Inför Ryssland-Sverige: Viker Sverige ner sig igen?

Sverige blev överkörda i semifinalen och nu väntar bronsmatch mot Ryssland.

Sverige vek ner sig i semifinalen och var chanslösa mot Kanada. Ryssland i sin tur förlorade under uppmärksammade former straffläggningen mot USA. Nu drabbar de samman i bronsmatchen.



För svensk del innebär det den tredje raka bronsmatchen. Vid de två tidigare har man nonchalerat bort matchen och medaljen. Viker man ner sig igen eller blir det tredje gången gillt?



Nedsläpp sker klockan 21:30 under torsdagskvällen.



Förlänger Ryssland sin svit?



Ryssland gick en tight och underhållande semifinal mot USA. 3-3 efter ordinarie tid gav tio minuters mållös förlängning och matchen fick avgöras i straffläggning. Och här hände det grejer. Efter tre straffar vardera stod ryssarna som vinnare – trodde man. Spelare var på väg in på isen för att jubla, men det visade sig att straffläggningen skulle avgöras i bäst av fem straffar.



Problemet var bara att en regeländring från tre till fem straffar från i våras inte hade justerats på vare sig IIHF:s hemsida eller i informationen som gick ut till tv-bolagen. Kanske påverkade det ryssarna, kanske inte – oavsett vilket var det USA som så småningom vann straffläggningen och skickade Ryssland till bronsmatchen.



I vanlig ordning levererade Rysslands fruktade förstakedja och den här gången fick man dessutom uppbackning av Denis Guryanov, som blev tvåmålsskytt. Ilya Samsonov släppte något för enkelt mål, men klev också fram med ett gäng svettiga räddningar när USA pressade på.



Ryssland har haft för vana att samla på sig JVM-medaljer de senaste åren. Sex raka medaljer är en fin svit, även om det senaste guldet kom 2011. Efter två raka finalförluster spelar man nu om bronset och lär vara sugna på att förlänga sin medaljsvit.



Viker Sverige ner sig igen?



När det brann till som värst vek Sverige ner sig som hårdast. Efter ett gruppspel och en kvartsfinal där man kunde dansa sig vidare utan några snedsteg stod man inför mästerskapets först test i semifinalen. Och värdnationen Kanada var två, tre storlekar större.



Sverige fick visserligen en drömstart när Joel Eriksson Ek gjorde 1-0 efter bara sex minuter. En snabb kvittering följdes upp av en lika snabb återtagen ledning. Men sedan var det Kanada för hela slanten. Sent i första perioden kvitterade man och den andra perioden var nästan ett enda stort bombardemang mot det svenska målet.



Som av ett mirakel lyckades Felix Sandström se till att Kanada bara gick upp till en uddamålsledning i mittenperioden. Sverige lyckades skaka fram några enstaka möjligheter här och där, men i det stora hela var det bara Kanada. Slutresultatet 5-2 är kanske till och med i underkant för segrarna.



Joel Eriksson Ek och Carl Grundström nätade visserligen, men var stora besvikelser tillsammans med Alexander Nylander och Jonathan Dahlén. De svenska toppspelarna, Felix Sandström undantaget, var helt enkelt inte tillräckligt bra. Bättring krävs definitivt mot Ryssland.



En bra period strax innan och efter decennieskiftet har följts upp av två förlorade bronsmatcher – förluster där Sverige inte har visat något nämnvärt intresse av att faktiskt försöka vinna bronsmedaljen. Viker man ner sig än en gång eller blir det tredje gången gillt nu?



Håll ett öga på:



Kirill Kaprizov, Ryssland



JVM:s kanske mest underhållande spelare ligger tvåa i poängligan och toppar skytteligan. Kirill Kaprizov kan göra mål från ingenting och lär fira stora triumfer om svenskarna uppträder som i tidigare bronsmatcher.



Carl Grundström, Sverige



Tog några korkade beslut i semifinalen, men visade också vägen med ett rakt och kvickt spel. Carl Grundström kan få med sig laget om han sätter tonen tidigt.



---



RYSSLAND-SVERIGE

Vad? JVM, bronsmatch

Var? Montreal, Kanada

När? 5/1 21:30

Hur? SVT

