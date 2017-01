Inför Kanada-Tjeckien: Hemmanationen är stora favoriter

Hemmanationen Kanada tar sig an Tjeckien i den sena kvartsfinalen i Bell Centre på måndag. Kanadensarna är stora favoriter, och det skall nog till något extra ifall Tjeckien skall rå på Dylan Strome & Co. inför, vad vi antar kommer vara, en fullsatt arena.

Kanada slutade på andra plats i Grupp B efter att man inlett turneringen med tre raka segrar och sedan förlorat mot rivalen USA i den sista gruppspelsmatchen. Man fick en smakstart på turneringen då man slog Ryssland med 5-3. Kanadas lagkapten Dylan Strome, som draftades som nummer tre av Arizona Coyotes 2015, stod för två av målen i segern mot ryssarna, och Strome leder Kanada i poäng med två mål och sex assists på fyra matcher. Han åtta poäng gör att han ligger trea i turneringens poängliga, en poäng före Matt Barzal.



Barzal, som gick som nummer 16 i draften 2015 till New York Islanders, hade ett mål och två assists mot ryssarna, och är en ledande spelare för kanadensarna tillsammans med Strome på forwardssidan. På blålinjen så har Thomas Chabot visat framfötterna, och den Ottawa-draftade 19-åringen ser ut som att han är redo för NHL inom en väldigt snar framtid. Han har redan gjort sin debut för Senators, men skickades tillbaka ner till juniorligan.



I mål så har man låtit Connor Ingram och Carter Hart stått två matcher vardera. Hart stod i premiären mot Ryssland, medans Ingram fick hålla nollan i den andra gruppmatchen där man slog Slovakien med 5-0. Ingram hade extremt lite att göra, då slovakerna endast mäktade med sex skott på mål. Hart var tillbaka i kassen i 10-2 segern mot Lettland, innan Ingram fick göra sitt andra framträdande i 3-1 förlusten mot USA. Det mesta lutar åt att det är Hart som kommer få starta i matchen mot Tjeckien.



Tjeckerna slutade på tredjeplatsen i Grupp A efter en vinst, två övertidsförluster och en förlust i ordinarie tid. Man inledde turneringen på ett positivt sätt då man slog regerande mästarna Finland med 2-1 efter mål av Daniel Krenzelok och Michael Spacek. Vinsten över Finland följdes upp med en 4-3 förlust i övertid mot Schweiz, och det blev samma öde i matchen mot Danmark fast med slutresultatet 3-2 i danskarnas favör. I sista matchen i gruppspelet så blev det förlust med 5-2 mot Sverige. Trots förlusten mot juniorkronorna så kan man ta med sig att man skapade en hel del chanser och vann den tredje perioden.



Man kommer vara stora underdogs mot Kanada som kommer ha publiken i ryggen i Bell Centre. Kan man lyckats att ta vara på de få chanserna man kommer få och spela bra i defensiven så kan man kanske lyckas göra match av det hela, men det mesta talar för att det mest kommer handla om att hålla nere siffrorna. Filip Chlapik och Filip Hronek har har stått två mål vardera i gruppspelet.



Håll ett öga på:



Dylan Strome, Kanada



Strome fick inleda säsongen i NHL med Arizona Coyotes, men skickades tillbaka ner till Erie Otters i den kanadensiska juniorligan efter sju spelade matcher. Rapporter från Arizona sa att man inte tyckte att Strome är fysiskt redo för att hålla en hel NHL säsong, och att han behöver lägga på sig lite muskler. Han har dominerat i OHL där han stått för 16 poäng (fem mål och 11 assists) på sju matcher. Leder den interna poängligan för Kanada och har visat varför han är kapten.



Filip Chlapik, Tjeckien



Chlapik stod för två mål i övertidsförlusten mot Schweiz i den andra gruppspelsmatchen. Har visat att han är en lovande målskytt ifall han får bra service. På 26 matcher i QMJHL för Charlottetown Islanders så har det blivit 20 mål och 24 assist för 19-årigen som draftades av Ottawa Senators i andra rundan i draften 2015.



---



Kanada-Tjeckien

Vad? JVM, kvartsfinal

Var? Montreal, Kanada

När? 2/1 02:00 (natten mellan måndag och tisdag)

Hur? SVT2, SVT Play

