Kanada började starkt i JVM

Amerikansk storseger, tre viktiga poäng till Tjeckien och Kanada tog hem prestigematchen.

USA-Lettland 6-1



USA var lite slarviga och hade under långa stunder problem att övertyga. I samma veva blixtrade Lettland till här och där, vilket gav en halvlurig matchbild. Men även letterna slarvade – man slängde bland annat bort 5-mot-3-spel – och i slutminuterna kunde USA dra ifrån till en storseger.



Clayton Keller noterades för två mål och hans kedja med Tage Thompson och Colin White såg giftig ut.



Matchfakta:



USA-Lettland 6-1



Första perioden:



1-0 (06:27) Patrick Harper (C. Fitzgerald, J. Ahcan)

1-1 (15:22) Renars Krastenbergs (E. Jansons)



Andra perioden:



2-1 (26:29) Colin White (T. Thompson, A. Fox)

3-1 (38:45) Clayton Keller (C. White, T. Thompson)



Tredje perioden:



4-1 (52:19) Clayton Keller

5-1 (57:41) Jeremy Bracco (T. Terry) PP

6-1 (59:20) Jordan Greenway (L. Kunin, T. Terry)



---



Tjeckien-Finland 2-1



På förhand kändes Tjeckien-Finland som en viktig uppgörelse om topplatserna i Grupp A – och det slutade med att de regerande mästarna fick ge sig. Efter ett sent avgörande av Michael Spacek – en av de viktiga nyckelspelarna att få igång – tog Tjecken hem samtliga tre poäng.



Matchfakta:



Tjeckien-Finland 2-1



Första perioden:



1-0 (04:27) Daniel Krenzelok (M. Necas)

1-1 (08:46) Joona Luoto



Andra perioden:



-



Tredje perioden:



2-1 (58:42) Michael Spacek (A. Musil, J. Zboril)



---



Kanada-Ryssland 5-3



JVM:s stora prestigematch spelades redan under premiärdagen – och Kanada-Ryssland slutade med att hemmanationen fick med sig tre sköna poäng. Dylan Strome, med några frågetecken kring sig efter en misslyckad sejour i Arizona, satte tonen direkt med två fullträffar. Även Mathew Barzal noterades flera gånger om i poängprotokollet, närmare bestämt med 1+2.



I Ryssland stod Kirill Kaprizov för ett mål och en assist, men när Kanada drog ifrån i den andra perioden orkade man inte hänga på. Fem insläppta mål är en missbedömning av målvakten Ilya Samsonov, men bli inte förvånade om han studsar tillbaka direkt.



Matchfakta:



Kanada-Ryssland 5-3



Första perioden:



1-0 (03:11) Tyson Jost (P. Myers, D. Dube)

1-1 (09:47) Mikhail Sergachev (D. Guryanov)



Andra perioden:



2-1 (33:15) Dylan Strome (M. Barzal, T. Chabot) PP

3-1 (37:08) Nicolas Roy (J. Gauthier)



Tredje perioden:



4-1 (43:03) Mathew Barzal (P-L. Dubois) PP

4-2 (45:12) Kirill Kaprizov (M. Vorobyov, Y. Rykov) PP

5-2 (49:06) Dylan Strome (M. Barzal) PP

5-3 (50:36) Yegor Rykov (D. Yurtaikin, K. Kaprizov)

