Inför JVM – övriga länder: ”Som vanligt lite halvluriga”

SvenskaFans presenterar JVM-lagen. Nu summerar vi Danmark, Lettland, Schweiz, Slovakien och Tjeckien.

Danmark



Danmark har börjat få fram några fina spelare här och där. Frans Nielsen, Mikkel Boedker och Lars Eller har härjat i NHL i flera år och en ny generation med Nikolaj Ehlers och Oliver Björkstrand i spetsen är på frammarsch nu. Såväl Ehlers som Björkstrand är för gamla nu och det danska laget är inte jättesexigt.



En handfull spelare är draftade, men det är i de senare rundorna. Alexander True och Mathias From var med redan förra JVM och blixtrade till här och där, men det ska mycket till om Danmark inte får spela om att undvika nedflyttning.



Se upp med:



Joachim Blichfeld gick som näst sista spelare i sommarens draft, men gör nu bra ifrån sig hos Portland Winterhawks i WHL. Han är nästan point-per-game och återfinns en bit bakom toppen i den interna poängligan.



Matcher:



26/12 19:00 Sverige-Danmark

27/12 23:30 Danmark-Finland

29/12 19:00 Danmark-Tjeckien

30/12 23:00 Schweiz-Danmark



---



Lettland



Nykomlingarna Lettland löper stor risk att bli slagpåse i Grupp B. Man har inte mycket att sätta emot Kanada, USA och Ryssland, och även Slovakien lär vara storleken större. Tre spelare i laget har draftats och sitter på lite kvaliteter, men i det stora hela är inte Lettland att räkna med.



Det kan dock vara värt att notera att det lettiska laget har klart mest JVM-erfarenhet i sin trupp – även om erfarenheten kommer från divisionen under A-VM. Det skulle inte förvåna om Lettland får husera där igen kommande mästerskap.



Se upp med:



Det är ingen spelare i Lettland som det är värt att hetsa upp sig avsevärt mycket över, men Rudolfs Balcers, draftad av San José 2015, kommer från en bra säsong i WHL. 35 matcher har resulterat i 20 mål och totalt 38 poäng. Tillsammans med Martins Dzierkals och Karlis Cukste kan han kanske hitta på något spännande.



Matcher:



26/12 21:30 USA-Lettland

27/12 22:00 Lettland-Ryssland

29/12 02:00 Lettland-Kanada

30/12 01:30 Slovakien-Lettland



---



Schweiz



Schweiz har på allvar etablerat sig i JVM, även om det tillhör vanligheterna att man räddar sig kvar via nedflyttningsmatcherna. Det vore inte förvånande om så blir fallet även den här gången, men på papperet ser i alla fall Schweiz starkare ut än Danmark.



Och det finns en del saker att spana på i Schweiz. 16-årige Nico Gross – en av två 00:or som kan ta plats i JVM, Rasmus Dahlin är den andra – är onekligen värd att slänga ett öga på. Det finns ett gäng draftade spelare som respektive fans bör vara intresserade av – exempelvis Jonas Siegenthaler och Joren Van Pottelberghe – och några spelare lockar inför sommarens draft, där Nico Hischier givetvis är i en klass för sig.



Se upp med:



The Swizz McDavid är något alldeles speciellt. Nico Hischier testade på JVM redan förra gången, men det är nu som han förväntas göra stordåd… i alla fall så gott det går i Schweiz. Många räknar med att Hischier går väldigt tidigt i sommarens draft och han har alla individuella kvaliteter för att mer eller mindre på egen hand sänka stora nationer.



Matcher:



27/12 19:00 Tjeckien-Schweiz

28/12 23:00 Schweiz-Sverige

30/12 23:00 Schweiz-Danmark

31/12 23:30 Finland-Schweiz



---



Slovakien



Slovakien kommer att få det tufft u Grupp B. Premiären spelas mot Kanada och därefter väntar USA dagen efter. Det är en back-to-back som inte är att leka med – och den kan definitivt köra Slovakien i botten om det vill sig illa. Efter en vilodag väntar sedan nyckelmatchen mot Lettland, men om man inte är helt slutkörda efter inledningen bör man spela till sig säkrat JVM-spel där.



Man bör få en fullgod målvakt i Adam Huska eller Matej Tomek och i Erik Cernak har man en lovande försvarare. I offensiven kan Radovan Bondra och Adam Ruzicka mycket väl ställa till med problem för motståndarna men i det stora hela ska inte Slovakien kunna utmana de större nationerna – om de nu inte blir underskattade.



Se upp med:



I Radovan Bondra har Chicago draftat en stor och tung powerforward som vet var målet är beläget. Det finns några offensiva hot i Slovakien, men så här på förhand är det förmodligen Bondra som är det största.



Matcher:



27/12 02:00 Kanada-Slovakien

28/12 01:30 Slovakien-USA

30/12 01:30 Slovakien-Lettland

31/12 02:00 Ryssland-Slovakien



---



Tjeckien



Tjeckerna är som vanligt lite halvluriga och sitter på en hel del NHL-prospects. Daniel Vladar har goda förutsättningar att göra bra ifrån sig i kassen och på blålinjen räknar man med Libor Hajek, Filip Hronek och Jakub Zboril. I offensiven ska bland annat Filip Chlapik, Adam Musil, Martin Necas och Michael Spacek leda laget.



Man borde inte ha några problem att säkra kvartsfinalplats från Grupp A, men därefter blir det desto tuffare. Tre år i rad har Tjeckien fått vika sig i just kvartsfinalen och även om man har spetskvaliteter för att ta sig längre blir det svårt då motståndare förmodligen blir Kanada, USA eller Ryssland…



Se upp med:



Filip Chlapik kommer från en stark säsong med Charlottetown Islanders, där han nästan har gjort två poäng per match. Han toppar den interna poängligan och är strax bakom toppen i QMJHL. Ottawa-talangen Chlapik blir spännande att följa.



Matcher:



26/12 23:00 Tjeckien-Finland

27/12 19:00 Tjeckien-Schweiz

29/12 19:00 Danmark-Tjeckien

31/12 19:00 Sverige-Tjeckien

0 KOMMENTARER 337 VISNINGAR 0 KOMMENTARER337 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2016-12-24 11:00:00 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2016-12-24 11:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om JVM 2017

JVM 2017

2016-12-24 11:00:00

JVM 2017

2016-12-23 18:00:00

JVM 2017

2016-12-23 11:00:00

JVM 2017

2016-12-22 18:00:00

JVM 2017

2016-12-22 11:00:00

JVM 2017

2016-12-21 18:00:00

JVM 2017

2016-12-21 12:00:00

JVM 2017

2016-12-21 12:00:00

ANNONS:

SvenskaFans presenterar JVM-lagen. Nu summerar vi Danmark, Lettland, Schweiz, Slovakien och Tjeckien.SvenskaFans presenterar JVM-lagen. Bland de sista stora nationerna hittar vi Finland.SvenskaFans presenterar JVM-lagen. Nu tittar vi närmare på USA.SvenskaFans presenterar JVM-lagen. Det är nu dags för Ryssland.SvenskaFans presenterar JVM-lagen. Tiden är kommen för Kanada.SvenskaFans presenterar JVM-lagen. Först ut är Sverige.Håll koll på datumen och tiderna för samtliga matcher i JVM 2017.Vi går miste om Connor McDavid, Auston Matthews och Patrick Laine – men JVM kryllar av spännande namn.