Kanada vidare – nu väntar Sverige

Efter 40 mycket underhållande minuter säkrade Kanada semifinalplatsen.

En avslagen förstaperiod följdes upp av 40 mycket roliga avslutande minuter. Kanada och Tjeckien bytte nästan chanser hela tiden och det slutade med att den kanadensiska skickligheten så småningom fällde avgörandet.



Slutresultatet skrevs till 5-3 efter bland annat två mål av Julien Gauthier och nu går värdnationen upp mot Sverige i den sena semifinalen.



Tråkigt och chansfattigt



Tjeckien stod för en pigg inledning på kvartsfinalen och såg ut att kunna ge Kanada en hel del problem. Man fick matchbilden dit man förmodligen ville – det var passivt, avslaget och händelsefattigt.



Kanada hade förvånansvärt svårt att komma igång. Stabbig skridskoåkning, slarv med pucken och konstiga beslut präglade det kanadensiska spelet. Det var till och med så att hemmapubliken – som inte var stor – började bua för att visa sitt missnöje.



Mitt i den värsta sekvensen hamnade man också i underläge. Ett tjeckiskt skott från sargen tog på täckande spelare, studsade via domaren och gav David Kase perfekt läge. Tjecken nöp till och det stod 1-0 på resultattavlan.



Stor underhållning



Om den första perioden var tröttsam och tråkig så var den andra perioden raka motsatsen. Kanada kom ut som ett nytt lag och fick utdelning bara några minuter in i perioden. Man bröt ett uppspel, fick ner pucken djup till Mitchell Stephens som serverade Blake Speers ett finfint läge framför målvakten. Födelsedagsbarnet Speers behövde bara stöta till pucken för att kvittera.



Nu hade Kanada växlat upp. Det kom med mer fart, gick rakare och hårdare på mål och tog också ledningen. En vunnen tekning hamnade hos Mitchell Stephens som snärtade till direkt.



Dominansen höll i sig och ett nytt kanadensiskt mål kändes inte alls ologiskt… så givetvis kvitterade Tjeckien. Efter en snabb kontring lurade Tomas Soustal ner en skottäckande back och skickade in pucken vid stolpen.



Kanada lät sig inte vackla utan fortsatte att kliva fram, precis som innan baklängesmålet. Återigen fick man tryck och en passning letade sig upp till Thomas Chabot på blålinjen. Han klev fram, dribblade sig förbi en motståndare och placerade in pucken lågt. En mycket fin prestation.



Gauthier klev fram



Kanada slog inte av på takten i den tredje perioden. Tjeckerna hotade alltjämt lite här och där, men värdnationen hade kommit igång – och utökade sin ledning. Nicolas Roy petade fram pucken till Julien Gauthier som tryckte till direkt från nära håll.



Det målet blev inte den pungsparken som man kanske trodde för Tjeckien, utan än en gång fick man kontakt när Simon Stransky stötte in en retur.



Men Kanada återtog sin tvåmålsledning omgående. Thomas Chabot dansade med pucken, släppte den i sidled till Kale Clague och Julien Gauthier kunde svepa in returen på Clagues skott.



Avslutningen bjöd inte på några större hinder för Kanada som nu laddar om för semifinal mot Sverige. Den matchen spelas onsdag natt, klockan 01:30.



---



Matchfakta:



Kanada-Tjeckien 5-3



Första perioden:



0-1 (16:49) David Kase (A. Musil, F. Hronek)



Andra perioden:



1-1 (23:45) Blake Speers (M. Stephens, M. Joseph)

2-1 (27:27) Mitchell Stephens (A. Cirelli)

2-2 (28:53) Tomas Soustal

3-2 (33:32) Thomas Chabot (M. Stephens, A. Cirelli)



Tredje perioden:



4-2 (43:18) Julien Gauthier (N. Roy, K. Clague)

4-3 (45:54) Simon Stransky (M. Necas, J. Zboril)

5-3 (46:37) Julien Gauthier (K. Clague, T. Chabot)

0 KOMMENTARER 415 VISNINGAR

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-01-03 04:22:06

