Inför Sverige-Danmark: En svit att förlänga

Sverige går in i JVM under premiärdagen. Först ut är Danmark.





Inte sedan 2006 har Sverige förlorat en gruppspelsmatch under ordinarie tid. Förra året, i Helsingfors, tog man maximala tolv poäng på de fyra gruppspelsmatcherna. Schweiz, USA, Danmark och Kanada besegrades då. I kvartsfinalen bjöd inte Slovakien på några problem, men jakten på guld tog slut i semifinalen.



De kommande mästarna Finland blev helt enkelt för svåra och slutresultatet 2-1 var i underkant. I bronsmatchen slutade Sverige bry sig och det blev ett pinsamt nederlag med 3-8 mot USA. För andra året i rad vek svenskarna ner sig i matchen om tredjepriset och JVM fick en väldigt tråkig avslutning.



Rutinerade nyckelspelare



Ett gäng spelare var med redan för ett år sedan. Då var de inte lika framträdande som de förväntas vara nu, men de svenska nyckelspelarna står sig starkt.



Felix Sandström är en mycket kompetent målvakt på den här nivån och även om han kommer från en ojämn säsong i Brynäs ska han kunna prestera god hockey i Kanada. I försvaret var Gabriel Carlsson och Jacob Larsson med förra året och får viktiga roller. Det blir även intressant att följa Oliver Kylington, petad tidigare år men otvetydig talang.



Den mest intressanta försvararen heter däremot Rasmus Dahlin. Frölunda-spelaren är född -00 och kan vid 16 års ålder bli Sveriges yngsta spelare i JVM.



Bland forwards står Alexander Nylander ut med sin skicklighet och matchvinnaregenskaper. När brorsan William försvann på grund av skada förra året klev Alexander fram och var en av Sveriges piggaste forwards i Helsingfors. Sju matcher resulterade i nio poäng. Rasmus Asplund och Joel Eriksson Ek är veteraner i sammanhanget och måste även de ta framträdande roller.



Även i forwardsbesättningen finns det spännande ungtuppar. I synnerhet är det Elias Pettersson och Lias Andersson, som båda två blir tillgängliga i sommarens draft, som drar blickarna till sig.



Svenskarna har med sig ett starkt lag till Kanada. Det finns en gedigen JVM-erfarenhet i laget – Jens Lööke gör till exempel sitt tredje mästerskap – och debutanten Tomas Montén har med sig flera spännande yngre förmågor.



Viktigt danskt avstamp



Danmark är en nation som smyger fram och börjar producera fina talanger här och där. Den senaste tidens stora namn har dock blivit för gamla för JVM och huserar numera i NHL eller AHL.



På papperet ska Danmark så klart inte kunna hävda sig mot Sverige, men de gamla klyschorna om att det bara är en match och allting kan hända kan så klart tillämpas även här. Det finns trots allt några intressanta namn i truppen, även om de inte är på samma nivå som svenskarna.



I Helsingfors såg Mathias From pigg ut och skapade en hel del mot mer namnstarka motståndare. Rögles 19-åring har inte direkt stänkt in poäng i SHL den här säsongen, men presterar han likadant som för ett år sedan blir han ett viktigt inslag i Danmark.



Även Alexander True kan nämnas här. Han är en stor center som stundtals blixtrade till i Helsingfors och 19-åring – för övrigt Nikolaj Ehlers kusin – kan i alla fall mäta sig fysiskt med i övrigt övermäktiga motståndare. Det finns även några draftade spelare i laget, bland annat Joachim Blichfeld, men de gick i så fall i de senare rundorna.



Grupp A är inte direkt dödens grupp, men allt annat än spel för att undvika nedflyttning vore en framgång för Danmark. Det är inte mot Sverige de ska vinna, utan nyckelmatchen spelas mot Schweiz i den sista gruppspelsmatchen. En bra prestation mot svenskarna vore dock ett viktigt avstamp inför fortsättningen.



---



Håll ett öga på:



Elias Pettersson, Sverige



En frisk fläkt för Timrå i HockeyAllsvenskan och en av seriens bästa spelare. Han har gjort 27 poäng på 27 matcher och ligger därmed delad trea i poängligan. Han har goda möjligheter att gå tidigt i sommarens draft – och ett starkt JVM förbättrar onekligen de chanserna.



Mathias From, Danmark



Imponerade för ett år sedan och skapade flera chanser mot betydligt mer respekterat motstånd. Att han ska kunna upprepa det och kanske till och med förbättra det är kanske att hoppas för mycket, men han kan mycket väl vara en av de piggaste danskarna.



---



SVERIGE-DANMARK

Vad? JVM-premiär

Var? Montreal, Kanada

När? 26/12 19:00

Hur? TV12/Cmore



---



Läs även:



Moverare, Dahlström och Davidsson skickas hem



De tio största stjärnorna i JVM



NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2016-12-25 23:47:11

