsen i gruppen så får det ses som en gokänd turnering för danskarna.



Håll ögonen på:



Janne Kuokkanen, Finland



Kuokkanen gick i andra rundan av draften i somras som nummer 43 overall till Carolina Hurricanes. Efter att ha spenderat de senaste tre säsongerna i Kärpäts juniorlag så har han tagit klivet över till Nordamerika och den kanadensiska juniorligan där han stått för 15 mål och 25 assists på 28 matcher för London Knights.



Mathias From, Danmark



From gick 100 positioner efter Kuokkanen i draften, då han valdes av Chicago Blackhawks i den femte rundan med val nummer 143. Han är inne på sin andra säsong i SHL med Rögle, och har fått beröm för sitt jobb i defensiven. Väntar fortfarande på att få sitt offensiva genombrott, med en spelare som potential att vara en ledande spelare för danskarna.



Danmark - Finland

Grupp A

27/12 23:30

TV: SVT2



---



Grupp B:



Lettland - Ryssland



Ryssland åkte på torsk med 5-3 mot värdnationen Kanada i deras öppningsmatch, och nu siktar man på att studsa tillbaka med en vinst över Lettland som åkte på däng mot USA med 6-1. Ryssarna hade problem i defensiven mot kanadensarna och vid flera tillfällen så gick man bort sig eller tog konstiga byten vilket lämnade målvakten Ilya Samsonov väldigt ensam. Samsonov spelade bra, och stod för 32 räddningar, men han kunde inte stå emot när Dylan Strome & Co. tryckte gasen i botten. Nu gäller det att man kan ladda om snabbt och ta ut sin frustration på letterna.



Lettland stod emot bra mot USA i inledningen av deras match, och lyckades kvittera till 1-1 efter att USA tagit ledningen. Man hade en hel del bra chanser då jänkarna slarvade vid ett flertal tillfällen, men man lyckades inte ta vara på misstagen och till slut så bröt USA ner det lettiska försvaret och ryckte ifrån. Det blev en 6-1 förlust, och det kommer handla om att försöka att undvika sista platsen i Grupp B för Lettland. Bästa chansen att plocka poäng kommer att vara i matchen mot Slovakien, men så länge som man inte blir nedflyttade så får det ses som en lyckad turnering.



Håll ögonen på:



Ilya Samsonov, Ryssland



Samsonov är trots sin unga ålder (19) en av KHLs bästa målvakter. Han har redan vunnit Kagarin Cup med Metallurg Magnitogorsk, och det känns som att Washington Capitals gjorde en bra chansning då man tog Samsonov med 22:a valet i draften 2015. Stod för ett par riktigt vassa räddningar mot Kanada, och skall Ryssland kunna gå hela vägen så gäller det att Samsonov kan spika igen målet.



Martins Dzierkals, Lettland



Dzierkals valdes av Toronto i tredjerundan i draften 2015, och den 19-årige wingern är inne på sin andra säsong med Rouyn-Noranda Huskies i QMJHL där han stått för 12 mål och 15 assists på 22 spelade matcher. Är en spelare som kan bryta mönstret, och han har nu chansen att visa upp sig för fansen i Air Canada Centre.



Lettland - Ryssland

Grupp B

27/12 22:00

TV: TV12/C More Hockey



---



Kanada - Slovakien



Kanada stod för en fin insats i sin öppningsmatch framför hemmafansen då man slog Ryssland med 5-3. Kaptenen Dylan Strome visade vägen med två mål, och man räknar med att ta ännu en seger när man går upp mot Slovakien i Air Canada Centre. Man förde matchen mot Ryssland, och kan man städa upp lite småsaker i defensiven så kan man bli ännu farligare. Man fick ryssarna att se ganska medelmåttiga och trötta ut vid ett flertal tillfällen, och vore det inte för Ilya Samsonov så kunde man sprungit iväg rejält på måltavlan.



Matt Barzal stod för ett mål och två assists, vilket säkert var till stor glädje för New York Islanders fans (och dem behöver något att vara glada över just nu), då deras förstaval i draften 2015 hade en riktigt bra match. Kanada har definitivt kapaciteten att gå obesegrade ur gruppspelet, och så länge som man kommer upp i samma nivå som i matchen mot Ryssland så bör man inte ha några problem med Slovakien.



För slovakerna så är matchen mot Kanada deras första i turneringen. Man åkte ut i kvartsfinalen förra året, och det är fjärdeplatsen som man siktar på att knipa även i år. Man har inte ett jättestarkt lag på pappret och det gäller att man är hårda i defensiven och får ett bra målvaktsspel ifall man skall vara slagkraftiga och undvika nedflyttning. Adam Ruzicka är ett spännande namn, och en av tre 17-åringar i truppen.



Håll ögonen på:



Dylan Strome, Kanada



Strome blev nerskickad tillbaka till Erie Otters av Arizona Coyotes efter att han inte övertygat i de inledande matcherna. Förklaringen från Arizonas ledning var att Strome måste lägga på sig lite muskler för att klara av det hårda spelet i NHL. På juniornivå är han elit, och kan potentiellt bli turneringens skyttekung. Strome har stått för fem mål och 11 assists på sju matcher(!) för Erie sedan han anslöt till laget.



Adam Ruzicka, Slovakien



Ruzicka är en storvuxen forward (194cm, 95kg) och 17-åringen kan både spela center och vinge, vilket kan göra att han kan bli intressant för många lag i sommar när det är dags för draften. Ruzicka har 12 mål och 10 assists på 32 matcher för Sarnia Sting, vilket får ses som en bra utdelning under hans första säsong i Nordamerika.



Kanada - Slovakien

Grupp B

27/12 02:00

TV: -

2016-12-27 09:28:08

Efter en underhållande inledning på turneringen, med flertalet målrika matcher, så är det dags för matchdag nummer två. Det är fyra matcher på schemat, och regerande mästarna Finland är ute efter revansch efter att ha förlorat öppningsmatchen mot Tjeckien.Amerikansk storseger, tre viktiga poäng till Tjeckien och Kanada tog hem prestigematchen.SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Schweiz.Det började lite svajigt för Sverige, men med tiden visade det sig att man var storleken större än Danmark.JVM inleds under annandagen – och det blir ett enormt prestigemöte redan under premiärdagen.Sverige går in i JVM under premiärdagen. Först ut är Danmark.Tomas Montén har tagit ut sin slutliga JVM-trupp.SvenskaFans presenterar JVM-lagen. Nu summerar vi Danmark, Lettland, Schweiz, Slovakien och Tjeckien.SvenskaFans presenterar JVM-lagen. Bland de sista stora nationerna hittar vi Finland.SvenskaFans presenterar JVM-lagen. Nu tittar vi närmare på USA.