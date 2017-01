Inför Sverige - Kanada: Matchen vi alla har väntat på

Stormöte att vänta i semifinalen när Sverige möter världsnationen.





Nedsläpp sker i Montreal klockan 01:30 natten till torsdag, svensk tid.



Sverige har goda förutsättningar



Sverige har vunnit alla matcher i turneringen och kommer senast från en kassaskåp säker vinst i kvartsfinalen mot Slovakien. Matchen vann de med 8-3 och det var aldrig riktigt spännande.



Sverige spelade i en relativt lätt grupp under gruppspelet och fick ett inte allt för bra Slovakien i kvartsfinalen. Detta blir därmed det första riktiga testet för svenskarna och det är väldigt svårt att veta hur Sverige står sig mot de större nationerna. Kan bara de ledande kedjorna i Sverige fortsätta att gå i bräschen så ska de nog ha goda chanser att slå ut hemmanationen.





Offensivt starkt Kanada



Kanada slutade på andraplats i grupp B och fick därmed möta Tjeckien i kvartsfinalen. Kanadensarna fick en mycket tuffare uppgift mot tjeckerna än vad många hade räknat med. Tjeckien var länge med i matchen och störde verkligen Kanada på ett imponerande sätt. Tillslut kunde dock Kanada vinna med 5-3 och avancerade planenligt till semifinal.



Kanadas offensiv har varit imponerande under turneringen, de har gjort totalt 26 mål på 5 matcher och har varit det effektivaste laget. Kanada har även visat sig vara det bästa laget i



Dessa båda länderna har stött på varandra tidigare i slutspelsmatcher som har spelats i Kanada. Då har matcherna alltid varit fysiska och haft ett högt tempo där såväl spelare som publik har levt sig in i matcherna. Räkna med att kanadensarna kan komma att ta till en hel del tjuvknep och att de framförallt kommer gå hårt på Felix Sandström i det svenska målet.



---



Håll ett öga på:



Dylan Strome, Kanada



Kanadas lagkapten leder deras interna poängliga och är deras största stjärna. Gick som tredje spelare i draften 2015 efter stjärnor som Connor McDavid och Jack Eichel vilket säger en hel del om Stromes kapacitet.



Alexander Nylander, Sverige



Leder den totala poängligan i hela turneringen, han måste fortsätta att producera om svenskarna ska kunna avancera vidare till final. Inte den spelaren som syns mesta alla gånger, gör trots det väldigt mycket poäng.



---



Kanada-Sverige

Vad? JVM, semifinal

Var? Montreal, Kanada

När? 5/1 01:30

0 KOMMENTARER 308 VISNINGAR

simon_schytzer@hotmail.com

På Twitter: @Schytzeer

2017-01-03 20:52:57

