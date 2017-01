Inför Kanada - USA: Ska USA lyckas förstöra festen?

Det är en final att se fram emot, när hemmanationen Kanada möter USA i finalen av Junior-VM. Ska Kanada ta sitt guld på hemmaplan, eller ska USA lyckas bärga hem segern?

Lagen möttes i den avslutande gruppspelsmatchen på nyårsafton, där USA var det bättre laget och vann rättvist med 3-1, efter att USA stundtals spelat ut Kanada i de två första perioderna. Det var en stundtals grinig match med mycket känslor, och det lär bli samma visa ikväll.



Kanada dominerade semifinalen



Hemmanationen Kanada vann efter mycket om och men kvartsfinalen mot Tjeckien med 5-3, och det var oklart var man stod inför semifinalen. Då gjorde Kanada sin bästa match i turneringen och slår Sverige natten till torsdag. Efter en jämn förstaperiod så tog kanadensarna över totalt och vann med 5-2 till slut.



Julien Gauthier har hittills haft ett riktigt bra slutspel, och har gjort fyra mål i kvarts- och semifinalen, och två av målen har varit matchvinnande mål. På backsidan drar assisterande lagkaptenen Thomas Chabot ett tungt lass, han spelar i alla situationer och har varit en av turneringens bästa backar hittills.



Connor Ingram hade ingen av sina bättre matcher mot Sverige, då han släppte in sina två första skott mot Sverige och byttes ut. In kom istället Connor Hart, som stängde igen totalt och tog Kanada vidare. Han bör rimligtvis stå från start i finalen, även om han var den som stod under mötet i gruppspelet.



Bra bredd i USA



USA gick upp mot Schweiz i kvartsfinalen, och efter jänkarnas imponerade gruppspel trodde många att det skulle bli en överkörning. Istället blev det oerhört jämnt, och det blev nervöst när Schweiz kvitterade till 2-2 i början på tredje perioden. USA satte dock 3-2 bara arton sekunder senare, vilket blev slutresultatet.



I semifinalen ställdes man mot Ryssland, och det blev en holmgång som hette duga. Efter full tid var ställningen 3-3, och när förlängningen blev mållös avgjorde straffar. Efter lite förvirring under straffläggningen så blev till slut Troy Terry stor hjälte med tre straffmål.



Förstakedjan med White, Keller och Anderson är oftast farliga, men i semifinalen tycker jag kedjan med Kunin, Greenway och Bracco var den som imponerade mest, där speciellt Greenway stack ut med sitt fysiska spel. Överlag har USA många olika kedjor som kan producera, vilket kan behövas i nattens final.



Charlie McAvoy är spelaren som sticker ut på backsidan, och han var den som spelade mest i semifinalen, över 32 minuters speltid. På målvaktssidan blev det Parsons som fick chansen mot ryssarna, och det är oklart om man fortsätter med honom i mål, eller om man väljer Woll som stod i vinsten mot Kanada i gruppspelet.



Håll ett öga på:



Carter Hart, Kanada

Efter en mardrömsstart för namnen Ingram i semifinalen kom Hart in och stängde igen totalt. Han har efter en oerhört bra säsong i WHL haft det lite tyngre i JVM, men kanske kom vändningen mot Sverige. Behöver vara på topp mot USAs offensiv.



Clayton Keller, USA

Det är svårt att inte lägga märke till Keller när han är på isen, då det oftast händer mycket runt honom och det är inte för inte som han ligger delad trea i poängligan. Relativt liten spelare, men otrolig teknik och bra spelsinne, och man förstår jämförelserna spelmässigt med Patrick Kane.



---



KANADA – USA

Vad? JVM, final

Var? Montreal, Kanada

När? 6/1, 02.00

Hur? SVT1, SVT Play

0 KOMMENTARER EMIL ULLBRAND

emil-fm@hotmail.com

På Twitter: @emilullbrand

2017-01-05 10:55:58

