Inför Schweiz-Sverige: Detaljer ska finslipas

Sverige spelar sin andra gruppspelsmatch under sena onsdagskvällen.

I slutändan tog Sverige en bekväm premiärseger mot Danmark under annandagen. Slutresultatet skrevs till 6-1 efter en på många sätt typisk premiärmatch.



Inledningen i synnerhet och matchen i allmänhet präglades av lite nervositet och passivitet från svenskt håll. Farten och skickligheten avgjorde, men man gick också bort sig här och där och tillät Danmark komma i lite väl farliga spelvändningar – spelvändningar som skickligare lag förmodligen utnyttjar bättre.



På det stora hela får däremot Sveriges premiär ses som ett fint dagsverk och en odiskutabel storseger när det fortfarande finns delar att förbättra är trots allt ett gott betyg… så länge de delarna förbättras i kommande matcher.



Nu får man chans att göra ett bra avstamp i just den aspekten mot Schweiz. Nedsläpp sker klockan 23:00 under onsdagskvällen.



Profilerna levererade



Juniorkronorna har såväl högklassig spets som starkt djup. I längden lär bredden få stor betydelse, framför allt mot de andra stora nationerna, men Sverige fick också igång nyckelspelarna redan i premiären.



Alexander Nylander visade finess lite överallt och nätade två gånger om. Joel Eriksson Ek blev målskytt och såg fräsch ut på isen. Carl Grundströms hastighet stod ut gång på gång och även han målade. Jonathan Dahlén fortsatte på den inslagna vägen från Timrå och levererade några sköna prestationer. I målburen var Felix Sandström trygg och stod för några svettiga räddningar.



Men det var Rasmus Dahlin som stal uppmärksamheten.



16-åringen blev Sveriges yngsta JVM-spelare genom tiderna och firade genom att göra 1+1. På knappt nio minuters speltid hann han med att bli matchens profil och spädde bara på sitt redan fina rykte.



Schweiziska ungtuppar i fokus



Schweiz klev in i JVM under tisdagskvällen och fick direkt med sig en övertidsseger mot Tjeckien. Kanske får 4-3-segern beskrivas som en liten överraskning, men så värst chockerande är den trots allt inte.



Visst har Tjeckien ett gäng intressanta framtidsnamn – men schweizarna är knappast profillösa. Joren van Pottelberghe är en skicklig målvakt, men kanske får Detroit-talangen stå åt sidan mot Sverige då man spelar för andra dagen i rad. I försvaret är Jonas Siegenthaler stabil och gör nu sitt tredje JVM.



Men det är två yngre spelare som drar blickarna till sig i Schweiz. Nico Gross är, likt Rasmus Dahlin, född -00 och spelade knappa kvarten mot Tjeckien. Det stora namnet stavas dock Nico Hischier. Han förväntas gå tidigt i sommarens draft och visade varför i premiären. Två assist och vackert spel i övrigt följdes upp av det matchvinnande målet i förlängningen.



---



Håll ett öga på:



Nico Hischier, Schweiz



En ack så skicklig center som kommer ge de svenska försvararna problem. Han är kvick och avig, vilket gör att han enkelt kommer bort från sin bevakning. Det ska mycket till om Sveriges lyckas stänga ner honom helt och hållet.



Carl Grundström, Sverige



Carl Grundströms snabbhet gav effekt mot Danmark och lär fortsätta göra så även i kommande matcher. Han skrinnade till sig flera fina lägen och är som skapt för den moderna hockeyn.



---



SCHWEIZ-SVERIGE

Vad? JVM, gruppspelet

Var? Montreal, Kanada

När? 28/12 23:00

Hur? SVT2/SVT Play

0 KOMMENTARER 124 VISNINGAR 0 KOMMENTARER124 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2016-12-27 23:39:27 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2016-12-27 23:39:27

ANNONS:

Fler artiklar om JVM 2017

JVM 2017

2016-12-27 23:39:27

JVM 2017

2016-12-27 09:28:08

JVM 2017

2016-12-27 09:11:05

JVM 2017

2016-12-26 21:38:55

JVM 2017

2016-12-26 21:11:46

JVM 2017

2016-12-25 23:49:29

JVM 2017

2016-12-25 23:47:11

JVM 2017

2016-12-25 13:35:57

JVM 2017

2016-12-24 11:00:00

JVM 2017

2016-12-23 18:00:00

ANNONS:

Sverige spelar sin andra gruppspelsmatch under sena onsdagskvällen.Efter en underhållande inledning på turneringen, med flertalet målrika matcher, så är det dags för matchdag nummer två. Det är fyra matcher på schemat, och regerande mästarna Finland är ute efter revansch efter att ha förlorat öppningsmatchen mot Tjeckien.Amerikansk storseger, tre viktiga poäng till Tjeckien och Kanada tog hem prestigematchen.SvenskaFans betygsätter de svenska spelarnas insatser i matchen mot Schweiz.Det började lite svajigt för Sverige, men med tiden visade det sig att man var storleken större än Danmark.JVM inleds under annandagen – och det blir ett enormt prestigemöte redan under premiärdagen.Sverige går in i JVM under premiärdagen. Först ut är Danmark.Tomas Montén har tagit ut sin slutliga JVM-trupp.SvenskaFans presenterar JVM-lagen. Nu summerar vi Danmark, Lettland, Schweiz, Slovakien och Tjeckien.SvenskaFans presenterar JVM-lagen. Bland de sista stora nationerna hittar vi Finland.