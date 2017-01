Inför Sverige - Slovakien: Svenskarna är stora favoriter

Sverige ställs mot Slovakien i kvartsfinalen

Gruppspelet är avslutat och nu går vi in i slutspelet, Sverige vann grupp A och kommer därför att få möta fjärdeplacerade Slovakien från grupp B i kvartsfinalen. På förhand är Sverige det bättre laget och bör gå vidare utan några större problem.



Nedsläpp sker i Montreal klockan 21:30, svensk tid.



Sverige är stora favoriter



Fyra segrar av fyra möjliga i gruppspelet och alla har vunnits med minst två mål. Det är med starka siffror Sverige går in i kvartsfinal mötet med Slovakien.



Sverige avslutade gruppspelet med att besegra Tjeckien med 5-2 i en betydelselös match. Jonathan Dahlén stod för tre utav målen och visade verkligen framfötterna, viktigt att han kom igång ordentligt nu till slutspelet.



Sverige har gjort näst flest mål i turneringen och har släppt in minst tillsammans med USA. Tar vi och jämför Sveriges trupp med Slovakiens så är Sveriges betydligt bättre på samtliga positioner, i och med detta är svenskarna storfavoriter till att avancera vidare från kvartsfinalen.



Försvarsinriktat Slovakien



Slovakien slutade som sagt på fjärdeplats i grupp B, precis där de flesta trodde de skulle sluta. De förlorade matcherna mot Kanada, USA och Ryssland för att sedan vinna mot slagpåsen Lettland.



De avslutade gruppspelet med att förlora mot Ryssland, denna match var de dock med i hela vägen och förlorade endast med 2-0. Denna insats kan säkert ha gett slovakerna råg i ryggen, här visade de trots allt att de kan stå upp bra mot bra lag.



Räkna med att slovakerna kommer spela en försvarsinriktad hockey där de inte kommer vilja bjuda svenskarna på minsta lilla. Kan de undvika att släppa in något tidigt mål och även få till några farligheter framåt så kan de känna att de är med i matchen och kanske de då kan stå för en sensation och gå vidare till semifinal, det blir dock oerhört tufft.



---



Håll ett öga på:



Adam Ruzicka, Slovakien



Har haft en rätt så tung turnering och har faktiskt inte gjort en enda poäng. Men det är en poängstark spelare som ska kunna göra bra saker i offensiven, måste producera nu om Slovakien ska gå vidare.



Joel Eriksson Ek, Sverige



Har varit bra från första matchen och verkligen visat vägen som lagkapten. Viktigt att han fortsätter på samma spår men det är det nog ingen som tvekar på.



---



FINLAND-SVERIGE

Vad? JVM, kvartsfinal

Var? Montreal, Kanada

När? 2/1 21:30

Hur? TV12

0 KOMMENTARER 164 VISNINGAR 0 KOMMENTARER164 VISNINGAR SIMON SCHYTZER

simon_schytzer@hotmail.com

På Twitter: @Schytzeer

2017-01-01 18:07:04 simon_schytzer@hotmail.comPå Twitter: @Schytzeer2017-01-01 18:07:04

ANNONS:

Fler artiklar om JVM 2017

JVM 2017

2017-01-01 18:07:04

JVM 2017

2017-01-01 17:02:56

JVM 2017

2017-01-01 15:05:59

JVM 2017

2017-01-01 08:46:00

JVM 2017

2017-01-01 08:38:47

JVM 2017

2016-12-31 21:21:00

JVM 2017

2016-12-31 10:48:31

JVM 2017

2016-12-31 10:47:00

JVM 2017

2016-12-31 10:10:37

JVM 2017

2016-12-30 11:09:33

ANNONS:

Sverige ställs mot Slovakien i kvartsfinalenUSA tog en meriterande förstaplats i Grupp B och ställs nu mot Schweiz.För ett år sedan var danskarna nära en jätteskräll. Tar man sig förbi Ryssland den här gången?Sverige möter Slovakien under måndagskvällen, svensk tid.USA vann rivalmötet och Ryssland säkrade tredjeplatsen.Sverige hade inga större problem med att besegra Tjeckien.Mötet mellan USA och Kanada tar fokus under nyårsafton.Sverige avslutar gruppspelet, och 2016, med match mot Tjeckien på nyårsafton, en match som för Sveriges del inte betyder så mycket då laget redan är klara som gruppsegrare.De regerande mästarna Finland tvinga kvala för att stanna kvar i JVM efter Schweiz seger över Danmark.Danmark överraskar, USA övertygar och ny storseger för Kanada.