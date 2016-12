Inför JVM 29/12: Ryssland jagar toppen

Efter en underhållande inledning på turneringen, med flertalet målrika matcher, så är det dags för matchdag nummer fyra. Det är fyra matcher på schemat, och förutom Sveriges match mot rivalen Finland så kan vi se fram emot tre andra matcher, där Ryssland - USA känns som höjdpunkten.

Grupp A:



Danmark - Tjeckien



Danmark chockade en hel hockeyvärld på tisdagsnatten då man slog regerande mästarna Finland med 3-2. Finland dominerade possesionsiffrorna och man vann skotten med 36-10. Men det spelade ingen roll då Danmark först tog ledningen efter 5:20 i den inledande perioden efter att William Boysen nätat i powerplay. Innan perioden var över så hade danskarna en 2-0 ledning efter att David Madsen scorat med 2:20 kvar av perioden i spel fem-mot-fem. Kasper Krog i det danska målet hade en del att göra, men stod för ett par fina räddningar. Med drygt fyra minuter kvar av andra perioden så utökade man sin ledning till 3-0 efter mål av Joachim Blichfield. Finland forcerade i tredje perioden, men man kom inte närmre än 3-2 efter mål av Urho Vaakanainen och Kasper Björkqvist.



Tjeckien slog också Finland (2-1) men man fick se sig besegrade med 4-3 i övertid av Schweiz på tisdagen efter att Nico Hischier avgjort för schweizarna. Tjeckerna kom tillbaka från ett tvåmålsunderläge vid två tillfällen och man kvitterade till 3-3 med 16 sekunder kvar av ordinarie tid efter att man plockat ut målvakten för en extra utespelare. Filip Chlapik stod för två av målen för Tjeckien, inklusive 3-3 kvitteringen.



Håll ögonen på:



David Madsen, Danmark



Madsen är bara 17 år gammal, men han har spelat bra för Växjö Lakers U20 lag, och i vinsten över Finland så stod han för 2-0 målet. Han kan spela båda center och vinge, och kan bli en intressant spelare att följa i turneringen då han är tillgänglig i den kommande draften i sommar.



Filip Chlapik, Tjeckien



Chlapik stod för två mål i matchen mot Schweiz och han har visat att han en näsa för mål. På 26 matcher i QMJHL för Charlottetown Islanders så har det blivit 20 mål och 24 assist för den 19-årige centern som gick andra rundan av draften 2015 till Ottawa Senators.



Danmark - Tjeckien

Grupp A

29/12 19:00

TV: TV4 Sport/C More Hockey



---



Grupp B:



Ryssland - USA



Ryssland åkte på torsk med 5-3 mot värdnationen Kanada i deras öppningsmatch, men man tog ut sin vrede på Lettland och plockade en 9-1 seger på tisdagen. Man stod för tre mål per period, och Kirill Kaprizov lämnade isen med ett hattrick och två assists. Förhoppningen för ryssarna nu är att man skall vinna resten av sina matcher och att Kanada ska tappa poäng när dem går upp mot USA på nyårsafton. Lettland stod inte för något vidare motstånd, så matchen mot jänkarna bör vara en bättre fingervisning för vart vi har detta ryska laget. Man var slarviga med bytena i matchen mot Kanada, och man var alldeles för loja i defensiven. Man har inte råd att spela på samma sätt mot USA för då kommer man bli straffade.



USA inledde turneringen med en 6-1 vinst över Lettland, vilket följdes upp med en 5-2 seger över Slovakien på onsdagsnatten. Många ställde sig frågandes till varför man valde att inte plocka med Alex DeBrincat till JVM, och undertecknad tycker det är barockt att inte ha med honom, men hittills så har man inte saknat den lille målsprutan från Erie Otters i OHL. Laget har inte lika sexiga spets som några av de andra nationerna, men det är ett talangfullt lag som är byggt på en core av spelare från den amerikanska collegeligan. Boston University kan stoltsera med att man har sex stycken spelare i truppen.



Håll ögonen på:



Kirill Kaprizov, Ryssland



Kaprizov hade lekstuga mot Lettland och stod för tre mål och två assists. Den 19-årige wingern gör sitt andra JVM och har haft en bra start på säsongen med Salavat Yulaev Ufa i KHL där han stått för 15 mål och 15 assists på 37 spelade matcher. Med sju poäng på två matcher så har den ryske kaptenen haft en kanonstart och kan han hålla någorlunda samma takt så kan han utmana om skytteligasegern.



Charlie McAvoy, USA



Då man är utan en kille som Zach Werenski, som skördar stora framgångar med Columbus Blue Jackets i NHL, så är det Charlie McAvoy som leder blålinjen för USA. Den högerfattade backen valdes av Boston Bruins som nummer 14 i draften i somras, och förhoppningarna är stora på Long Beach, NY killen som just nu spelar för Boston University i den amerikanska collegeligan.



Ryssland - USA

Grupp B

29/12 21:30

TV: SVT24



---



Lettland - Kanada



Kanada stod för en fin insats i sin öppningsmatch framför hemmafansen då man slog Ryssland med 5-3, vilket följdes upp med en 5-0 seger över Slovakien i tisdags. Man totaldominerade matchen och vann skotten med 44-6(!). Slovakien höll ut i den första perioden som slutade mållös, men i den andra perioden så gjorde man fyra mål. Man hade fem olika målskyttar, vilket visar vilken fin bredd man har i laget, och tre spelare hade ett mål och en assist mot slovakerna. Med ett starkt publikstöd så har man visat varför man är favoriter till att ta hem hela turneringen, och Lettland kommer vara en mumsbit för kanadensarna som säkert vill bättra på sin målskillnad så mycket som möjligt.



Lettland har blivit utspelade i båda sina matcher hittills, då man först förlorade med 6-1 mot USA och sedan med hela 9-1 mot Ryssland för en dyster målskillnad på 2-15. Man skall inte ha en snöbolls chans i helvetet att rå sig på Kanada, och matchen kommer mest handla om att hålla nere siffrorna så mycket som möjligt och sedan försöka ta tillvara på de få chanser man kommer att få. Rudolfs Balcers stod för målet mot Ryssland på pass av Martins Dzierkals.



Håll ögonen på:



Martins Dzierkals, Lettland



Dzierkals valdes av Toronto i tredje rundan av draften 2015, och den 19-årige wingern är inne på sin andra säsong med Rouyn-Noranda Huskies i QMJHL där han stått för 12 mål och 15 assists på 22 spelade matcher. Stod för assisten på letternas mål mot Ryssland.



Thomas Chabot, Kanada



Chabot fick göra en match för Ottawa Senators i början av säsongen innan han skickades tillbaka ner till Saint John Sea Dogs i QMJHL där han stått för fem mål och 15 assists på 14 matcher. Han gick som nummer 18 i förstarundan i draften 2015, och han visar redan att han är för bra för juniorligan. Kommer med största sannolikhet ha en fast plats i Senators nästa säsong. Stod för ett mål och en assist i vinsten över Slovakien.



Lettland - Kanada

Grupp B

30/12 02:00

TV: -

2016-12-29 11:50:21

