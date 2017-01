Inför USA-Ryssland: Två lag med mer att bevisa

I jakten på en finalplats möts USA och Ryssland återigen i en semifinal.

Det är två lag med liknande förutsättningar som drabbar samman i onsdagens tidiga JVM-semifinal. Såväl USA som Ryssland har visat prov på en mäktig offensiv grundad i en giftig förstakedja – men det finns också lite osäkerhet kring defensiven.



Det låter som bäddat för en spännande match, och båda lagen har varit underhållande att följa hittills. USA har sikte på sin första final sedan guldet 2013 medan Ryssland har chans på sin tredje raka final. Lagen mötte varandra i semifinalen i Helsingfors för ett år sedan, då med rysk seger. Får USA revansch nu?



Nedsläpp sker klockan 21:00 i Bell Centre i Montreal.



Står USA:s defensiv emot?



USA tog hem en mycket meriterande förstaplats i Grupp B. Såväl Kanada som Ryssland besegrades och man visade upp en härlig offensiv. Förstakedjan – med Clayton Keller och Colin White i fokus – bjöd på den ena höjdpunkten efter den andra när man säkrade maximala tolv poäng.



I kvartsfinalen mot Schweiz hade man – med rätta – ett tydligt favoritskap på sig. Men Schweiz var luriga i det här årets upplaga av JVM och bjöd på rejält motstånd. Med underbarnet Nico Hischier i spetsen hämtade Schweiz upp 0-2 till 2-2 tidigt i den tredje perioden… bara för att få se USA återta ledningen 18 sekunder senare.



3-2 blev också slutresultatet och USA är nu i sin andra raka semifinal. För ett år sedan blev det förlust mot just Ryssland i semifinalen, men man kunde i alla fall lämna JVM 2016 med en bronsmedalj. USA:s senaste finalframträdande kom 2013, när man vann guld.



Den amerikanska offensiven är som sagt imponerande. Clayton Keller ligger delad trea i poängligan och Colin White delar tredjeplatsen i skytteligan. Även namn som Troy Terry, Tage Thompson, Jordan Greenway och Jeremy Bracco har sett fräscha ut. Bakåt ser det lite sämre ut. Målvaktsspelet har inte övertygat och kanske är den utomordentligt duktige Charlie McAvoy lite för ensam i försvaret.



Samsonov behöver höja sig



Mycket av beskrivningen av det amerikanska laget kan appliceras även på Ryssland. Förstakedjan med Kirill Kaprizov, Mikhail Vorobyov och Alexander Polunin har varit en fröjd att skåda och tillsammans har de gjort 24 poäng. Kaprizov ligger tvåa i poängligan och toppar skytteligan medan Vorobyov har stått för flest assist i mästerskapet.



Den kedjan kan på egen hand besegra vilket motstånd som helst – och det vill nog till att de fortsätter producera i semifinalen. Bakom den trion ser det lite tunnare ut även om Yakov Trenin, Denis Guryanov och Pavel Karnaukhov har blixtrat till.



Målvakten Ilya Samsonov – den stora potentiella matchvinnaren i Ryssland – kommer från två raka nollor, men har ännu inte nått sin toppnivå. Där har ryssarna ett väldigt sparkapital och en toppspelare som kan bära sitt lag till guld.



Ryssland brukar alltid vara ett hot i JVM-sammanhang och man kommer in i det här mästerskapet med sex raka medaljer. Det senaste guldet är dock några år bort, 2011, och med tanke på vilken stor hockeynation Ryssland är får man se det som ett misslyckande.



Kvartsfinalen mot Danmark bjöd inte på någon större utmaning för ryssarna. En dag på jobbet resulterade i en 4-0-seger och som vanligt var det förstakedjan som ledde laget. Semifinalen mot USA blir, så klart, desto tuffare – klarar förstakedjan och Samsonov att ta laget till final?



Håll ett öga på:



Jeremy Bracco, USA



Det är Clayton Keller och Colin White som stjäl fokus i USA, men i skymundan av dem har Jeremy Bracco visat god form. Den Toronto-draften 19-åringen är kvick och finurlig, och kan definitivt ställa till med problem.



Mikhail Sergachev, Ryssland



Den väldige försvararen har inte varit dålig för Ryssland, men bör ha en växel till i sig. Kommer Montreal-publiken – han är ju draftad av Canadiens – att sluta upp bakom honom när han nu möter deras lillebror USA?



---



USA-RYSSLAND

Vad? JVM, semifinal

Var? Montreal, Kanada

När? 4/1 21:00

Hur? TV12, C More

