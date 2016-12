Klasskillnad i typisk premiärmatch

Det började lite svajigt för Sverige, men med tiden visade det sig att man var storleken större än Danmark.

Det var lite oroligt under inledningen, men i slutändan utgjorde Danmark inga problem för Sverige i JVM-premiären. Alexander Nylander noterades för två mål, men det var Rasmus Dahlin, Frölundas 16-årige back, som blev matchens huvudfigur.



Ungtuppen blev Sveriges yngsta JVM-spelare genom tiderna när han gjorde sitt första byte – och drygt halvvägs in i matchen blev han dessutom målskytt.



Slutsiffrorna skrevs till 6-1 och i ärlighetens namn var det närmare med en större seger än fler danska tröstmål.



Premiärnerver



Danmark visade lite fina tendenser tidigt och matchen och fick press i den svenska zonen. Mitt i den danska pressen kunde dock Carl Grundström sticka iväg i ett friläge efter en fin passning från Oliver Kylington, men något mål blev det inte.



Svenskarna såg lite nervösa ut och uppträdde lite avigt under inledningen. Men så fort premiärnerverna hade skakats bort blev det klasskillnad, även om danskarna givetvis stack upp här och där.



1-0 kom halvvägs in i öppningsperioden när Alexander Nylander presenterade sig. Han plockade upp pucken utåt sargen, fintade bort en försvarare när han skar in i zonen framför målburen och hittade så småningom hålet mellan målvaktens ben.



Ett uddamålsunderläge vore kanske inte helt fel för Danmark i första periodpausen, men Joel Eriksson Ek såg till att dubbla den svenska ledningen. Rasmus Dahlin skickade ett skott mot mål och Eriksson Ek höll sig framme på returen.



Sverige drog ifrån



Precis som i den första perioden inledde Danmark rätt piggt och skakade fram ett halvfarligt läge. Men sedan var det Sverige mest hela tiden.



Såväl 3-0 som 4-0 kom tidigt i perioden. Carl Grundström bjöd på hockeyunderhållning när han tog sig in i zon, skar in i mitten och med en fin passning hittade Jonathan Dahlén vid den bortre stolpen. Strax därefter kontrade Grundström själv in sitt första mål och fick revansch för den tidiga missen.



Även om Sverige dominerade matchen är det oundvikligt att motståndarna sticker fram några gånger, men Felix Sandström höll tätt länge. Bland annat bjöd han på en finfin räddning vid ett danskt wrap around-försök.



Danmark kunde aldrig komma in i matchen och istället drog Sverige ifrån ytterligare. 16-årige Rasmus Dahlin – Sveriges yngsta JVM-spelare i och med dagens match – skickade in 5-0 från blålinjen och sent i mittenperioden styrde Alexander Nylander in sitt andra mål för kvällen.



Händelsefattig avslutning



Den tredje perioden blev, föga förvånande, en bekväm transportsträcka. Svenskarna var mest intresserade av att spela av matchen medan danskarna saknade kvaliteterna för att åtminstone göra den tredje akten spännande.



Felix Sandström spelade för sin nolla, men Brynäs målvakt lyckades inte med den uppgiften. Med två minuter kvar av matchen skickade man nämligen in tröstmålet bakom en skymd och chanslös Sandström. Någon skugge ska inte falla över Sandström, som gjorde en stabil insats.



Många spelare såg väldigt pigga ut, även om man tar hänsyn till motståndet. Alexander Nylander visade sin klass, Joel Eriksson Ek var en härlig kraft och Carl Grundström visade att han kommer ge betydligt bättre motståndare problem.



Men det är trots allt omöjligt att inte charmas av Rasmus Dahlin. Den unge backen såg oförskämt mogen ut och dansade på offensiv blålinje som om han aldrig har gjort något annat. Det blir spännande att följa honom vidare i mästerskapet.



Nu väntar närmast en dags vila innan Sverige tar sig an Schweiz den 28 december klockan 23:00.



---



Sveriges laguppställning:



14 Elias Pettersson – 15 Lias Andersson – 16 Carl Grundström

27 Jonathan Dahlén – 18 Rasmus Asplund – 24 Jens Lööke

11 Filip Ahl – 20 Joel Eriksson Ek – 19 Alexander Nylander

25 Sebastian Ohlsson – 28 Andreas Wingerli – 29 Tim Söderlund

17 Fredrik Karlström



7 Oliver Kylington – 9 Gabriel Carlsson

4 Jacob Larsson – 6 Kristoffer Gunnarsson

23 Lucas Carlsson – 5 David Bernhardt

8 Rasmus Dahlin



1 Felix Sandström (30 Filip Gustavsson)



---



Matchfakta:



Sverige-Danmark 6-1



Första perioden:



1-0 (10:11) Alexander Nylander

2-0 (18:24) Joel Eriksson Ek (R. Dahlin, O. Kylington)



Andra perioden:



3-0 (24:30) Jonathan Dahlén (C. Grundström, L. Carlsson)

4-0 (26:26) Carl Grundström, PK

5-0 (33:12) Rasmus Dahlin (G. Carlsson)

6-0 (38:22) Alexander Nylander (D. Bernhardt, J. Eriksson Ek)



Tredje perioden:



6-1 (57:53) Nikolaj Krag (J. Rondbjerg)

0 KOMMENTARER 332 VISNINGAR

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

NICLAS VIBERG
2016-12-26 21:11:46

