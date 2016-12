Inför JVM 31/12: Stormatchen avgör Grupp B

Mötet mellan USA och Kanada tar fokus under nyårsafton.

USA-Kanada



USA-Kanada har en tendens till att mer ofta än sällan locka fram de brunstiga tjurarna i respektive lag. Rivaliteten är alltså stor när lillebror USA går upp mot storebror Kanada, oavsett vilket mästerskap det rör sig om. Nu blir dessutom nyårsaftons drabbning en viktig sådan då gruppsegern ska avgöras.



Såväl USA som Kanada har övertygat och ser fräscha ut. Båda lagen tog klara segrar mot Lettland och Slovakien medan det blev lite tightare mot ryssarna. Förmodligen är det JVM:s två bästa lag hittills som möts.



I USA har Clayton Keller imponerat tillsammans med sina kedjekamrater Colin White och Tage Thompson eller Joey Anderson. Keller är poängbäst i laget med fem poäng och tillsammans med White toppar han den interna skytteligan med tre fullträffar.



Med Dylan Strome i spetsen har Kanada gjort betydligt fler mål än USA. Strome (2+5) delar andraplatsen i JVM:s poängliga med Alexander Nylander (4+3) och är kanadensarnas stora nyckelspelare. Även Mathew Barzal, Taylor Raddysh och Thomas Chabot har stått ut.



Håll ögonen på:



Clayton Keller, USA



En enormt skicklig spelare som drar blickarna till sig på isen. Finurlig och distinkt i offensiv zon. Clayton Keller måste förmodligen fortsätta spela på en hög nivå om USA ska utmana om guldet.



Pierre-Luc Dubois, Kanada



Pierre-Luc Dubois gick högt i sommarens draft och har inte varit dålig i JVM – men han har likväl en nivå till i sig. Det vore lägligt för powerforwarden att steppa upp nu.



USA-Kanada

Grupp B

31/12 21:30

TV: C More/TV12



---



Finland-Schweiz



Finlands fiasko fullbordades när just Schweiz besegrade Danmark under fredagen. Kanske vill Finland – som nu måste kvala – ta ut sin frustration på schweizarna, men all rimlighet säger så klart att de stundande matcherna mot Lettland borde ha fokus. Man har, kort och gott, inte råd med dumma saker i en meningslös match.



Schweiz å sin sida har lite att spela för, då inbördes placeringar i Grupp A kan ge aningen enklare motstånd i kvartsfinalen. Hittills har Kanada övertygat mest och då man spelar efter USA-Kanada vet man förutsättningarna där. Men undviker man Kanada får man istället USA eller Ryssland…



Finland-Schweiz

Grupp A

31/12 23:30

TV: SVT2/SVT Play



---



Ryssland-Slovakien



Gruppspelets sista match är också en något sånär viktig sådan. Både Ryssland och Slovakien är klara för kvartsfinal så man har inte kniven på strupen, men man spelar om tredjeplatsen bakom USA och Kanada – vilket alltså innebär att man spelar för att slippa Sverige i kvartsfinalen.



Ryssarna har spelat en underhållande hockey och även om man förlorade toppmatcherna mot USA och Kanada ser man spännande ut. Slovakien borde man besegra relativt bekvämt – i synnerhet borde den fina förstakedjan nästan klara det på egen hand – och det är viktigt att Ilya Samsonov får en bra match i kroppen inför slutspelet.



Slovakien har haft det svårt mot de stora nationerna men tog en pliktskyldig seger mot Lettland under fredagen. Kanske slappnar man av nu när slutspelsplatsen är säkrad, men det finns trots allt lite spetskvaliteter i laget som ryssarna behöver se upp med. Något överraskande har såväl Radovan Bondra som Adam Ruzicka gått poänglösa hittills – vågar man hoppas att de vaknar till nu?



Ryssland-Slovakien

Grupp B

31/12 02:00

TV: -

Mötet mellan USA och Kanada tar fokus under nyårsafton.