Inför USA-Schweiz: Fortsätter USA att övertyga?

USA tog en meriterande förstaplats i Grupp B och ställs nu mot Schweiz.

Att knipa förstaplatsen i Grupp B före Kanada och Ryssland är en mycket fin fjäder i hatten för USA. Man är där på sina egna bedrifter och inte på grund av andras misstag eller tillkortakommanden. Sett till helheten har USA imponerat mest i JVM – men klarar de av att upprepa det i slutspelsmatcherna?



Titt som tätt ser vi någon av de större nationerna imponera stort under gruppspelet bara för att få problem under slutspelet. Genom åren har vi kunnat sortera in Sverige i den kategorin och här och där även USA.



Nu har vi samma frågetecken kring USA. Kanske inte i kvartsfinalen mot Schweiz, men definitivt om man skulle ta sig vidare in i en semifinal och eventuell final. För även om offensiven har övertygat kan man fortfarande peka på tveksamheter kring målvaktspositionen och försvaret.



Men så länge Clayton Keller, Colin White och Charlie McAvoy spelar som de har gjort hittills – det vill säga på topp – så kan USA definitivt gå hela vägen. Och klaffar allting under måndagskvällen så ska Schweiz inte utgöra något jättehinder.



Nu innebär ju det däremot inte att man bara ska skriva av Schweiz. De schweiziska prestationerna i gruppspelet varierade och förluster mot Sverige och Finland kombinerades med segrar mot Tjeckien och Danmark.



Man har några väldigt intressanta nyckelspelare. Joren van Pottelberghe gör inte bort sig i målburen, Jonas Siegenthaler är en skicklig back och i forwardsbesättningen står Damien Riat, Calvin Thurkauf och Nico Hischier ut.



Den sistnämnde är lite extra spännande att följa. 99:an har sett lika fräsch ut som vi hoppades och ett starkt JVM nu lär ha förbättrat hans chanser i sommarens draft. Han är kvick, skicklig och smart och de amerikanska försvararna måste se upp med honom.



Håll ett öga på:



Charlie McAvoy, USA



En av JVM:s främsta försvarare drar ett tungt lass i USA. Han är en nyckelspelare i alla situationer och lär matchas hårt under slutspelet.



Nico Hischier, Schweiz



Ett toppnamn inför sommarens draft och en av spelarna det snackas mest om kring JVM. Nico Hischier är en extremt skicklig spelare och kan vända ut och in på vilket försvar som helst i den här turneringen.



---



USA-SCHWEIZ

Vad? JVM, kvartsfinal

Var? Toronto, Kanada

När? 2/1 23:30

Hur? TV12, C More

0 KOMMENTARER 66 VISNINGAR 0 KOMMENTARER66 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-01-01 17:02:56 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-01-01 17:02:56

