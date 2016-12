Inför JVM 30/12: Viktig match i Grupp B

Schweiz och Danmark jagar kvartsfinalplats i grupp A, medan Slovakien och Lettland gör upp om att undvika nedflyttningskvalet i grupp B. Två viktiga matcher lite i skymundan, såhär dagen före nyårsafton.

Grupp A:



Schweiz – Danmark



Schweiz inledde mästerskapet med att slå Tjeckien med 4-3 efter övertid, där stortalangen Nico Hischier blev matchhjälte när han satte ett friläge. Sedan pressade man Sverige långt in i tredje perioden, innan svenskarna avgjorde med två sena mål och vann med 4-2.



Danmark blev å sin sida överkört av Sverige med 6-1 i premiären, där danskarna fick in ett tröstmål i slutet. Sedan stod man för en stor skräll när man lyckades slå regerande mästarna Finland med 3-2, och med det tog man ett stort kliv mot en kvartsfinalplats. Dessutom mötte man Tjeckien igår, en match som inte hade spelats när den här texten skrevs.



Båda lagen har ögonen på kvartsfinal nu när Finland har inlett så dåligt som dom gjort, och just nu är det Danmark som ligger en poäng före Schweiz i tabellen (innan Danmark – Tjeckien spelats). Men jag får ändå ge Schweiz favoritskapet i matchen. Danmark saknar storstjärnor i denna turneringen, till skillnad från tidigare år när man haft Nikolaj Ehlers och Oliver Björkstrand. Men man ska inte underskatta danskarna, fråga bara Finland.



Håll ögonen på:



Alexander True, Danmark



Detta är Trues tredje mästerskap, och han har gjort en assist på de två första matcherna. Han är en storväxt center som denna säsong gjort tio mål för Seattle Thunderbirds i WHL.



Jonas Siegenthaler, Schweiz



Backen, som är assisterande kapten för Schweiz, fick stort förtroende i matchen mot Sverige och spelade över 25 minuter. En relativt storväxt back som gjort tre poäng redan i turneringen. Draftad av Washington i andrarundan 2015 och spelar i år i ZSC Lions i hemlandet.



Danmark – Tjeckien

Grupp A

30/12 23.00

TV: TV12/C More Hockey



---



Grupp B:



Slovakien – Lettland



Båda dessa länder har haft det tufft inledningsvis i turneringen. Slovakien blev överkört mot hemmanationen Kanada, där man förlorade med 5-0 och endast hade sex skott mot mål. Även mot USA blev det förlust, 2-5.



Lettland har inte haft det lättare dom. 1-6 mot USA följdes upp av hela 1-9 mot Ryssland. Dessutom har man natten mot idag mött Kanada, gissningsvis blir det förlust där med och ett par puckar i eget nät.



Den här matchen avgör vilka som får spela kvartsfinal och vilka som får spela nedflyttningskval, och på förhand är Slovakien klara favoriter. Det verkar som att letterna helt enkelt är för dåliga i år, och det troliga är att de åker ur i år.



Håll ögonen på:



Adam Ruzicka, Slovakien



Adam Ruzicka har hittills haft en bra säsong i Sarnia Sting i OHL, där han gjort 12 mål och 22 poäng på 32 matcher hittills. Han är en storväxt forward, som mäter hela 194 centimeter och 95 kilo. Väntas gå relativt tidigt i draften 2017.



Rudolfs Balcers



Det är inga toppspelare i Lettlands lag, men Rudolfs Balcers är en spelare som kan skapa lite. Han har gjort ett av Lettlands två mål i turneringen. Den San Jose-draftade spelaren spelar i Kamloops Blazers i WHL, där han gjort 38 poäng på 35 matcher.



Slovakien – Lettland

Grupp B

31/12 01.30

TV: -

